Mutatjuk az első képeket az MVM-Sopron Félmaraton - Európa Futásról
Szombaton nagyszabású szabadidősport-rendezvénynek ad otthont Sopron. Elhoztuk az első képeket az MVM-Sopron Félmaraton – Európa Futásról.
Az MVM-Sopron Félmaraton – Európa Futáson egyénileg 7, 14 és 21 km-t lehet teljesíteni. A 21 km-t három fős, a 14 km-t két fős váltóban is le lehet futni, emellett van gyerekfutam is, ahol 2 km a táv.
Az MVM-Sopron Félmaraton – Európa Futás fotói
Mutatjuk az első fotókat a versenyről. Lapozgassa galériánkat!
MVM-Sopron Félmaraton – Európa FutásFotók: Rombai Péter
