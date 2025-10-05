október 5., vasárnap

Kézilabda

3 órája

Húszig sem jutottak a görögök, az Európa Liga főtáblájára jutottak Háfra Noémiék – videó, galéria

Címkék#Európa Liga#Motherson Mosonmagyaróvári KC#Dragan Adzic#Háfra Noémi

Magabiztos győzelemmel kezdte Dragan Adzic együttese pénteken az Európa Liga főtáblájára jutásért vívott párharcot. A visszavágót vasárnap délben játszotta a Mosonmagyaróvári KC a görög O.F.N. Ionias ellen, a győztes párharccal kivívta a főtáblára jutást.

Venesz Klaudia

A pénteki odavágó első tíz-tizenöt percében még nem tudott megnyugtató fölénybe kerülni a Motherson Mosonmagyaróvári KC, majd ezt követően fokozatosan eltávolodott ellenfelétől. A mérkőzés a hajrára már lényegében eldőlt, így nyugodt játékkal tudta befejezni az MKC a találkozót. A visszavágóra sem maradt kérdés: a 14 gólos különbség miatt mondhatni, nem volt nyitott a párharc.

Mosonmagyaróvári KC - Ionias
A visszavágón sem volt kérdés, nagy fölénnyel nyerte a Mosonmagyaróvári KC az Ionias elleni párharc második mérkőzését is.
Fotó: Kerekes István

A felek megegyeztek, hogy mindkét mérkőzést a mosonmagyaróvári együttes otthonában játsszák, így mintegy másfél nappal később újra hazai közönség előtt lépett pályára a Lajta-parti együttes. A szokatlan időpont ellenére is megteltek a lelátók, a szurkolók pedig többször utaltak a rigmusaikban a vasárnap déli kezdésre.

O.F.N. Ionias - Motherson Mosonmagyaróvári KC 19-32 (10-16). Összesítésben: 63-36

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, Európa Liga selejtező, visszavágó. V.: Dragana Jakovljevic, Danileja Sando Kovacevic (szerbek)

Ionias: Kepesidou – Rousou 2, Fragkou, Simonovic 1, Davidovic 1, Tsakalou 8/3, Stougiannidou 1. Cs.: Krnic 1, Giannopoulou 2, Kepesidou 3, Theodoropoulou, Karamanou, gaspari Vezetőedző: Gousios Panagiotis

Mosonmagyaróvári KC: Arenart – Stranigg 2, Wolfs 3, Tatar, Quist 2, Kukely 5/2, Falusi-Udvardi 3. Cs.: Csatlós, Horváth Sz. (kapusok), Kazai 3, Háfra 2, Tóth G. 7/2, Dzaferovic 2, Molnár D., Tyiskov-Helembai 3, Vezetőedző: Dragan Adzic

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/4 Kiállítások: 10, ill. 2 perc


Jó ütemben kezdődött a találkozó, amelyen a vendégek szerezték meg a vezetést. A mosonmagyaróváriak gyorsan egyenlítettek, majd Falusi-Udvardi Laura találatával előnybe kerültek. A félidőben mindkét fél vétett technikai hibákat, de lényegében a hazai pályán játszó együttes akarata érvényesült. A cserék, mint Tóth Gabriella, aktívan és szinte azonnal góllal szálltak be a meccsbe. A Barbara Arenhartot az óvári kapuban váltó Csatlós Csenge hatékony védésekkel állította meg a görögöket. A félidőben 10-16-ot mutatott az eredményjelző.

A fordulás után magasabb fokozatba kapcsolt az MKC és tovább tudta növelni a csapatok közti különbséget. A magabiztosan megnyert odavágó után sem „dőltek hátra” Adzic tanítványai, folyamatosan nyomás alatt tartották ellenfelüket. A kapus mellett több játékos mutatott kiemelkedő egyéni teljesítményt: Kazai Anita szélről besodort, szépségdíjas gólja csak egyik volt a kiválóan befejezett támadások közül. A kapuban Horváth Szofi 44%-os hatékonysággal segítette nagyban a csapatot amellett, hogy a védelem is jól működött. A mérkőzés a péntekihez hasonló képet mutatott, azonban Háfra Noémi ezúttal kevesebb lövést vállalt el. Az MKC támadójátéka javult a második félidőben, tíz perccel a vége előtt már 12 gólos volt a különbség és az óvári háló eddigre mindössze kétszer rezzent a második játékrészben. Az MKC végig uralva a találkozót aratott fölényes győzelmet, 32-19-re nyerte a visszavágót. A párharcot összesítésben 63-36-ra nyerte a mosonmagyaróvári együttes. 

A Motherson Mosonmagyaróvári KC a kettős győzelemmel simán jutott be az Európa Liga csoportkörébe. A mérkőzés lefújását követően igazi sportpillanatok következtek: a csapatok együtt ünnepeltek a vendégcsapat országának autentikus táncával:

Tekintse meg a mérkőzés pillanatait a fotóra kattintva:

Ioniasz–Motherson-MKC női kézilabda EL-selejtező, visszavágó

Fotók: Kerekes István

 

