Most Győrújbaráton „szakadt ki a gólzsák”, a Kapuvár nyerte a rábaközi rangadót - fotókkal
Öt mérkőzést rendeztek a vármegyei I. osztály 11. fordulójában szombaton. A nap rangadóján hazai siker született Kapuváron, az Abda megint négy gólt lőtt, Győrújbaráton pedig kiszakadt a gólzsák, nyolc találatig jutott a remek formába lendülő hazai együttes.
Abda-VVFK Bau–Credobus Tehetségközpont 4–1 (1–1)
Abda, 150 néző. V.: Németh T.
Abda: Csáktornyai – Virág D. (Gál), Éri D., Kráz, Domján (Dénes), Maidics (Kovács B.), Jász, Babayigit (Nyári), Vajda (Boros), Balogh L., Mórocz. Edző: Szücs Gergely.
Mosonmagyaróvár II: Vedrődi (Pfeiffer) – Méhes (Horváth Á.), Mogyorósi, Kovács L., Nagy K. (Kovács B.), Molnár M. (Csóka), Buglyó (Molnár Z.) , Kovács B., Járeb, Ocskai, Gönye. Edző: Borbély Attila.
Gsz.: Vajda M. (32.), Járeb (61., öngól), Virág D. (71.), Jász D. (91.), ill. Kovács B. (43.).
A hazai csapat végig mezőny fölényben játszott, és már az első félidőben is több nagy helyzetet sikerült kidolgoznia, melyből viszont csak egy gól született. A félidő vége előtt váratlanul egyenlített az Óvár II. A második félidőben a gólhelyzeteket már sikerült gólokra váltania az Abdának és ekkora különbséggel is megérdemelt győzelmet aratott.
Jók: Jász, Balogh L., Nyári, Vajda, Virág D., ill.
Szücs Gergely: – Úgy gondolom, az egész mérkőzést sikerült kontroll alatt tartanunk, egy szimpatikus, focizni akaró csapat ellen. Szerencsére a második félidőben a helyzeteinket sikerült gólra váltani, így megérdemelten győztünk. Gratulálok a csapatomnak.
Borbély Attila: –
Tóthpál Gábor
Kapuvár–Csorna 2–0 (1–0)
Kapuvár, 600 néző. V.: Csávás B.
Kapuvár: Gruttó – Kelemen M., Kalmár D., Matetits (Kapui), Varga T. (Szücs A.), Purt, Kapa Márkó, Fekete M., Horváth A. (Kapa Martin), Németh B. (Horváth K.), Árki (Farkas Z.). Edző: Varga Péter.
Csorna: Kantó – Tóth A., Márton, Herman (Tóth K.), Peisser, Gönye, Németh O., Horváth V., Horváth N. (Vági), Kovács P., Nagy K. Edző: Torma Tamás.
Gsz.: Varga T. (16.), Farkas Z. (78.).
A hazai csapat az első perctől kezdve kezébe vette az irányítást, melynek eredményeképpen az első 10 percben már több helyzetet is kidolgozott, és néhány szögletet is elvégezhetett. A 13. perben egy kontratámadás után az első nagy helyzet mégis a csornaiak előtt adódott, Németh O. találta el fejjel a felső lécet. A 16. percben vezetést szerzett hazai csapat: egy szögletvariáció után Varga 18 méterről rúgta ki a hosszú felsőt. 1–0. A gól után sem változott a játék képe, továbbra is a vendégtérfélen folyt a játék, amikor a 22. percben Árki lövését Kantó tolta szögletre. A félidő végéig a hazaiak több helyzetet is kidolgoztak, de az eredmény nem változott. A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, a hazaiak birtokolták többet a labdát, a vendégek pedig a labdaszerzések után ptóbáltak gyors kontratámdásokat indítani. Az 55. perecben egy ilyen szituáció után jutott el a Csorna a hazai kapuig, de Gruttó hárított. A 65. percben egy hazai beadás követően Kalmár fejelt közelről a kapus kezébe. A 78. percben egy vendégszöglet után Farkas ugrott ki a saját térfele közepéről, és szép szóló után 16 méterről a kapuba emelt. 2–0. A gól után a Csorna kijjebb jött, néhány helyzetet ki is alakított, de egyiket sem sikerült gólra váltania, így az eredmény nem változott. Jók: Varga T., Németh B., Kapa Márkó, Horváth A., ill. Németh O., Peisser, Horváth V.
Varga Péter: – Defenzív ellenféllel szemben magabiztos a győzelmünk, de a kihagyott helyzeteink sokasága miatt van hiányérzetem. Sok sikert kívánok a Csornának.
Családi János: – Gratulálok a Kapuvárnak, sajnos nálunk több gyenge teljesítmény is akadt.
Debreczeni Csaba
Kapuvár-Csorna vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Csapó Balázs
Győrújbarát–Fertőszentmiklós 8–0 (5–0)
Győrújbarát, 100 néző. V.: Varga D.
Győrújbarát: Szebényi – Pintér M., Nyiregyházki (Fejes), Posta, Baranyai, Gál I., Bagó (Rácz), Paku, Czanik (Varga J.), Tar, Veller Edző: Sütöri Péter
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász G., Németh P., Csányi (Orbán), Csikai, Horváth (Maródi), Reichstetter (Koltai), Nagy M., Golnerits (Majoros), Török (Ábrahám) Edző: Rozmán László
Gsz.: Veller (25., 32., 58.), Tar ( 36., 55.), Gál I. (27.), Nyiregyházki (29.), Paku (77.).
Az első félidő első fele szinte helyzet nélkül telt el, míg a 25. perc után a hazai csapat 10 perc leforgása alatt eldöntötte a mérkőzést. A második félidőben is a Győrújbarát akarata érvényesült, ami további gólokban mutatkozott meg. Az eredmény még így is a vendég csapat számára hízelgő.
Jók: mindenki ill. senki.
Sütöri Péter: – Álmos játékkal kezdtünk, de az első gólunk után már csak gólkülönbség volt kérdéses. Szimpatikus ellenfelet győztünk le.
Rozmán László: – Csak gratulálni tudok a hazai csapatnak, mert ilyen különbséggel is megérdemelt a győzelme. További sikereket kívánok a Győrújbarátnak.
Farkas László
Győrújfalu–Üstökös FC Bácsa 2–5 (1–2)
Mezőörs–Wiesbauer-Gönyű 6–0 (2–0)
Mezőörs, 100 néző. V.: Köves K.
Mezőörs: Sánta – Böröczky (Wágenhoffer), Kerékgyártó D., Szántó, Tóth L., Végh T. (Pankotai), Vörös Torma (Vári), Kerékgyártó Á. (Venczel), Nagy K., Nagy P. (Vayer), Deákovits. Edző: Germán Ferenc.
Gönyű: Boros – Kovács K., Koncsag (Szémán), Prácser (Gál), Varga Cs., Végh P., Siska (Élő), Varga P., Kurdi (Altrichter), Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.
Gsz.: Nagy K. (22., 83.), Vörös Torma (43., 60.), Végh (70.), Venczel (86.).
A 9. percben Szántó centerezett középre ahol Nagy K. érkezet, de a labda az utolsó pillanatban felpattant így az ordító ziccer kimaradt. Két perc múlva Vörös Torma ugratta ki nagyszerűen Nagy K.-t aki a második nagy hazai ziccert kapufára rúgta. A 22. percben Kerékgyártó Á. szögletét Nagy K. csúsztatta meg és a labda a rövid sarokba pattant. 1–0. A 26. percben Vörös Torma cselezte be magát a tizenhatoson belülre majd elemi erővel lőtt kapura, de a labda a kapufán csattant. A 43. percben Nagy P. és Nagy K. játszott össze majd utóbbi szépen gurított a hosszú sarok felé, de a labda ismét a kapufán landolt, ám a kipattanót Vörös Torma értékesítte. 2–0. Az 55. percben Nagy P. bal oldali szabadrúgását Vörös Torma csúsztatta meg középen, de a vendégek kapusa hárítani tudott. Öt perc múlva Kerékgyártó jobb oldali beadását Vörös Torma értékesítette. 3–0. A 70. percben Nagy P. mutatott be egy lövőcselt a tizenhatoson belül, majd a támaszkodó lábát elhúzták. A 11-est Végh értékesítette magabiztosan. 4–0. A 83. percben Tóth L. tálalt mesterien Nagy K. elé aki egy lövőcsel után ballal, laposan a hosszú sarokba lőtt. 5–0. A 86. percben Kerékgyártó iramodott meg a jobb szélén, majd élesen középre játszott, a labdára középen Venczel csapott le, és fejelt a kapuba. 6–0.
A hazai csapat nagy kedvel játszott és tartotta kézben a mérkőzést. A kiakakított helyzetek alapján akár még ennél nagyobb különbséggel is győzhetett volna.
Jók: mindenki, ill. Prácser, Varga Zs., Bodó, Varga Cs.
Germán Ferenc: – Sportszerű ellenféllel szemben, ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet arattunk.
Harcz István: – Minden tőlünk telhetőt megtettünk, sajnos igaz a mondás: Amit szabad Jupiternek nem szabad a kisökörnek!
Bohner Roland
A további program, vasárnap: Gyirmót FC Győr II–Ménfőcsanak, 13 óra; Koroncó–Vitnyéd, 15 óra.
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|10
|10
|0
|0
|38 - 6
|30
|2.
|Mezőörs
|10
|9
|0
|1
|55 - 9
|27
|3.
|Bácsa
|11
|8
|2
|1
|34 - 10
|26
|4.
|Győrújbarát
|10
|8
|1
|1
|35 - 8
|25
|5.
|Kapuvár
|10
|6
|1
|3
|23 - 11
|19
|6.
|Koroncó
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|7.
|Abda
|11
|5
|1
|5
|23 - 24
|16
|8.
|Csorna
|11
|4
|2
|5
|20 - 24
|14
|9.
|Ménfőcsanak
|10
|3
|1
|6
|17 - 27
|10
|10.
|M.-óvár II
|11
|3
|1
|7
|16 - 32
|10
|11.
|Győrújfalu
|11
|3
|0
|8
|16 - 47
|9
|12.
|Gönyű
|11
|1
|1
|9
|11 - 32
|4
|13.
|Vitnyéd
|9
|1
|1
|7
|12 - 36
|4
|14.
|F.-szentmiklós
|11
|1
|0
|10
|5 - 39
|3