A Dunakanyarban bizonyíthat az MKC – videó

Felemás teljesítményt nyújtott eddig a szezonban a Motherson Mosonmagyaróvári KC. A Lajta-parti alakulat nehéz sorsolással kezdte a bajnokságot, több élcsapattal is megmérkőzött az idény elején, de a kedvezőtlen rajt után sikerült talpra állnia.

A Mosonmagyaróvári KC jó szériában volt a válogatott szünet előtt.

Fotó: Kerekes István

A válogatott szünet előtti hetekben mentálisan is rendkívül fontos győzelmeket arattak: a görög O.F.N. Ionias elleni sikerrel kivívták a részvételt az Európa Liga főtábláján, majd a Vasas SC elleni bajnokin is begyűjtötték a két pontot.

A következő fordulóban a MOL Esztergom lesz az ellenfél, amely négy győzelemmel és két vereséggel jelenleg a tabella negyedik helyét foglalja el. A két gárda legutóbb májusban találkozott, akkor az MKC ötgólos vereséget szenvedett. A mostani összecsapás külön pikantériáját adja, hogy a Suzuki Arénában az óváriak két korábbi játékosa, Varga Emília és a sérüléséből visszatérő Schatzl Natalie is pályára léphet. A korábbi közös munka és ismeretség akár előnyt is jelenthet az MKC számára, amely ezúttal is győzelmi szándékkal lép pályára.

A találkozó előtt Horváth Szofi és Laetitia Quist válaszolt a szurkolók kérdéseire: