Kosárlabda

33 perce

Nagy utazás, nagy diadal

Címkék#győzelem#győri#NB I B

Kisalföld.hu
Nagy utazás, nagy diadal

Békéscsaba - GyKC UNI Győr 63-67 (17-18, 20-15, 11-17, 15-17)

Békéscsaba, NB I B, zöld csoport, V.: Gaál, Sentényi, Váczi. 

Győr: Tóth-Erdei 2, Zalka 3, Hágen 6, KÁMÁN K. 10, Góbi 9. Cs.: BAKON 21/6, NAGY T. 9/9, Köcse 7/3, Baliga. Edző: Lógár Bence. 

Küzdelmes, végig szoros, kiélezett csatában aratott értékes idegenbeli győzelmet a győri legénység. 

Lógár Bence : - Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, ami be is igazolódott. Úgy érzem, hogy mind a két csapat sok hibával játszott. Amivel nyertünk az az, hogy nagyon nagyon akartunk, óriásit küzdöttünk. Annyit, kiemelnék, hogy most már a harmadik forduló óta újabb csapatot tartunk hetven pont környékén. Félidőben azt kértem a fiúktól, hogy a harmadik negyedben maximum tíz pontot kaphatnak. Tizenegyet kaptunk, de úgy gondolom, hogy ezt elfelejtjük. Megyünk tovább! Jövő héten nagyon szeretnénk egy meglepetést győzelemet szerezni a Százhalombatta ellen.

