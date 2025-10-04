51 perce
Nem állna le a Sopron Basket, folytatná az UNI Győr is
A női NB I-ben a legutóbb első sikerét megszerző UNI Győr a fővárosban a Csata TKK vendégeként lép pályára szombaton 17 órakor, a nagyszerűen rajtoló Sopron Basket a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiát fogadja szintén szombaton 18 órától a Novomatic-arénában.
Újabb nehéz idegenbeli találkozó előtt a győriek.
Fotó: Dr. Németh-Csigai Krisztina
A legutóbb első sikerüket megszerző győreik vezetőedzője, Fűzy-Antolovics Adél így várja a Csata elleni meccset:
„Nem nagyon ismerjük a Csata erejét, az eddigi két meccs alapján egyértelműen a négy légiósra épül a játékuk. Biztos, hogy nem vár ránk könnyű feladat, főleg, mert ismét idegenben lépünk pályára. A két bajnokin két arcunkat mutattuk meg, bízom benne, hogy elsősorban a Dávid Kornél ellen látott jó dobóteljesítmény lesz ránk jellemző, ugyanakkor a védekezésen komolyan kell szigorítanunk, ha eredményesek akarunk lenni. Márpedig elsősorban a győzelem a célunk.”
A soproniak a szezonnyitó után szerdán is közönségszórakoztató játékot mutattak be, s abban bíznak, folytatják jó sorozatukat.
„Nem állhatunk le, tovább kell fejlődnünk, remélem, a következő meccsen még a szerdainál is jobbak leszünk. Nincs sok időnk, hogy bármi különleges dologgal készüljünk a két meccs között, ezért tartani fogjuk magunkat ugyanahhoz a tervhez, mint korábban, hogy magunkra koncentráljunk, javítsuk a saját hibáinkat. Szóval ugyanazzal a mentalitással kell belemennünk ebbe a meccsbe is, mint legutóbb, és a legjobbunkat kell nyújtani” – mondta a találkozó kapcsán Zala Friskovec, a soproniak légiósa.