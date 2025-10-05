október 5., vasárnap

Megyei foci

2 órája

Négy gólt lőtt a Bácsa Koroncón - bombaformában Korsós György csapata

Címkék#megyei foci#Koroncó KSZE#labdarúgás#Bácsa

Vasárnap már csak egy bajnokit játszottak a vármegyei I. osztály 9. fordulójában. A nagyszerű formában lévő Bácsa négy gólt lőtt a tavalyi bajnok otthonában.

Koroncó–Üstökös FC Bácsa 0–4 (0–1)

Koroncó–Üstökös FC Bácsa 0–4 (0–1)
Koroncó, 120 néző. V.: Köves K.
Koroncó: Kokas – Molnár M., Csete (Hajdu), Mayer, Présinger (Horváth D.), Puska, Bieder, Lampert (Horváth R.), Zámbó, Görcs, Molnár T. (Bodó). Játékos-edző: Bieder Gábor. 
Bácsa: Ács – Szabó Z., Gelencsér (Dobai), Rigó, Kalmár, Serfőző (Reizinger), Horváth N., Horváth Á. (Bakus), Szabó K. (Pasztendorf), Bauer, Ferenczi. Edző: Korsós György.
Gsz.: Gelencsér (56., 64.), Ferenczi (36.), Rigó (61.).
Koroncói mezőnyfölény jellemezte az első félidőt, azonban a második játékrészre a hazai csapat szétesett és a Bácsa megérdemelten vitte el a három pontot.
Jók: Görcs, Mayer, ill. Ács, Szabó Z., Gelencsér, Bauer.
Bieder Gábor: – Sajnálom a túlzott gólkülönbséget. Első félidei játékunk megfelelő volt, helyzetek sokaságát dolgoztuk ki, viszont ha holnapig játszunk, akkor sem tudtunk volna gólt rúgni. A második félidőre szétestünk.
Korsós György: –  Az első félidőben sajnos ritmustalan és pontatlan volt a játékunk, de a másodikra összeállt a gépezet.
Herold Kristóf

A bajnokság állása:

1.Gyirmót II990035 - 427
2.Mezőörs870144 - 821
3.Bácsa962128 - 820
4.Győrújbarát861122 - 619
5.Csorna942319 - 1714
6.Kapuvár841320 - 1113
7.Koroncó941416 - 1713
8.Abda941419 - 2213
9.Ménfőcsanak931517 - 2610
10.M.-óvár II931513 - 2510
11.Győrújfalu920711 - 426
12.Gönyű91179 - 214
13.Vitnyéd811610 - 334
14.F.-szentmiklós91085 - 283

 

