október 4., szombat

Ferenc névnap

14°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

51 perce

Nem állna le a Sopron Basket, folytatná az UNI Győr is

Címkék#UNI Győr#női NB I#Sopron Basket#kosárlabda

A női NB I-ben a legutóbb első sikerét megszerző UNI Győr a fővárosban a Csata TKK vendégeként lép pályára szombaton 17 órakor, a nagyszerűen rajtoló Sopron Basket a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiát fogadja szintén szombaton 18 órától a Novomatic-arénában.

Nem állna le a Sopron Basket, folytatná az UNI Győr is

Újabb nehéz idegenbeli találkozó előtt a győriek.

Fotó: Dr. Németh-Csigai Krisztina

A legutóbb első sikerüket megszerző  győreik vezetőedzője, Fűzy-Antolovics Adél így várja a Csata elleni meccset: 

„Nem nagyon ismerjük a Csata erejét, az eddigi két meccs alapján egyértelműen a négy légiósra épül a játékuk. Biztos, hogy nem vár ránk könnyű feladat, főleg, mert ismét idegenben lépünk pályára. A két bajnokin két arcunkat mutattuk meg, bízom benne, hogy elsősorban a Dávid Kornél ellen látott jó dobóteljesítmény lesz ránk jellemző, ugyanakkor a védekezésen komolyan kell szigorítanunk, ha eredményesek akarunk lenni. Márpedig elsősorban a győzelem a célunk.”

A soproniak a szezonnyitó után szerdán is közönségszórakoztató játékot mutattak be, s abban bíznak, folytatják jó sorozatukat.

„Nem állhatunk le, tovább kell fejlődnünk, remélem, a következő meccsen még a szerdainál is jobbak leszünk. Nincs sok időnk, hogy bármi különleges dologgal készüljünk a két meccs között, ezért tartani fogjuk magunkat ugyanahhoz a tervhez, mint korábban, hogy magunkra koncentráljunk, javítsuk a saját hibáinkat. Szóval ugyanazzal a mentalitással kell belemennünk ebbe a meccsbe is, mint legutóbb, és a legjobbunkat kell nyújtani” – mondta a találkozó kapcsán Zala Friskovec, a soproniak légiósa.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu