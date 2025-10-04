október 4., szombat

Szabadidősport

33 perce

Több mint 800 induló, az első három helyezetteket díjazták az MVM Sopron Félmaraton – Európa Futáson

Címkék#táv#Sopron Városi Szabadidősport Szövetség#MVM Sopron Félmaraton – Európa Futás#rendezvény

Volt, aki egyéniben, volt, aki csapatban teljesítette a penzumot. Rengetegen futották le a különböző távokat az MVM Sopron Félmaraton – Európa Futáson.

Kisalföld.hu

Több mint 800-an gyűltek össze kicsik és nagyok az MVM Sopron Félmaraton – Európa Futáson. A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség rendezvényén az összes induló versenyzőt beérkezéskor éremmel várták, a hosszabb távot teljesítők közül pedig kategóriánként az első három helyezettet külön is díjazták.

MVM Sopron Félmaraton – Európa Futás
Sokan teljesítették a különböző távokat az MVM Sopron Félmaraton – Európa Futáson.
Fotó: Rombai Peter  \    RepeszTech

Újabb galériát hoztunk az MVM Sopron Félmaraton – Európa Futásról

Befutó és díjátadó az MVM-Sopron Félmaraton – Európa Futáson

Fotók: Rombai Péter

 

