Labdarúgás

2 órája

Érdekes párharcok az NB III-ban

Címkék#Győr#északnyugati#NB III

Az NB III, Északnyugati csoportban egy mérkőzés kivételével vasárnap rendezik meg a 14. fordulót. Az NB III éllovasa a Balatonfüredet fogadja.

Kisalföld.hu
Az NB III, Északnyugati csoportban két csapatunk hazai pályán, kettő pedig idegenben lép pályára.

NB III
A Gyirmót hibátlan mérleggel vezeti az NB III, Északnyugati csoportját.

ETO Akadémia-Komárom 
Győr, ETO Park, 11.00.
A Komárom veszélyes ellenfélnek ígérkezik.
Tatabánya-Credobus Mosonmagyaróvár
Tatabánya, 13.00.
Nehéz mérkőzés vár a legutóbb hazai pályán a Haladástól vereséget szenvedett Mosonmagyaróvárra. A Tatabánya ugyancsak kikapott a Grosics Gyula Stadionban a Gyirmóttól, így minden bizonnyal hatványozott erővel igyekszik javítani.
Dorog-FC Sopron
Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, 13.00.
A Sopron már többször okozott kellemes meglepetést szurkolóinak az őszi idényben. Vasárnap is az lenne a három pont megszerzése.
Gyirmót FC Győr-Balatonfüred
Gyirmót, Alcufer Stadion, 15.00.
A kék-sárgák százszázalékos teljesítménnyel vezetik a bajnoki táblázatot, nem valószínű, hogy a Füred ellen szakad meg a kiváló sorozat. Az őszi bajnoki cím már garantált.


Az NB III

 14. forduló további programja, ma: Bicskei TC-Puskás Akadémia II 16.00. Vasárnap: Veszprém-Budaörs, Perutz FC Pápa-Újpest II, Zsámbék-Haladás 13.00.

A bajnokság állása
    1.    Gyirmót    13    13    0    0    45    -    10    39
    2.    Puskás A. II    13    10    0    3    31    -    11    30
    3.    Dorog    13    9    1    3    22    -    14    28
    4.    M.-óvár    13    7    2    4    22    -    12    23
    5.    Tatabánya    13    7    0    6    19    -    18    21
    6.    Komárom    13    6    3    4    22    -    17    21
    7.    FC Sopron    13    6    3    4    18    -    21    21
    8.    Veszprém    13    5    3    5    14    -    15    18
    9.    ETO Akadémia    13    5    1    7    23    -    26    16
    10.    Budaörs    13    4    3    6    18    -    26    15
    11.    Bicske    13    3    5    5    18    -    20    14
    12.    Zsámbék    13    3    2    8    19    -    38    11
    13.    Balatonfüred    13    2    5    6    10    -    22    11
    14.    Pápa    13    3    1    9    23    -    30    10
    15.    Haladás    13    2    3    8    13    -    22    9
    16.    Újpest II    13    1    4    8    13    -    28    7
 

