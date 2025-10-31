Érdekes párharcok az NB III-ban

Az NB III, Északnyugati csoportban két csapatunk hazai pályán, kettő pedig idegenben lép pályára.

A Gyirmót hibátlan mérleggel vezeti az NB III, Északnyugati csoportját.

ETO Akadémia-Komárom

Győr, ETO Park, 11.00.

A Komárom veszélyes ellenfélnek ígérkezik.

Tatabánya-Credobus Mosonmagyaróvár

Tatabánya, 13.00.

Nehéz mérkőzés vár a legutóbb hazai pályán a Haladástól vereséget szenvedett Mosonmagyaróvárra. A Tatabánya ugyancsak kikapott a Grosics Gyula Stadionban a Gyirmóttól, így minden bizonnyal hatványozott erővel igyekszik javítani.

Dorog-FC Sopron

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, 13.00.

A Sopron már többször okozott kellemes meglepetést szurkolóinak az őszi idényben. Vasárnap is az lenne a három pont megszerzése.

Gyirmót FC Győr-Balatonfüred

Gyirmót, Alcufer Stadion, 15.00.

A kék-sárgák százszázalékos teljesítménnyel vezetik a bajnoki táblázatot, nem valószínű, hogy a Füred ellen szakad meg a kiváló sorozat. Az őszi bajnoki cím már garantált.



Az NB III

14. forduló további programja, ma: Bicskei TC-Puskás Akadémia II 16.00. Vasárnap: Veszprém-Budaörs, Perutz FC Pápa-Újpest II, Zsámbék-Haladás 13.00.

A bajnokság állása

1. Gyirmót 13 13 0 0 45 - 10 39

2. Puskás A. II 13 10 0 3 31 - 11 30

3. Dorog 13 9 1 3 22 - 14 28

4. M.-óvár 13 7 2 4 22 - 12 23

5. Tatabánya 13 7 0 6 19 - 18 21

6. Komárom 13 6 3 4 22 - 17 21

7. FC Sopron 13 6 3 4 18 - 21 21

8. Veszprém 13 5 3 5 14 - 15 18

9. ETO Akadémia 13 5 1 7 23 - 26 16

10. Budaörs 13 4 3 6 18 - 26 15

11. Bicske 13 3 5 5 18 - 20 14

12. Zsámbék 13 3 2 8 19 - 38 11

13. Balatonfüred 13 2 5 6 10 - 22 11

14. Pápa 13 3 1 9 23 - 30 10

15. Haladás 13 2 3 8 13 - 22 9

16. Újpest II 13 1 4 8 13 - 28 7

