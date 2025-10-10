A Netflixen a foci BL? - Te előfizetnél rá?

„Az UEFA a 2027–2033-as televíziós jogok pályázatán egy új, globális első választási lehetőséget fog javasolni, amelyre a Netflix, a Disney+, az Amazon és a DAZN is felfigyelt” – jelent meg az oldalon a Sportal cikkére hivatkozva. A szövetség és az európai klubok idényenként mintegy ötmilliárd eurós bevételre számítanak a televíziós és kereskedelmi jogokból a jövőben – ami jelentős növekedés a jelenlegi ciklus négymilliárd fontjához képest, tudtuk meg.

A testület elnöke, Aleksander Ceferin szerint a cél nemcsak a „fő bevételi források bővítése”, hanem új szurkolók vonzása és különböző közönségek bevonása is.

Szoboszlaiékat szinte csak plusz előfizetésért lehet látni a BL-ben.

Fotó: MTI/Mohamed Badra

A BL a Netflixen vagy a Disney +-on?

Idehaza az RTL az előző idénytől kezdve három éven át, tehát 2027 nyaráig birtokolja a BL közvetítései jogait. Bár tavaly még az RTL Három csatornán nézhettük a televízióban, ahogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin jelenlegi angol csapata, a Liverpool 3–1-re legyőzi az olasz AC Milant idegenben az első fordulóban, a német társaság ezután váratlanul bejelentette: a második játéknaptól már egyáltalán nem közvetít Bajnokok Ligája-mérkőzéseket a televízióban, csak online, az RTL+-on, kivéve a döntőt. A mostani kiírásban a lineáris csatornák közül csak a Sport Tv közvetít BL-mérkőzést a televízióban, amely két kora esti meccset, valamint két esti találkozót szokott adni, de a legnagyobb érdeklődésűek rendszerint az RTL streamingfelületén láthatók. A harmadik fordulót október 21-én és 22-én rendezik, mindkét nap kilenc-kilenc mérkőzést játszanak - szögezi le a Mandiner.

Megkérdeztünk egy olyan drukkert, aki korábban szinte minden BL-találkozót megnézett, hogy az RTL belépése óta is megtartotta-e szokását?

„A legjobb meccsekért pluszban kéne fizetni, amit én nem tettem meg. Ami maradt azt megnéztem, de keserű a számíze, úgy érzem, valamit elvettek tőlünk... Mondjuk az új lebonyolítás sem tetszik, szerintem jobb volt a régi. Azt gondolom, ha marad a plusz fizetős rendszer, többen is elfordulnak a BL-től” – állítja a szurkoló.