Negyedszer is nyerne az SKC

„Mindkét csapat szép győzelemből érkezik a holnapi meccsre, ellenfelünk idegenben tudott nyerni, ami ebben a kiegyenlített bajnokságban nagyon nagy dolog. Sok a váratlan eredmény az előző évadhoz, szezonokhoz képest, de még nagyon a bajnokság elején járunk. Ugyanakkor ez is azt mutatja, nem a nevek és a közelmúltban elért eredmények számítanak, hanem a pályán mutatott teljesítmény. Oroszlány is egy nehéz pálya. Mint minden ellenfelünket, az OSE csapatát is nagyon tiszteljük, eredményei is tiszteletet parancsolók. Az ő játékukból is próbáltunk a lehető legalaposabban felkészülni, ugyanakkor az is nagyon fontos lesz, hogy továbbra is a saját utunkat járjunk, azaz saját játékunkon is próbáltunk csiszolni, finomítani, tehát magunkra is odafigyeltünk. Úgy gondolom, ha sikerül ezt elérni, azaz megvalósítani, amit taktikailag elterveztünk, akkor a szurkolók támogatásával – akik eddig két idegenbeli győzelmünk alkalmával is sokat segítettek, és remélem, Oroszlányba is el tudnak jönni – az újabb akadályt is sikerrel vehetjük” – fogalmazott a szakember.