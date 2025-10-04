Nem állna le a Sopron Basket, folytatná az UNI Győr is

„Nem állhatunk le, tovább kell fejlődnünk, remélem, a következő meccsen még a szerdainál is jobbak leszünk. Nincs sok időnk, hogy bármi különleges dologgal készüljünk a két meccs között, ezért tartani fogjuk magunkat ugyanahhoz a tervhez, mint korábban, hogy magunkra koncentráljunk, javítsuk a saját hibáinkat. Szóval ugyanazzal a mentalitással kell belemennünk ebbe a meccsbe is, mint legutóbb, és a legjobbunkat kell nyújtani” – mondta a találkozó kapcsán Zala Friskovec, a soproniak légiósa.