Magabiztos játékkal nyert az MKC

A győztes Európa-liga párharc után újra a magyar bajnokságra koncentrált a Motherson Mosonmagyaróvári KC. A Lajta-partiak ezúttal Budapestre, a Vasas SC-hez utaztak.

A Mosonmagyaróvári KC idegenben szerzett két pontot.

Forrás: mkcse.hu

A találkozón a vendéglátók kerültek előnybe, majd Falusi-Udvardi talált be. A játék állása az 5. percben még mindig 1-1 volt, majd újra Falusi-Udvardi talált be. Tóth Gabriella két gyors góljának köszönhetően ellépett az MKC. A Vasas edzőjének időkérése után néhány technikai hibát kihasználva közeledni tudott a vendéglátó, de a frissen beálló Háfra Noémi gyorsan visszaállította a különbséget. A kapuban Csatlós Csenge hétméterest is védett. A félidő végén Tóth Gabriella újabb gólt szerzett, így 17-11-es vezetésnél vonulhattak szünetre.

A fordulás után újabb Csatlós-bravúrokkal és egy 3-0-ás óvári sorozattal már kilencre nőtt a csapatok közti különbség. A hét gólos, állandósulni látszó különbséget leginkább Csatlós védéseinek köszönhették Dragan Adzic tanítványai, majd feljavult a támadójáték, aminek köszönhetően tíz góllal tudta verni az MKC a fővárosi ellenfelét. A találkozó végeredménye 23-33 volt.

Dragan Adzic: - Elégedett vagyok a csapatommal és örülök, hogy az előző forduló veresége után meg tudtuk mutatni, hogy mire is vagyunk képesek.