Négy gólt lőtt a Bácsa Koroncón - bombaformában Korsós György csapata

Koroncó–Üstökös FC Bácsa 0–4 (0–1)

Koroncó, 120 néző. V.: Köves K.

Koroncó: Kokas – Molnár M., Csete (Hajdu), Mayer, Présinger (Horváth D.), Puska, Bieder, Lampert (Horváth R.), Zámbó, Görcs, Molnár T. (Bodó). Játékos-edző: Bieder Gábor.

Bácsa: Ács – Szabó Z., Gelencsér (Dobai), Rigó, Kalmár, Serfőző (Reizinger), Horváth N., Horváth Á. (Bakus), Szabó K. (Pasztendorf), Bauer, Ferenczi. Edző: Korsós György.

Gsz.: Gelencsér (56., 64.), Ferenczi (36.), Rigó (61.).

Koroncói mezőnyfölény jellemezte az első félidőt, azonban a második játékrészre a hazai csapat szétesett és a Bácsa megérdemelten vitte el a három pontot.

Jók: Görcs, Mayer, ill. Ács, Szabó Z., Gelencsér, Bauer.

Bieder Gábor: – Sajnálom a túlzott gólkülönbséget. Első félidei játékunk megfelelő volt, helyzetek sokaságát dolgoztuk ki, viszont ha holnapig játszunk, akkor sem tudtunk volna gólt rúgni. A második félidőre szétestünk.

Korsós György: – Az első félidőben sajnos ritmustalan és pontatlan volt a játékunk, de a másodikra összeállt a gépezet.

Herold Kristóf