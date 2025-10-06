56 perce
A győri snooker játékos a profivá válás útján - videó, fotók
A győri snooker játékos, Nagy Erik tavaly év végén nyerte élete első felnőtt országos magyar bajnokságát. Bár itthon tavasz óta pontszerző versenyen veretlen, az idei szezonban már sokkal inkább a külföldi versenyekre koncentrál a fiatal kisalföldi tehetség. A profivá válás útja rögös, ám egyre több sikerre lehet büszke Nagy Erik.
„Idén befejeztem a középfokú tanulmányaimat a Krúdy-iskolában, felvételt nyertem a Széchenyi-egyetemre, de jelenleg halasztok. Szeretnék magamnak esélyt adni a snooker világában, ám ez csak akkor lehetséges, ha kizárólag a minőségi edzésekre és az egyre intenzívebb tornákra fókuszálok” – kezdte a 20 éves győri versenyző. Nagy Erik az idei évben felettébb sok országban és városban megfordult; a teljesség igénye nélkül képviselte a magyar válogatottat Törökországban az amatőr Eb-n, majd Belgium következett, a snooker hazájában, Nagy-Britanniában, Sheffieldben és Leedsben játszott, Stockholmban fájó, de szükséges tapasztalatokat gyűjtött, a hozzánk közeli Bécsben helyt állt és jövő héten utazik Albániába.
Nagy Erik külföldön is leteszi a névjegyét
„A snooker amatőr Európa-bajnokságon Antalyában népes mezőnyben zártam a 17. helyen. A csoportmeccseket sikerrel vívtam meg, egyenes kieséses rendszerben is nyertem meccset, végül lengyel játékos búcsúztatott. Az idei szezon egyik csúcspontja az volt számomra, hogy Angliában, a sheffieldi világbajnokság helyszínén, remek játékosokkal vívhattam edzőmeccseket. Az egyik mérkőzés során ötször sikerült 70 feletti breaket elérnem, majd Leedsben amatőröket és profikat egyaránt indulni engedő tornán folytathattam. Itt legyőztem a világranglistán top 100-as, profi státuszú Haris Tahirt. Majd egy kiemelkedő angol profi; Sanderson Lam ellen 110-es breaket löktem, végül 3:2-es eredménnyel maradtam alul szoros csatában. Sanderson Lam a világranglistán jelenleg a 62. helyen áll” – mondta Nagy Erik.
Találkozás Mark Selbyvel
Majd boldogan hozzátette: „a szóban forgó angol túrára a nagypapámmal utaztam, aki valaha kiváló öttusázó volt. Ő remekül érzi a versenyek hangulatát, hasznos tanácsokat lát el, nagyszerű megfigyelő, vagyis igazán jó páros vagyunk. Nagy örömömre hamarosan ő és édesanyám is elkísér az Albániában rendezett tornára is”. Az egyik angliai edzés felejthetetlen találkozás miatt is emlékezetes marad a győri játékos számára: Erik a négyszeres világbajnok, Mark Selbyvel is válthatott néhány szót Sheffieldben.
Új edző, apró részletek
Eriknek a leedsi torna pedig azért is erős kapaszkodó, mert a nemzetközi Q-Tour állomásokon hasonló mezőnyben kell eredményeket elérnie ahhoz, hogy ő is profivá válhasson. „A Q-Touron Európa és Ázsia legtehetségesebb fiataljai mérik össze tudásukat, de nem szabad azt sem elfelejteni, hogy azok a játékosok, akik kiszorultak a profi mezőnyből, szintén ezeken a versenyeken igyekeznek újjáépíteni az önbizalmukat, s nem utolsósorban javítani a ranglistás helyezésüket” – hallottuk Eriktől, akinek felkészülését francia edző, Yannick Poulain segíti.
Nagy Erik, a győri snooker játékos a profivá válás útján
Az ellenfelek elemzése
„Yannick is játszott a profik között, ismeri ezt a kemény világot. A játékomat jónak tartja, nem akarja az egészet átalakítani, sokkal inkább apró, ám annál fontosabb részletekre hívja fel a figyelmemet, illetve az aktuális ellenfelem elemzését is elvégzi, vagyis hasznos taktikai tanácsokkal lát el” – zárta szavait Nagy Erik.
Köszönet a segítségért
A győri snooker játékos felkészülését
- az Arrabona-Villszer Kft.
- Dr. Laczkovits Takács Tímea önkormányzati képviselő
- és a Bekk Snooker iskola támogatja.
