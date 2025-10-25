A rangadót és Tóth Gabit is elveszítette az MKC

Dragan Adzic keretéből ezúttal kimaradt a a térdsérüléssel küzdő Háfra Noémi és Bevelyn Eghianruwa. A vezetőedző továbbra sem számolhat Melanie Halterrel. A Motherson Mosonmagyaróvári KC hiába küzdött, pont nélkül tér haza a Dunakanyarból.

A Mosonmagyaróvári KC ezúttal alulmaradt.

Forrás: mkcse.hu

MOL Esztergom – Motherson Mosonmagyaróvári KC 26-21 (13-13)

Esztergom, Suzuki Aréna, K&H női kézilabda liga, 6. forduló. V.: Kiu Gábor, Kiu Tamás. Eszergom: Herczeg – Kovács A. 4, Ballai, Kisfaludy, Szöllősi-Zácsik 7, Faragó 3/2, Schatzl 1. Cs.: Bukovszky (kapus), Jaques 4, Hajtai, Horváth F. 5, Szmolek, Majoros, Varga E. 1/1., Ballai 1. Vezetőedző: Elek Gábor.

Mosonmagyaróvári KC: Arenhart – Quist 3, Falusi-Udvardi 4/3, Tóth G. 4, Tóth E. 1, Tyiskov-Helembai 1, Stranigg. Cs.: Csatlós (kapus), Wolfs 3, Dzaferovic 2, Tatar, Kukely 1, Kazai 2, Molnár D.. Vezetőedző: Dragan Adzic. Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3. Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Nagy iramban indult a találkozó, ahol a hazaiak szerezték meg a vezetést, de a Mosonmagyaróvár hamar átvette az irányítást. Az előnyt azonban nem tudták megtartani, az Esztergom 3–0-ás sorozattal válaszolt. A Lajta-partiak ennek ellenére szorosan tapadtak ellenfelükre, és Barbara Arenhart több bravúros védéssel tartotta meccsben csapatát. Az MKC a beállójátékkal tudta feltörni a hazai védelmet, így fej fej mellett haladtak a felek. A félidő végére egyik csapat sem tudott előnyt kiharcolni, 13–13-as döntetlennel vonultak pihenőre.

A második játékrészben folytatódtak a technikai hibák, és egyik fél sem tudott ellépni. Tóth Gabriella sérülése érzékenyen érintette a mosonmagyaróváriakat, akik ezt követően elveszítették a játék ritmusát. Az Esztergom 4–0-ás sorozattal meglépett, miközben az MKC emberelőnyben sem tudott élni a lehetőséggel. Adzic együttese két beállóval próbálta megtörni a hazai védelmet, de a pontatlan támadások és a bizonytalanság eldöntötték a találkozót. Az Esztergom kihasználta riválisa hibáit, és magabiztos játékkal tartotta otthon a két pontot.