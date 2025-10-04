október 4., szombat

Szabadidősport

17 perce

Mutatjuk az első képeket az MVM-Sopron Félmaraton - Európa Futásról

Szombaton nagyszabású szabadidősport-rendezvénynek ad otthont Sopron. Elhoztuk az első képeket az MVM-Sopron Félmaraton – Európa Futásról.

Kisalföld.hu

Az MVM-Sopron Félmaraton – Európa Futáson egyénileg 7, 14 és 21 km-t lehet teljesíteni. A 21 km-t három fős, a 14 km-t két fős váltóban is le lehet futni, emellett van gyerekfutam is, ahol 2 km a táv.

MVM-Sopron Félmaraton – Európa Futás
Az MVM-Sopron Félmaraton – Európa Futáson kicsik és nagyok egyaránt részt vehettek.
Fotó: Rombai Péter

Az MVM-Sopron Félmaraton – Európa Futás fotói

Mutatjuk az első fotókat a versenyről. Lapozgassa galériánkat!

MVM-Sopron Félmaraton – Európa Futás

Fotók: Rombai Péter

 

