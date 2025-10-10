október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

39 perce

A Netflixen a foci BL? - Te előfizetnél rá?

Címkék#előfizetés#labdarúgás#BL

Úgy fest, újabb streaming szolgáltatásra kell előfizetniük, azoknak, akik európai csúcsfutballt szeretnének nézni. Az európai szövetség komoly változásra készül a Bajnokok Ligája közvetítési jogainak pályáztatási rendszerében, amiről most új részletek derültek ki - szúrta ki a Mandiner.

„Az UEFA a 2027–2033-as televíziós jogok pályázatán egy új, globális első választási lehetőséget fog javasolni, amelyre a Netflix, a Disney+, az Amazon és a DAZN is felfigyelt” – jelent meg az oldalon a Sportal cikkére hivatkozva. A szövetség és az európai klubok idényenként mintegy ötmilliárd eurós bevételre számítanak a televíziós és kereskedelmi jogokból a jövőben – ami jelentős növekedés a jelenlegi ciklus négymilliárd fontjához képest, tudtuk meg.

A testület elnöke, Aleksander Ceferin szerint a cél nemcsak a „fő bevételi források bővítése”, hanem új szurkolók vonzása és különböző közönségek bevonása is.

SZOBOSZLAI Dominik; SLOT, Arne
Szoboszlaiékat szinte csak plusz előfizetésért lehet látni a BL-ben.
Fotó: MTI/Mohamed Badra

A BL a Netflixen vagy a Disney +-on?

Idehaza az RTL az előző idénytől kezdve három éven át, tehát 2027 nyaráig birtokolja a BL közvetítései jogait. Bár tavaly még az RTL Három csatornán nézhettük a televízióban, ahogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin jelenlegi angol csapata, a Liverpool 3–1-re legyőzi az olasz AC Milant idegenben az első fordulóban, a német társaság ezután váratlanul bejelentette: a második játéknaptól már egyáltalán nem közvetít Bajnokok Ligája-mérkőzéseket a televízióban, csak online, az RTL+-on, kivéve a döntőt. A mostani kiírásban a lineáris csatornák közül csak a Sport Tv közvetít BL-mérkőzést a televízióban, amely két kora esti meccset, valamint két esti találkozót szokott adni, de a legnagyobb érdeklődésűek rendszerint az RTL streamingfelületén láthatók. A harmadik fordulót október 21-én és 22-én rendezik, mindkét nap kilenc-kilenc mérkőzést játszanak  - szögezi le a Mandiner.

Megkérdeztünk egy olyan drukkert, aki korábban szinte minden BL-találkozót megnézett, hogy az RTL belépése óta is megtartotta-e szokását?
„A legjobb meccsekért pluszban kéne fizetni, amit én nem tettem meg. Ami maradt azt megnéztem, de keserű a számíze, úgy érzem, valamit elvettek tőlünk... Mondjuk az új lebonyolítás sem tetszik, szerintem jobb volt a régi. Azt gondolom, ha marad a plusz fizetős rendszer, többen is elfordulnak a BL-től” – állítja a szurkoló.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu