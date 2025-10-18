október 18., szombat

Lukács névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

30 perce

Most Győrújbaráton „szakadt ki a gólzsák”, a Kapuvár nyerte a rábaközi rangadót - fotókkal

Címkék#megyei foci#Győrújbarát#Csorna#labdarúgás#Kapuvár

Öt mérkőzést rendeztek a vármegyei I. osztály 11. fordulójában szombaton. A nap rangadóján hazai siker született Kapuváron, az Abda megint négy gólt lőtt, Győrújbaráton pedig kiszakadt a gólzsák, nyolc találatig jutott a remek formába lendülő hazai együttes.

Abda-VVFK Bau–Credobus Tehetségközpont 4–1 (1–1)
Abda, 150 néző. V.: Németh T.
Abda: Csáktornyai – Virág D. (Gál), Éri D., Kráz, Domján (Dénes), Maidics (Kovács B.), Jász, Babayigit (Nyári), Vajda (Boros), Balogh L., Mórocz. Edző: Szücs Gergely.
Mosonmagyaróvár II: Vedrődi (Pfeiffer) – Méhes (Horváth Á.), Mogyorósi, Kovács L., Nagy K. (Kovács B.), Molnár M. (Csóka), Buglyó (Molnár Z.) , Kovács B., Járeb, Ocskai, Gönye. Edző: Borbély Attila.
Gsz.: Vajda M. (32.), Járeb (61., öngól), Virág D. (71.), Jász D. (91.), ill. Kovács B. (43.).
A hazai csapat végig mezőny fölényben játszott, és már az első félidőben is több nagy helyzetet sikerült kidolgoznia, melyből viszont csak egy gól született. A félidő vége előtt váratlanul egyenlített az Óvár II. A második félidőben a gólhelyzeteket már sikerült gólokra váltania az Abdának és ekkora különbséggel is megérdemelt győzelmet aratott.
Jók: Jász, Balogh L., Nyári, Vajda, Virág D., ill. 
Szücs Gergely: – Úgy gondolom, az egész mérkőzést sikerült kontroll alatt tartanunk, egy szimpatikus, focizni akaró csapat ellen. Szerencsére a második félidőben a helyzeteinket sikerült gólra váltani, így megérdemelten győztünk. Gratulálok a csapatomnak.
Borbély Attila: – 
Tóthpál Gábor

Kapuvár–Csorna 2–0 (1–0)
Kapuvár, 600 néző. V.: Csávás B.
Kapuvár: Gruttó – Kelemen M., Kalmár D., Matetits (Kapui), Varga T. (Szücs A.), Purt, Kapa Márkó, Fekete M., Horváth A. (Kapa Martin), Németh B. (Horváth K.), Árki (Farkas Z.). Edző: Varga Péter.
Csorna: Kantó – Tóth A., Márton, Herman (Tóth K.), Peisser, Gönye, Németh O., Horváth V., Horváth N. (Vági), Kovács P., Nagy K. Edző: Torma Tamás.
Gsz.: Varga T. (16.), Farkas Z. (78.).
A hazai csapat az első perctől kezdve kezébe vette az irányítást, melynek eredményeképpen az első 10 percben már több helyzetet is kidolgozott, és néhány szögletet is elvégezhetett. A 13. perben egy kontratámadás után az első nagy helyzet mégis a csornaiak előtt adódott, Németh O. találta el fejjel a felső lécet. A 16. percben vezetést szerzett  hazai csapat: egy szögletvariáció után Varga 18 méterről rúgta ki a hosszú felsőt. 1–0. A gól után sem változott a játék képe, továbbra is a vendégtérfélen folyt a játék, amikor a 22. percben Árki lövését Kantó tolta szögletre. A félidő végéig a hazaiak több helyzetet is kidolgoztak, de az eredmény nem változott. A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, a hazaiak birtokolták többet a labdát, a vendégek pedig  a labdaszerzések után ptóbáltak gyors kontratámdásokat indítani. Az 55. perecben egy ilyen szituáció után jutott el a Csorna a hazai kapuig, de Gruttó hárított. A 65. percben egy hazai beadás követően Kalmár fejelt közelről a kapus kezébe. A 78. percben egy vendégszöglet után Farkas ugrott ki a saját térfele közepéről, és szép szóló után 16 méterről a kapuba emelt. 2–0. A gól után a Csorna kijjebb jött, néhány helyzetet ki is alakított, de egyiket sem sikerült gólra váltania, így az eredmény nem változott. Jók: Varga T., Németh B., Kapa Márkó, Horváth A., ill. Németh O., Peisser, Horváth V.
Varga Péter: – Defenzív ellenféllel szemben magabiztos a győzelmünk, de a kihagyott helyzeteink sokasága miatt van hiányérzetem. Sok sikert kívánok a Csornának.
Családi János: – Gratulálok a Kapuvárnak, sajnos nálunk több gyenge teljesítmény is akadt.
Debreczeni Csaba

Kapuvár-Csorna vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Csapó Balázs

Győrújbarát–Fertőszentmiklós 8–0 (5–0)
Győrújbarát, 100 néző. V.: Varga D.
Győrújbarát: Szebényi – Pintér M., Nyiregyházki (Fejes), Posta, Baranyai, Gál I., Bagó (Rácz), Paku, Czanik (Varga J.), Tar, Veller Edző: Sütöri Péter
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász G., Németh P., Csányi (Orbán), Csikai, Horváth (Maródi), Reichstetter (Koltai), Nagy M., Golnerits (Majoros), Török (Ábrahám)  Edző: Rozmán László
Gsz.: Veller (25., 32., 58.), Tar ( 36., 55.), Gál I. (27.), Nyiregyházki (29.), Paku (77.).
Az első félidő első fele szinte helyzet nélkül telt el, míg a 25. perc után a hazai csapat 10 perc leforgása alatt eldöntötte a mérkőzést. A  második félidőben is a Győrújbarát akarata érvényesült, ami további gólokban mutatkozott meg. Az eredmény még így is a vendég csapat számára hízelgő.
Jók: mindenki ill. senki.
Sütöri Péter: – Álmos játékkal kezdtünk, de az első gólunk után már csak gólkülönbség volt kérdéses. Szimpatikus ellenfelet győztünk le.
Rozmán László: – Csak gratulálni tudok a hazai csapatnak, mert ilyen különbséggel is megérdemelt a győzelme. További sikereket kívánok a Győrújbarátnak.
Farkas László

Győrújfalu–Üstökös FC Bácsa 2–5 (1–2)
Részletek később!

Mezőörs–Wiesbauer-Gönyű 6–0 (2–0)
Mezőörs, 100 néző. V.: Köves K.
Mezőörs: Sánta – Böröczky (Wágenhoffer), Kerékgyártó D., Szántó, Tóth L., Végh T. (Pankotai), Vörös Torma (Vári), Kerékgyártó Á. (Venczel), Nagy K., Nagy P. (Vayer), Deákovits. Edző: Germán Ferenc.
Gönyű: Boros – Kovács K., Koncsag (Szémán), Prácser (Gál), Varga Cs., Végh P., Siska (Élő), Varga P., Kurdi (Altrichter), Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.
Gsz.: Nagy K. (22., 83.), Vörös Torma (43., 60.), Végh (70.), Venczel (86.).
A 9. percben Szántó centerezett középre ahol Nagy K. érkezet, de a labda az utolsó pillanatban felpattant így az ordító ziccer kimaradt. Két perc múlva Vörös Torma ugratta ki nagyszerűen Nagy K.-t aki a második nagy hazai ziccert kapufára rúgta. A 22. percben Kerékgyártó Á. szögletét Nagy K. csúsztatta meg és a labda a rövid sarokba pattant. 1–0. A 26. percben Vörös Torma cselezte be magát a tizenhatoson belülre majd elemi erővel lőtt kapura, de a labda a kapufán csattant. A 43. percben Nagy P. és Nagy K. játszott össze majd utóbbi szépen gurított a hosszú sarok felé, de a labda ismét a kapufán landolt, ám a kipattanót Vörös Torma értékesítte. 2–0. Az 55. percben Nagy P. bal oldali szabadrúgását Vörös Torma csúsztatta meg középen, de a vendégek kapusa hárítani tudott. Öt perc múlva Kerékgyártó jobb oldali beadását Vörös Torma értékesítette. 3–0. A 70. percben Nagy P. mutatott be egy lövőcselt a tizenhatoson belül, majd a támaszkodó lábát elhúzták. A 11-est Végh értékesítette magabiztosan. 4–0. A 83. percben Tóth L. tálalt mesterien Nagy K. elé aki egy lövőcsel után ballal, laposan a hosszú sarokba lőtt. 5–0. A 86. percben Kerékgyártó iramodott meg a jobb szélén, majd élesen középre játszott, a labdára középen Venczel csapott le, és fejelt a kapuba. 6–0.
A hazai csapat nagy kedvel játszott és tartotta kézben a mérkőzést. A kiakakított helyzetek alapján akár még ennél nagyobb különbséggel is győzhetett volna.
Jók: mindenki, ill. Prácser, Varga Zs., Bodó, Varga Cs.
Germán Ferenc: – Sportszerű ellenféllel szemben, ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet arattunk.
Harcz István: – Minden tőlünk telhetőt megtettünk, sajnos igaz a mondás: Amit szabad Jupiternek nem szabad a kisökörnek!
Bohner Roland  

A további program, vasárnap: Gyirmót FC Győr II–Ménfőcsanak, 13 óra; Koroncó–Vitnyéd, 15 óra.

A bajnokság állása:

1.Gyirmót II10100038 - 630
2.Mezőörs1090155 - 927
3.Bácsa1182134 - 1026
4.Győrújbarát1081135 - 825
5.Kapuvár1061323 - 1119
6.Koroncó1051419 - 1916
7.Abda1151523 - 2416
8.Csorna1142520 - 2414
9.Ménfőcsanak1031617 - 2710
10.M.-óvár II1131716 - 3210
11.Győrújfalu1130816 - 479
12.Gönyű1111911 - 324
13.Vitnyéd911712 - 364
14.F.-szentmiklós1110105 - 393

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu