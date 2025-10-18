Most Győrújbaráton „szakadt ki a gólzsák”, a Kapuvár nyerte a rábaközi rangadót - fotókkal

Abda-VVFK Bau–Credobus Tehetségközpont 4–1 (1–1)

Abda, 150 néző. V.: Németh T.

Abda: Csáktornyai – Virág D. (Gál), Éri D., Kráz, Domján (Dénes), Maidics (Kovács B.), Jász, Babayigit (Nyári), Vajda (Boros), Balogh L., Mórocz. Edző: Szücs Gergely.

Mosonmagyaróvár II: Vedrődi (Pfeiffer) – Méhes (Horváth Á.), Mogyorósi, Kovács L., Nagy K. (Kovács B.), Molnár M. (Csóka), Buglyó (Molnár Z.) , Kovács B., Járeb, Ocskai, Gönye. Edző: Borbély Attila.

Gsz.: Vajda M. (32.), Járeb (61., öngól), Virág D. (71.), Jász D. (91.), ill. Kovács B. (43.).

A hazai csapat végig mezőny fölényben játszott, és már az első félidőben is több nagy helyzetet sikerült kidolgoznia, melyből viszont csak egy gól született. A félidő vége előtt váratlanul egyenlített az Óvár II. A második félidőben a gólhelyzeteket már sikerült gólokra váltania az Abdának és ekkora különbséggel is megérdemelt győzelmet aratott.

Jók: Jász, Balogh L., Nyári, Vajda, Virág D., ill.

Szücs Gergely: – Úgy gondolom, az egész mérkőzést sikerült kontroll alatt tartanunk, egy szimpatikus, focizni akaró csapat ellen. Szerencsére a második félidőben a helyzeteinket sikerült gólra váltani, így megérdemelten győztünk. Gratulálok a csapatomnak.

Borbély Attila: –

Tóthpál Gábor

Kapuvár–Csorna 2–0 (1–0)

Kapuvár, 600 néző. V.: Csávás B.

Kapuvár: Gruttó – Kelemen M., Kalmár D., Matetits (Kapui), Varga T. (Szücs A.), Purt, Kapa Márkó, Fekete M., Horváth A. (Kapa Martin), Németh B. (Horváth K.), Árki (Farkas Z.). Edző: Varga Péter.

Csorna: Kantó – Tóth A., Márton, Herman (Tóth K.), Peisser, Gönye, Németh O., Horváth V., Horváth N. (Vági), Kovács P., Nagy K. Edző: Torma Tamás.

Gsz.: Varga T. (16.), Farkas Z. (78.).

A hazai csapat az első perctől kezdve kezébe vette az irányítást, melynek eredményeképpen az első 10 percben már több helyzetet is kidolgozott, és néhány szögletet is elvégezhetett. A 13. perben egy kontratámadás után az első nagy helyzet mégis a csornaiak előtt adódott, Németh O. találta el fejjel a felső lécet. A 16. percben vezetést szerzett hazai csapat: egy szögletvariáció után Varga 18 méterről rúgta ki a hosszú felsőt. 1–0. A gól után sem változott a játék képe, továbbra is a vendégtérfélen folyt a játék, amikor a 22. percben Árki lövését Kantó tolta szögletre. A félidő végéig a hazaiak több helyzetet is kidolgoztak, de az eredmény nem változott. A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, a hazaiak birtokolták többet a labdát, a vendégek pedig a labdaszerzések után ptóbáltak gyors kontratámdásokat indítani. Az 55. perecben egy ilyen szituáció után jutott el a Csorna a hazai kapuig, de Gruttó hárított. A 65. percben egy hazai beadás követően Kalmár fejelt közelről a kapus kezébe. A 78. percben egy vendégszöglet után Farkas ugrott ki a saját térfele közepéről, és szép szóló után 16 méterről a kapuba emelt. 2–0. A gól után a Csorna kijjebb jött, néhány helyzetet ki is alakított, de egyiket sem sikerült gólra váltania, így az eredmény nem változott. Jók: Varga T., Németh B., Kapa Márkó, Horváth A., ill. Németh O., Peisser, Horváth V.

Varga Péter: – Defenzív ellenféllel szemben magabiztos a győzelmünk, de a kihagyott helyzeteink sokasága miatt van hiányérzetem. Sok sikert kívánok a Csornának.

Családi János: – Gratulálok a Kapuvárnak, sajnos nálunk több gyenge teljesítmény is akadt.

Debreczeni Csaba