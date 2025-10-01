Húzós hete lesz az MKC-nak, három meccset játszik az együttes öt napon belül – videó

A K&H női kézilabda liga 4. fordulójában az Alba Fehérvár gárdáját fogadja hazai pályán a Motherson Mosonmagyaróvári KC.

Öt nap alatt három meccs vár a Mosonmagyaróvári KC-ra.

Forrás: mkcse.hu

Dragan Adzic csapata alaposan felforgatott kerettel kezdte meg az idényt. A kulcsemberek sérülése is alapos fejtörést okozott a vezetőedző számára, ráadásul a bajnokság első fordulóiban erős ellenfelet kaptak a Lajta-partiak. A nyitányon az FTC-Rail Cargoval szemben maradtak alul, majd az Audi ETO-tól szenvedtek vereséget. Az előző fordulóban az MKC idegenben szerezte meg az első pontjait, a Kozármislennyel vívott, 40-21-re nyert mérkőzésen.

Az Alba Fehérvár idei mérlege valamivel jobb: a bajnokságban jelenleg 5. helyen álló Fejér vármegyei együttes két győzelmet és egy vereséget tudhat magáénak.

A csapatok a nyári felkészülés során kétszer is találkoztak, mindkétszer az MKC javára dőlt el a találkozó, de a mosonmagyaróváriak nem nyugodhatnak meg, ugyanis a tétmérkőzések eddig mindig nagyobb izgalmakat hoztak.

A Mosonmagyaróvári KC-ra komoly terhelés vár

Dragan Adzic úgy érzi, jó hangulatban készülnek egy nagyon megterhelő, öt nap alatt három mérkőzésből álló sorozatra, de most minden figyelmük az Alba Fehérvárra összpontosul.

„Nem változtattunk az edzésprogramon, mert az idény elejétől erre készülünk. Minden nap dolgozunk a játékosok mentális felkészítésén, egyénileg és csapatként is, mivel ez hosszú távú, rendkívül fontos folyamat"

- fogalmazott a vezetőedző, aki jelenleg nem számolhat Melanie Halterrel a hátsérülése miatt, Bevelyn Eghianruwa pedig térdsérüléssel küzd. De a tréner bízik csapatában:

Kulcsfontosságú, hogy minden játékos a maximumot nyújtsa, amikor a pályán van. Ha ezt elérjük, akkor abszolút megvan az esélyünk mindhárom mérkőzés megnyerésére. A rotációhoz elegendő számú játékosunk van.

- emelte ki Adzic.

A Motherson Mosonmagyaróvári KC hivatalos oldalára feltöltött videóban a játékosok latolgatják esélyeiket, és fontos információkat is megosztanak:

A Mosonmagyaróvári KC-Alba Fehérvár összecsapás október 1-jén, szerdán 18 órakor kezdődik. A mérkőzést a Magyar Kézilabda Szövetség a YouTube-csatornáján közvetíti.