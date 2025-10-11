Fővárosi pontvadászatra utazott az MKC

A K&H női kézilabda liga 5. fordulójában budapesti csapattal mérkőznek meg Dragan Adzic tanítványai. A Mosonmagyaróvári KC a nyári felkészülési időszakban már találkozott az aktuális ellenfelével, akkor a végletekig kiélezett meccsen az utolsó másodpercben Vasas-győzelem született.

A Mosonmagyaróvári KC a Vasas otthonában játszik.

Fotó: Kerekes István

Kazai Anita szerint kiváló formában lévő együttes ellen lépnek pályára:

Az ellenszer az, hogy mi magunkra koncentrálunk, a saját erősségeinket fogjuk a maxra járatni.

A mosonmagyaróvári kézilabdacsapat oldalára felöltött videóban a játékos Háfra Noémivel együtt válaszolt a szurkolók kérdéseire:

A Vasas SC - Motherson Mosonmagyaróvári KC összecsapás október 11-én, szombaton 18 órakor kezdődik. A Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokból az M4 Sport a YouTube-csatornáján közvetíti a mérkőzést.