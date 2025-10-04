Szabadidősport
33 perce
Több mint 800 induló, az első három helyezetteket díjazták az MVM Sopron Félmaraton – Európa Futáson
Volt, aki egyéniben, volt, aki csapatban teljesítette a penzumot. Rengetegen futották le a különböző távokat az MVM Sopron Félmaraton – Európa Futáson.
Több mint 800-an gyűltek össze kicsik és nagyok az MVM Sopron Félmaraton – Európa Futáson. A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség rendezvényén az összes induló versenyzőt beérkezéskor éremmel várták, a hosszabb távot teljesítők közül pedig kategóriánként az első három helyezettet külön is díjazták.
Újabb galériát hoztunk az MVM Sopron Félmaraton – Európa Futásról
Befutó és díjátadó az MVM-Sopron Félmaraton – Európa FutásonFotók: Rombai Péter
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre