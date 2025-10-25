október 25., szombat

Kézilabda

1 órája

A Dunakanyarban bizonyíthat az MKC – videó

Címkék#győzelem#Schatzl Natalie#Motherson Mosonmagyaróvári KC#MKC

Esztergomban lép pályára Dragan Adzic együttese szombaton. A Mosonmagyaróvári KC jó szériában volt a válogatott szünet előtt, a sikersorozatot idegenben is folytatná.

Kisalföld.hu

Felemás teljesítményt nyújtott eddig a szezonban a Motherson Mosonmagyaróvári KC. A Lajta-parti alakulat nehéz sorsolással kezdte a bajnokságot, több élcsapattal is megmérkőzött az idény elején, de a kedvezőtlen rajt után sikerült talpra állnia.

Mosonmagyaróvári KC
A Mosonmagyaróvári KC jó szériában volt a válogatott szünet előtt. 
Fotó: Kerekes István

A válogatott szünet előtti hetekben mentálisan is rendkívül fontos győzelmeket arattak: a görög O.F.N. Ionias elleni sikerrel kivívták a részvételt az Európa Liga főtábláján, majd a Vasas SC elleni bajnokin is begyűjtötték a két pontot.

A következő fordulóban a MOL Esztergom lesz az ellenfél, amely négy győzelemmel és két vereséggel jelenleg a tabella negyedik helyét foglalja el. A két gárda legutóbb májusban találkozott, akkor az MKC ötgólos vereséget szenvedett. A mostani összecsapás külön pikantériáját adja, hogy a Suzuki Arénában az óváriak két korábbi játékosa, Varga Emília és a sérüléséből visszatérő Schatzl Natalie is pályára léphet. A korábbi közös munka és ismeretség akár előnyt is jelenthet az MKC számára, amely ezúttal is győzelmi szándékkal lép pályára.

A találkozó előtt Horváth Szofi és Laetitia Quist válaszolt a szurkolók kérdéseire:

A K&H női kézilabda liga 6. fordulójában a MOL Esztergom ellen lép pályára a Motherson Mosonmagyaróvári KC szombaton 17.30-kor. Az összecsapást az M4 Sport+ közvetíti.

 

