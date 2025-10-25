Nincs hétvége Priskin-gól nélkül - megint nyert a kis Gyirmót - galériával

Vitnyéd–Abda-VVFK Bau 1–2 (1–1)

Vitnyéd, 150 néző. V.: Sebesi P.

Vitnyéd: Kóczán Barnabás – Kóczán Bertalan, Simon, Papp R., Eckhardt (Szalai A.), Varga G. (Zombó), Szalai D., Halász M., Szalóky (Kleizer), Kovács A., Szakács (Sulyok). Edző: Kleizer Csaba.

Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri, Kráz (Kovács B.), Domján (Tóth E.), Jász, Babayigit, Vajda (Virág), Nyári (Bodor), Balogh L., Mórocz. Edző: Szücs Gergely.

Gsz.: Varga G. (17.), ill. Nyári (13., 49.).

Az elmúlt hetek vitnyédi lelkesedése az öltözőben maradt, így a vendégek megérdemelten távoztak három ponttal. A gyenge színvonalú mérkőzést a játékvezető tevékenységének sajnos sikerüült alulmúlnia.

Jók: Varga G., ill. Nyári, Balogh L, Éri.

Kleizer Csaba: – Botrányos és felháborító! Amúgy sratulálok az Abdának a megérdemelt győzelemhez.

Szücs Gergely: – Szervezett ellenféllel találkoztunk, de úgy érzem, egya remek egyéni teljesítménynek köszönhetően megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Szalai Csaba

Üstökös FC Bácsa–Győrújbarát 1–1 (1–0)

Győr, 100 néző. V.: Baán.

Bácsa: Klement – Pasztendorf, Szabó Z., Gelencsér, Rigó (Dobai), Reizinger (Ferenczi), Kalmár B., Horváth N., Horváth Á. (Ács), Szabó B., Bauer M. Edző: Korsós György.

Győrújbarát: Szebényi – Czanik, Gál I., Baranyai, Veller, Pintér M., Tar (Samodai), Posta, Bagó (Varga J.), Nyiregyházki, Paku. Edző: Sütöri Péter.

Gsz.: Rigó (44.), ill. Veller (79.).

Két hosszú győzelmi sorozatból érkező csapat izgalmas rangadóján a vendégek minőségi fölényét a hazai csapat szervezett játékkal egalizálta.

Jók: Klement, Pasztendorf, Gelencsér, ill. Czanik, Posta, Nyiregyházki, Veller.

Korsós György: – Félig üres, félig tele a pohár. Egy-nullánál hatalmas helyzeteket hibáztunk el, amelyekkel lezárhattuk volna a mérkőzést. A másik oldalon pedig az ellenfél sokszor helyezett nyomás alá bennünket és nagyon veszélyes akciókat vezettek. Összességében elégedettek lehetünk a döntetlennel a nagyon jó Győrújbarát ellen.

Sütöri Péter: – Értékes is lehetne ez a döntetlen, ha nem borult volna fel a pálya. Az ellenfél kapusa és a szerencse is a hazai csapat mellett állt. A játék képe alapján úgy érzem, hogy nyernünk kellett volna.

Alföldi Zoltán