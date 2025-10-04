Több mint 800 induló, az első három helyezetteket díjazták az MVM Sopron Félmaraton – Európa Futáson

Több mint 800-an gyűltek össze kicsik és nagyok az MVM Sopron Félmaraton – Európa Futáson. A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség rendezvényén az összes induló versenyzőt beérkezéskor éremmel várták, a hosszabb távot teljesítők közül pedig kategóriánként az első három helyezettet külön is díjazták.

Sokan teljesítették a különböző távokat az MVM Sopron Félmaraton – Európa Futáson.

Fotó: Rombai Peter \ RepeszTech

Újabb galériát hoztunk az MVM Sopron Félmaraton – Európa Futásról