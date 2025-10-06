Az MKC-nál az egészség, a görögöknél az európai tapasztalat volt a prioritás

A Motherson Mosonmagyaróvári KC számára ez egy rendkívül megterhelő időszak: öt napon belül kellett helyt állniuk a magyar bajnokságban és a görögök elleni selejtezőkön is.

Kazai Anitának több látványos akciója is volt a Mosonmagyaróvári KC színeiben.

Fotó: Kerekes István

Az előző idény ötödik helyezettje eredetileg két párharccal vívhatta volna ki az Európa Liga csoportkörébe jutást. A Ludwigsburg csődje miatt azonban az EL-induló Sola felkerült a Bajnokok Ligájába, a norvégok helyét pedig a szintén északi Bergen vette át. Ez a csapat lett volna az MKC ellenfele a második selejtezőkörben, azonban az ő automatikus továbbjutásuk okán csak egy mérkőzéspár várt Dragan Adzic tanítványaira.

A csoportkörbe jutásért a Lajta-partiak a görög O.F.N. Ionias-szal mérkőztek meg: az óváriak pénteken és vasárnap is fölényes győzelmet arattak.

A Mosonmagyaróvári KC játékosainak egészsége fő szempont

Dragan Adzic, az MKC vezetőedzője a vasárnapi mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elégedettségének adott hangot:

Nagyon jó meccsek voltak. Számunkra ez a legfontosabb dolog. Továbbjutottunk a csoportkörbe, ami az idény első célja volt. Ami pedig a játékunkat illeti: öt nap alatt három mérkőzést játszottunk, ami nehéz és ma inkább a játékosok egészségére gondoltam, mintsem a taktikai részre

- árulta el a tréner. Adzic jól megoldotta a rotációt annak ellenére is, hogy kisebb problémái miatt nem számíthatott Tóth Eszterre, a csapatkapitány a padról kísérte végig a meccseket.

„Elégedett vagyok. Kihasználtuk a lehetőségeinket. Fantasztikus játékosok vannak az ellenfél csapatában, ez kihívást jelentett számunkra. Azt hiszem, ebből is tanultunk valamit, amit magunkkal viszünk a következő, nehéz meccseinkre a magyar bajnokságban"

- folytatta, végül a hazai közönséget méltatta:

„Fantasztikus volt itt játszani, ebben a csarnokban, ebben a klubban, a szurkolóink előtt."