1 órája
Az MKC-nál az egészség, a görögöknél az európai tapasztalat volt a prioritás
Két sima mérkőzésen van túl Dragan Adzic együttese. A Mosonmagyaróvári KC fontos lépést tett: újra a nemzetközi porondon szerepelhet.
A Motherson Mosonmagyaróvári KC számára ez egy rendkívül megterhelő időszak: öt napon belül kellett helyt állniuk a magyar bajnokságban és a görögök elleni selejtezőkön is.
Az előző idény ötödik helyezettje eredetileg két párharccal vívhatta volna ki az Európa Liga csoportkörébe jutást. A Ludwigsburg csődje miatt azonban az EL-induló Sola felkerült a Bajnokok Ligájába, a norvégok helyét pedig a szintén északi Bergen vette át. Ez a csapat lett volna az MKC ellenfele a második selejtezőkörben, azonban az ő automatikus továbbjutásuk okán csak egy mérkőzéspár várt Dragan Adzic tanítványaira.
A csoportkörbe jutásért a Lajta-partiak a görög O.F.N. Ionias-szal mérkőztek meg: az óváriak pénteken és vasárnap is fölényes győzelmet arattak.
A Mosonmagyaróvári KC játékosainak egészsége fő szempont
Dragan Adzic, az MKC vezetőedzője a vasárnapi mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elégedettségének adott hangot:
Nagyon jó meccsek voltak. Számunkra ez a legfontosabb dolog. Továbbjutottunk a csoportkörbe, ami az idény első célja volt. Ami pedig a játékunkat illeti: öt nap alatt három mérkőzést játszottunk, ami nehéz és ma inkább a játékosok egészségére gondoltam, mintsem a taktikai részre
- árulta el a tréner. Adzic jól megoldotta a rotációt annak ellenére is, hogy kisebb problémái miatt nem számíthatott Tóth Eszterre, a csapatkapitány a padról kísérte végig a meccseket.
„Elégedett vagyok. Kihasználtuk a lehetőségeinket. Fantasztikus játékosok vannak az ellenfél csapatában, ez kihívást jelentett számunkra. Azt hiszem, ebből is tanultunk valamit, amit magunkkal viszünk a következő, nehéz meccseinkre a magyar bajnokságban"
- folytatta, végül a hazai közönséget méltatta:
„Fantasztikus volt itt játszani, ebben a csarnokban, ebben a klubban, a szurkolóink előtt."
Húzós hete lesz az MKC-nak, három meccset játszik az együttes öt napon belül – videó
Pippy Wolfs ugyancsak kiemelte a rajongókat, de csapata teljesítményével is elégedett volt:
„Az első meccsen volt egy taktikánk, amit próbáltunk követni. De néha bele kell nézni a játékba, és észreveszed, hogy bizonyos dolgok – például a beálló játéka – könnyebben mennek. Az ellenfélnek nagyon jó csapata van, megmutatták nekünk, hogy vannak bizonyos dolgok, amiken javítanunk kell."
Az O.F.N. Ionias több kiváló játékost is foglalkoztat, köztük a mérkőzésen nyolc gólig jutó Lamprini Tsakalout.
„Összehasonlítva Görögországot a többi nemzettel, máshol teljesen más szinten tart a kézilabda. Magyarországon népszerű a sportág, mindenki figyeli és a játék is magas színvonalú. A külföldi tapasztalataim alapján úgy gondolom, amíg nem változtatunk alapvető dolgokon, nem érjük el a legmagasabb szintet. Fiatal csapatunk van, fiatal játékosokkal. Nagyon fontos, hogy ilyen mérkőzéseket játsszunk. Remélhetőleg rájövünk arra, mit kell másképp csinálnunk és lépésről lépésre tudunk haladni mi, és a többi görög csapat is"
- összegzett Lamprini, aki úgy gondolja, lényegesen javíthat játékukon ez a tapasztalás is.
Az Európa Liga első mérkőzéseit 2026-ban játsszák. A másik magyar EL-csapat, az Esztergomi KC november elején a Crvena Zvezda ellen harcolhatja ki.