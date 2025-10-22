október 22., szerda

Jégkorong

1 órája

Negyven percig tartotta ellenfelével a lépést az ETO

Címkék#UNI Győr ETO HC#Magyar Kupa#jégkorong

A Magyar Kupa második fordulójában Miskolcon, az Erste Ligás DVTK Jegesmedvék otthonában lépett jégre az ETO hokicsapata.

DVTK Jegesmedvék–UNI GYŐR ETO HC 11–3 (3–1, 1–1, 7–1)
Magyar Kupa – 2. forduló, 1. mérkőzés

Helytállt Miskolcon a győri csapat.
Fotó: Nagy Gábor Sándor

Az első harmadban a hazaiak nagy iramot diktáltak, és hat perc alatt két gyors góllal (Doyle, Csiki) előnybe kerültek. Emberhátrányban is bátran támadott az ETO, és a Dézsi testvérek összjátéka után Dézsi Barnabás talált be. A harmad végén Szathmáry találata állította be a 3–1-es állást.
A második játékrészben teljesen más arcát mutatta a győri csapat: bátran hokizott sokat korcsolyázott, és többször is sikerült beszorítani a hazaiakat a saját harmadukba. A harmad közepén Almási Márk szép góljával 3–2-re zárkózott az ETO, ami teljesen megérdemelt volt.
A győriek többet lőttek kapura, mint az Erste Ligás ellenfelük. Bár Szathmáry újabb találata visszaállította a kétgólos különbséget, az egész harmadban magabiztos, bátor és lendületes játékot mutatott az alacsoynabba osztályó vendégcsapat.
A záró harmadban kijött a sebességbeli különbség, a DVTK pedig könyörtelenül kihasználta lehetőségeit. Emberelőnyben kapott az ETO két gyors gólt (Doyle, Kinloch), ez pedig megtörte a zöld-fehérek lendületét, és Czecze, Pineo, Lövei és Farkas is betalált. A hajrában Horváth Richárd emberelőnyben még szépített, ám az utolsó másodpercekben Doyle harmadik góljával alakult ki a 11–3-as végeredmény.

Bár a párharc ezzel szinte biztosan eldőlt, a győriek ezúttal is nagyot küzdöttek, és megmutatták, hogy helyt tudnak állni egy Erste Ligás riválissal szemben is, aikre jövő kedden, október 28-án hazai pályán, a Győri Egyetemi Jégsport Központban egy izgalmas és látványos visszavágó vár a Magyar Kupában.


 

