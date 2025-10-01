1 órája
Nem sokon múlt a mosonmagyaróvári pontszerzés - galériával!
Az Alba Fehérvárt fogadta Dragan Adzic együttese szerdán. A Mosonmagyaróvári KC hősiesen küzdött, szoros mérkőzésen maradt alul.
A B szektor ezúttal zárva maradt az UFM Arénában, ugyanis a Magyar Kézilabda Szövetség büntetést szabott ki az MKC-ra. A mérkőzésen bár kétszer is nagyobb fölényt tudott kialakítani a Motherson Mosonmagyaróvári KC, a fehérváriak felül tudtak kerekedni a Lajta-partiakon.
Mohterson Mosonmagyaróvári KC–Alba Fehérvár KC 25–27 (13–12)
Mosonmagyaróvár, K&H női kézilabda liga, 4. forduló. V.: Hargitai Gábor, Markó Gábor.
Mosonmagyaróvári KC: Arenhart – Falusi-Udvardi 4 Tóth G. 6/1, Tatar 1, Quist 6, Wolfs, Kazai 1. Cs.: Csatlós (kapus), Tóth E. 6, Dzaferovic, Kukely, Molnár D., Tyiskov-Helembai, Háfra 1, Stranigg Vezetőedző: Dragan Adzic.
Alba Fehérvár KC: Hadfi 1 – Szabó-Májer 2, Pavlovic 8/3, Hajdu, Szabó K. 3/1, Lazic 3, Takó 4. Cs.: Sulyok 1, Zentai 5, Da Costa. Vezetőedző: Suzana Lazovic.
Hétméteresek: 1/1, ill 6/4 Kiállítások: 6, ill. 12 perc.
Nézze meg képgalériánkat:
Az MKC első hazai győzelméért játszott az Alba Fehérvár ellenFotók: Kerekes István
Az MKC 4-0-ás sorozattal kezdte a találkozót. A váciak tíz perc alatt mindössze két gólig jutottak, Pavlovic pedig hétméterest is hibázott, így a vendéglátók hamar magabiztos fölényre tettek szert (8-2). Tatar kiállításával kissé megtört a Lajta-partiak játéka, Pavlovic ezúttal már nem hibázott, majd Szabó-Májer és Takó is betalált Arenhart hálójába. A vendégek összeszedettebb játékkal kétgólosra szűkítették a hátrányukat (10-8), majd el is tüntették azt. A félidő utolsó perceiben Adzic tanítványai visszavették a vezetést, a vendégek pedig Pavlovic és Laciz kiállítása miatt a második félidőre átnyúló kiállítása miatt megfogyatkoztak. A szünetben 13-12-őt mutatott az eredményjelző.
A szünet után jóval meggyőzőbb játékot mutatott az óvári együttes, Tóth Eszter és Tóth Gabriella sorozatával újra elléptek ellenfelüktől (17-13). A fehérváriak ezután kétszer annyi sikeres támadást hajtottak végre, amivel rohamléptekben zárkóztak, majd egyenlítettek. Az utolsó percekben még kétszer rezzent az óváriak hálója, Takó és Sulyok találata zárta a mérkőzést, amelyet az Alba Fehérvár nyert 25-27-re.