Kézilabda

1 órája

Fővárosi pontvadászatra utazott az MKC

Címkék#kézilabda#Motherson#Vasas SC#MKC#Háfra Noémi

A sikeres Európa-liga selejtezős párharc után újra a hazai bajnokságban játszik az MKC. A Mosonmagyaróvári KC ezúttal idegenben lép pályára, az ellenfél a Vasas SC lesz.

Kisalföld.hu

A K&H női kézilabda liga 5. fordulójában budapesti csapattal mérkőznek meg Dragan Adzic tanítványai. A Mosonmagyaróvári KC a nyári felkészülési időszakban már találkozott az aktuális ellenfelével, akkor a végletekig kiélezett meccsen az utolsó másodpercben Vasas-győzelem született.

Mosonmagyaróvári KC
A Mosonmagyaróvári KC a Vasas otthonában játszik.
Fotó: Kerekes István

 Kazai Anita szerint kiváló formában lévő együttes ellen lépnek pályára: 

Az ellenszer az, hogy mi magunkra koncentrálunk, a saját erősségeinket fogjuk a maxra járatni. 

A mosonmagyaróvári kézilabdacsapat oldalára felöltött videóban a játékos Háfra Noémivel együtt válaszolt a szurkolók kérdéseire:

A Vasas SC - Motherson Mosonmagyaróvári KC összecsapás október 11-én, szombaton 18 órakor kezdődik. A Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokból az M4 Sport a YouTube-csatornáján közvetíti a mérkőzést. 

