50 perce
Négy gólt lőtt a Bácsa Koroncón - bombaformában Korsós György csapata
Vasárnap már csak egy bajnokit játszottak a vármegyei I. osztály 9. fordulójában. A nagyszerű formában lévő Bácsa négy gólt lőtt a tavalyi bajnok otthonában.
Koroncó–Üstökös FC Bácsa 0–4 (0–1)
Koroncó, 120 néző. V.: Köves K.
Koroncó: Kokas – Molnár M., Csete (Hajdu), Mayer, Présinger (Horváth D.), Puska, Bieder, Lampert (Horváth R.), Zámbó, Görcs, Molnár T. (Bodó). Játékos-edző: Bieder Gábor.
Bácsa: Ács – Szabó Z., Gelencsér (Dobai), Rigó, Kalmár, Serfőző (Reizinger), Horváth N., Horváth Á. (Bakus), Szabó K. (Pasztendorf), Bauer, Ferenczi. Edző: Korsós György.
Gsz.: Gelencsér (56., 64.), Ferenczi (36.), Rigó (61.).
Koroncói mezőnyfölény jellemezte az első félidőt, azonban a második játékrészre a hazai csapat szétesett és a Bácsa megérdemelten vitte el a három pontot.
Jók: Görcs, Mayer, ill. Ács, Szabó Z., Gelencsér, Bauer.
Bieder Gábor: – Sajnálom a túlzott gólkülönbséget. Első félidei játékunk megfelelő volt, helyzetek sokaságát dolgoztuk ki, viszont ha holnapig játszunk, akkor sem tudtunk volna gólt rúgni. A második félidőre szétestünk.
Korsós György: – Az első félidőben sajnos ritmustalan és pontatlan volt a játékunk, de a másodikra összeállt a gépezet.
Herold Kristóf
A hajrában potyogtak a gólok, Priskinéket a Kapuvár sem tudta megállítani - galériával
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|9
|9
|0
|0
|35 - 4
|27
|2.
|Mezőörs
|8
|7
|0
|1
|44 - 8
|21
|3.
|Bácsa
|9
|6
|2
|1
|28 - 8
|20
|4.
|Győrújbarát
|8
|6
|1
|1
|22 - 6
|19
|5.
|Csorna
|9
|4
|2
|3
|19 - 17
|14
|6.
|Kapuvár
|8
|4
|1
|3
|20 - 11
|13
|7.
|Koroncó
|9
|4
|1
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Abda
|9
|4
|1
|4
|19 - 22
|13
|9.
|Ménfőcsanak
|9
|3
|1
|5
|17 - 26
|10
|10.
|M.-óvár II
|9
|3
|1
|5
|13 - 25
|10
|11.
|Győrújfalu
|9
|2
|0
|7
|11 - 42
|6
|12.
|Gönyű
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
|13.
|Vitnyéd
|8
|1
|1
|6
|10 - 33
|4
|14.
|F.-szentmiklós
|9
|1
|0
|8
|5 - 28
|3