Megnyerte a párharc első mérkőzését az MKC, vasárnap gálázhat – galéria

Az előző évadban az ötödik helyen végzett a Motherson Mosonmagyaróvári KC, így két selejtezőkört kellett volna játszania az Európa Liga csoportkörébe jutásért. A Faluvégi Dorottyát is foglalkoztató Ludwigsburg csődje viszont átrendezte a Bajnokok Ligája és az Európa Liga csoportjait is: Az EL-ben induló Sola felkerült a BL-be. A norvégok helyét a legjobb csapat kiemelése után a norvég Bergen automatikusan betöltheti az EL-csoportban. A csapat lett volna a második selejtezőkörben az MKC ellenfele, de így egy mérkőzéspár megnyerésével a csoportkörbe juthat Dragan Adzic együttese.

A Mosonmagyaróvári KC megnyerte a párharc első mérkőzését

Fotó: Kerekes István

A csoportkörbe jutásért a görög O.F.N. Ionias együttesével játszik az MKC. A csapatok megegyeztek, így a párharc mindkét mérkőzésén Mosonmagyaróváron, az UFM Arénában lépnek pályára a felek.

Motherson Mosonmagyaróvári KC – O.F.N. Ionias 31-17 (17-10) Mosonmagyaróvár, Európa Liga-selejtező, 1. mérkőzés. V.: Dragana Jakovljevic, Danijela Sando Kovacevic (szerbek) MKC: Arenhart – Falusi-Udvardi 3, TÓTH G. 7, Quist 3, Wolfs 2, HÁFRA 3, Kazai 1. Cs.: CSATLÓS (kapus), Tatar, DZAFEROVIC 4, KUKELY 4,Molnár D., Tyiskov-Helembai 2, Stranigg 2 Vezetőedző: Dragan Adzic Ionias: Kepesidou 1 – Simonovic 1, Fragkou 1, TSAKALOU 8, DAVIDOVIC 4, Theodoropoulou, Krnic. Cs.: Rousou 1, Stougiannidou 1, Karmanou, Gaspari, Makri, Goannoulia Vezetőedző: Ioannis Kalomoiros Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2. Kiállítások: 2, ill. 6 perc



A mosonmagyaróvári együttes a mérkőzés első tíz-tizenöt percében nem játszott kellően hatékonyan, több technikai hibát vétett, így nem tudta lerázni a szorosan tapadó görögöket. A védelem működött feszesebben, majd a félidő derekára az MKC rendezte sorait és a támadásokat is be tudta fejezni. Az Arenhart sérülése miatt beálló, a nemrég Békéscsabáról hazarendelt Csatlós több bravúros védést mutatott be, köztük hétméterest is hárított. Háfra hatékonyan vezette az óvári támadásokat, így csapata hétgólos előnnyel vonulhatott a pihenőre. Az eredményjelző 17-10-et mutatott a szünetben.

A fordulás után a Lajta-partiak továbbra is nyomás alatt tudták tartani ellenfelüket és nyilvánvalóvá vált a hazaiak technikai és fizikális fölénye. Kukely és Falusi-Udvardi sorozatával Adzic tanítványai tovább növelték a csapatok közti különbséget. A védelemben remekelő Tatar oroszlánrészt vállalt a görög támadások megállításában, a hajrában már sokkal nyugodtabban tudott játszani az MKC. A mérkőzést időn túli szabaddobással zárta az Ionias, de ebből már nem született gól, a mérkőzést 31-17-re nyerte a Mosonmagyaróvári KC.