Megyei foci

43 perce

Nincs hétvége Priskin-gól nélkül - megint nyert a kis Gyirmót - galériával

Öt mérkőzést játszottak szombaton a vármegyei I. osztályú futballbajnokság 12. körének nyitónapján. A forduló egyik rangadóján a Gyirmót II legyőzte a címvédő Koroncót. A volt válogatott Priskin Tamás, mint eddig minden fordulóban, megint a kapuba talált. A másik rangadón nem bírt egymással a Bácsa és a Győrújbarát.

Gyirmót FC Győr II–Koroncó 2–0 (1–0)
Gyirmót, 150 néző. V.: Fuhrmann J.
Gyirmót II: Szabó Á. – Lengyel, Tóth D., Dobozi, Rozs, Lázár, Marlen (Pázmány), Szecsődi B., Barta (Neskov M.), Miknyóczki, Priskin. Edző: Koltai Tamás.
Koroncó: Kokas – Görcs, Molnár M., Bieder G. (Horváth D.), Lampert, Molnár T., Mayer (Mórocz), Présinger, Csete (Bodó N.), Hajdú (Horváth R.), Puska. Játékos-edző: Bieder Gábor.
Gsz.: Priskin (24.), Neskov M. (90.).
24. p: Priskin tört kapura a jobb oldalról, majd lefordult az őt szerelni szándékozó Biederről, aki ezután lerántotta. A megítélt büntetőből a sértett jobbal, a kapu jobb oldalába lőtt. 1–0.
90. p: Neskov M. szép cselekkel játszotta tisztára magát a bal oldalról, majd jobbal 15 méterről laposan a kapu jobb oldalába lőtt. 2–0.
Éllovashoz méltón kezdte a találkozót a hazai csapat, hiszen a játék irányítását magához ragadva térfelére szorította a tabella középmezőnyében tanyázó vendégegyüttest. A sorozatos támadások egyikénél Miknyóczki találta el jobbal a jobb oldali kapufát, majd bő húsz perc elteltével Priskin harcolt ki büntetőt, amit értékesített is. Egy ígéretes kontra végén a koroncói támadók előtt is adódott lehetőség, de az ex-gyirmóti Présinger Ádám 20 méterről a kapu fölé lőtt. A játékrész záró perceiben ismét a gólszerző állt közel a találathoz, de a jobb oldali kapufa kisegítette a vendégeket. Ahogyan véget ért az első játékrész, úgy indult a második: az első hazai támadás végén ismét Priskin lépett ki középen, azonban a bal kapufa tövére lőtt, majd kis idő múlva ugyanő fejelt a lécre. A másik oldalon Lampert, majd Présinger veszélyeztetett távoli lövéssel, de a kaput egyikük sem talált el. Az idő múlásával a vendégek egyre kevesebb energiát tudtak fordítani a támadásokra, de ezek egyikénél egyenlítési lehetőséget szalasztottak el, amikor Lampert jobb oldali szabadrúgása után a rövidre érkező Présinger cm-entiméterekkel fejelt a bal felső sarok fölé. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, ezt meg is büntette a másik csapat, ugyanis az utolsó pillanatokban Neskov M. szép egyéni villanás után szerzett góljával adta meg a választ a még esetlegesen adódó kérdésekre.
Koltai Tamás: – Annak ellenére, hogy négy kapufánk mellett rúgtunk két gólt, csapatunk játékán látszott a koncentráció hiánya. Pontatlanul és magunkhoz képest lassabban játszottunk, de csapatunk erejét tükrözi, hogy így is győzelemnek örülhetünk.
Bieder Gábor: – Nem vallottunk szégyent, hiszen a futball terén és mentálisan is egyben volt csapatunk. Ilyen játékkal ki lehet kapni.
Lapincs Attila

Gyirmót II-Koroncó, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Molcsányi Máté

Vitnyéd–Abda-VVFK Bau  1–2 (1–1)
Vitnyéd, 150 néző. V.: Sebesi P.
Vitnyéd: Kóczán Barnabás – Kóczán Bertalan, Simon, Papp R., Eckhardt (Szalai A.), Varga G. (Zombó), Szalai D., Halász M., Szalóky (Kleizer), Kovács A., Szakács (Sulyok). Edző: Kleizer Csaba.
Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri, Kráz (Kovács B.), Domján (Tóth E.), Jász, Babayigit, Vajda (Virág), Nyári (Bodor), Balogh L., Mórocz. Edző: Szücs Gergely.
Gsz.: Varga G. (17.), ill. Nyári (13., 49.).
Az elmúlt hetek vitnyédi lelkesedése az öltözőben maradt, így a vendégek megérdemelten távoztak három ponttal. A gyenge színvonalú mérkőzést a játékvezető tevékenységének sajnos sikerüült alulmúlnia.
Jók: Varga G., ill. Nyári, Balogh L, Éri.
Kleizer Csaba: – Botrányos és felháborító! Amúgy sratulálok az Abdának a megérdemelt győzelemhez.
Szücs Gergely: – Szervezett ellenféllel találkoztunk, de úgy érzem, egya remek egyéni teljesítménynek köszönhetően megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.
Szalai Csaba 

Üstökös FC Bácsa–Győrújbarát  1–1 (1–0)
Győr, 100 néző. V.: Baán.
Bácsa: Klement – Pasztendorf, Szabó Z., Gelencsér, Rigó (Dobai), Reizinger (Ferenczi), Kalmár B., Horváth N., Horváth Á. (Ács), Szabó B., Bauer M. Edző: Korsós György.
Győrújbarát: Szebényi – Czanik, Gál I., Baranyai, Veller, Pintér M., Tar (Samodai), Posta, Bagó (Varga J.), Nyiregyházki, Paku. Edző: Sütöri Péter.
Gsz.: Rigó (44.), ill. Veller (79.).
Két hosszú győzelmi sorozatból érkező csapat izgalmas rangadóján a vendégek minőségi fölényét a hazai csapat szervezett játékkal egalizálta.
Jók: Klement, Pasztendorf, Gelencsér, ill. Czanik, Posta, Nyiregyházki, Veller.
Korsós György: – Félig üres, félig tele a pohár. Egy-nullánál hatalmas helyzeteket hibáztunk el, amelyekkel lezárhattuk volna a mérkőzést. A másik oldalon pedig az ellenfél sokszor helyezett nyomás alá bennünket és nagyon veszélyes akciókat vezettek. Összességében elégedettek lehetünk a döntetlennel a nagyon jó Győrújbarát ellen.
Sütöri Péter: – Értékes is lehetne ez a döntetlen, ha nem borult volna fel a pálya. Az ellenfél kapusa és a szerencse is a hazai csapat mellett állt. A játék képe alapján úgy érzem, hogy nyernünk kellett volna.
Alföldi Zoltán

Fertőszentmiklós–Mezőörs  1–5 (1–2)
Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Csirke R.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász G., Németh P., Csányi (Fekete M.), Csikai, Reichstetter (Orbán), Koltai (Maródi), Majoros (Nagy M.), Golnerits (Horváth G.), Török. Edző: Rozmán László.
Mezőörs: Germán M. – Böcskey (Nagy P.), Kerékgyártó D. (Szabó L.), Pankotai, Szántó, Wágenhoffer, Venczel (Balogh B.), Kerékgyártó Á., Nagy K., Vári (Végh T.), Deákovits (Proceller). Edző: Germán Ferenc.
Gsz.: Csányi (15.), ill. Böcskey (3., 47.), Nagy K. (49., 89.), Szántó (42.).
Az első félidei játéka bizakodásra adhatott okot a hazai csapatnak a folytatásra, ám a második játékrészben kijött a két együttes közötti különbség.
Jók: Bognár, Csikai, Csányi, ill. Kerékgyártó Á., Böcskey.
Rozmán László: – Az első félidei, stabil, helyenként jó játékunkat a második félidő elején két perc alatt sikerült lerombolnunk.
Germán Ferenc: – Fejben már sajnos a szerdai mérkőzésen voltak a játékosaim. Ez a mai teljesítményünk gyengére sikeredett.
Tóth István

Csorna–Ménfőcsanak, 17 óra.

A további program, vasárnap: Wiesbauer-Gönyű–Kapuvár, 14 óra.
A Credobus Tehetségközpont–Győrújfalu mérkőzést november 12-én rendezik.

A bajnokság állása:

1.Gyirmót II12120046 - 736
2.Mezőörs11100160 - 1030
3.Bácsa1283135 - 1127
4.Győrújbarát1182136 - 926
5.Kapuvár1061323 - 1119
6.Abda1261525 - 2519
7.Koroncó1252519 - 2117
8.Csorna1142520 - 2414
9.Ménfőcsanak1131718 - 3310
10.M.-óvár II1131716 - 3210
11.Győrújfalu1130816 - 479
12.Vitnyéd1112813 - 385
13.Gönyű1111911 - 324
14.F.-szentmiklós1210116 - 443

 

