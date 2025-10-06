október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda Európa Liga

1 órája

Az MKC-nál az egészség, a görögöknél az európai tapasztalat volt a prioritás

Címkék#Görögország#Motherson Mosonmagyaróvári KC#Dragan Adzic#pippy wolfs#MKC

Két sima mérkőzésen van túl Dragan Adzic együttese. A Mosonmagyaróvári KC fontos lépést tett: újra a nemzetközi porondon szerepelhet.

Venesz Klaudia

A Motherson Mosonmagyaróvári KC számára ez egy rendkívül megterhelő időszak: öt napon belül kellett helyt állniuk a magyar bajnokságban és a görögök elleni selejtezőkön is.

Mosonmagyaróvári KC
Kazai Anitának több látványos akciója is volt a Mosonmagyaróvári KC színeiben.
Fotó: Kerekes István

Az előző idény ötödik helyezettje eredetileg két párharccal vívhatta volna ki az Európa Liga csoportkörébe jutást. A Ludwigsburg csődje miatt azonban az EL-induló Sola felkerült a Bajnokok Ligájába, a norvégok helyét pedig a szintén északi Bergen vette át. Ez a csapat lett volna az MKC ellenfele a második selejtezőkörben, azonban az ő automatikus továbbjutásuk okán csak egy mérkőzéspár várt Dragan Adzic tanítványaira.

A csoportkörbe jutásért a Lajta-partiak a görög O.F.N. Ionias-szal mérkőztek meg: az óváriak pénteken és vasárnap is fölényes győzelmet arattak.

A Mosonmagyaróvári KC játékosainak egészsége fő szempont

Dragan Adzic, az MKC vezetőedzője a vasárnapi mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elégedettségének adott hangot:

Nagyon jó meccsek voltak. Számunkra ez a legfontosabb dolog. Továbbjutottunk a csoportkörbe, ami az idény első célja volt. Ami pedig a játékunkat illeti: öt nap alatt három mérkőzést játszottunk, ami nehéz és ma inkább a játékosok egészségére gondoltam, mintsem a taktikai részre

- árulta el a tréner. Adzic jól megoldotta a rotációt annak ellenére is, hogy kisebb problémái miatt nem számíthatott Tóth Eszterre, a csapatkapitány a padról kísérte végig a meccseket.

„Elégedett vagyok. Kihasználtuk a lehetőségeinket. Fantasztikus játékosok vannak az ellenfél csapatában, ez kihívást jelentett számunkra. Azt hiszem, ebből is tanultunk valamit, amit magunkkal viszünk a következő, nehéz meccseinkre a magyar bajnokságban"

- folytatta, végül a hazai közönséget méltatta:

„Fantasztikus volt itt játszani, ebben a csarnokban, ebben a klubban, a szurkolóink előtt."

Pippy Wolfs ugyancsak kiemelte a rajongókat, de csapata teljesítményével is elégedett volt:

„Az első meccsen volt egy taktikánk, amit próbáltunk követni. De néha bele kell nézni a játékba, és észreveszed, hogy bizonyos dolgok – például a beálló játéka – könnyebben mennek. Az ellenfélnek nagyon jó csapata van, megmutatták nekünk, hogy vannak bizonyos dolgok, amiken javítanunk kell."

Pippy Wolfs szerint keményen küzdöttek a görögök.
Fotó: Kerekes István

Az O.F.N. Ionias több kiváló játékost is foglalkoztat, köztük a mérkőzésen nyolc gólig jutó Lamprini Tsakalout.

„Összehasonlítva Görögországot a többi nemzettel, máshol teljesen más szinten tart a kézilabda. Magyarországon népszerű a sportág, mindenki figyeli és a játék is magas színvonalú. A külföldi tapasztalataim alapján úgy gondolom, amíg nem változtatunk alapvető dolgokon, nem érjük el a legmagasabb szintet. Fiatal csapatunk van, fiatal játékosokkal. Nagyon fontos, hogy ilyen mérkőzéseket játsszunk. Remélhetőleg rájövünk arra, mit kell másképp csinálnunk és lépésről lépésre tudunk haladni mi, és a többi görög csapat is"

- összegzett Lamprini, aki úgy gondolja, lényegesen javíthat játékukon ez a tapasztalás is.

Tsakalou (22-es mezben) volt a mérkőzés legjobbja az ellenfél csapatában, nyolc gólig jutott.
Fotó: Kerekes István

Az Európa Liga első mérkőzéseit 2026-ban játsszák. A másik magyar EL-csapat, az Esztergomi KC november elején a Crvena Zvezda ellen harcolhatja ki. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu