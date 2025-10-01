október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Nem sokon múlt a mosonmagyaróvári pontszerzés - galériával!

Címkék#Helembai#Stranigg#Háfra#Dragan Adzic Alba Fehérvár KC

Az Alba Fehérvárt fogadta Dragan Adzic együttese szerdán. A Mosonmagyaróvári KC hősiesen küzdött, szoros mérkőzésen maradt alul.

Venesz Klaudia

A B szektor ezúttal zárva maradt az UFM Arénában, ugyanis a Magyar Kézilabda Szövetség büntetést szabott ki az MKC-ra. A mérkőzésen bár kétszer is nagyobb fölényt tudott kialakítani a Motherson Mosonmagyaróvári KC, a fehérváriak felül tudtak kerekedni a Lajta-partiakon.

Mosonmagyaróvári KC
A Motherson Mosonmagyaróvári KC ezúttal nem bírt ellenfelével. 
Forrás: mkcse.hu

Mohterson Mosonmagyaróvári KC–Alba Fehérvár KC 25–27 (13–12)

Mosonmagyaróvár, K&H női kézilabda liga, 4. forduló. V.: Hargitai Gábor, Markó Gábor.

Mosonmagyaróvári KC: Arenhart – Falusi-Udvardi 4 Tóth G. 6/1, Tatar 1, Quist 6, Wolfs, Kazai 1. Cs.: Csatlós (kapus), Tóth E. 6, Dzaferovic, Kukely, Molnár D., Tyiskov-Helembai, Háfra 1, Stranigg Vezetőedző: Dragan Adzic.

Alba Fehérvár KC: Hadfi 1 – Szabó-Májer 2, Pavlovic 8/3, Hajdu, Szabó K. 3/1, Lazic 3, Takó 4. Cs.: Sulyok 1, Zentai 5, Da Costa. Vezetőedző: Suzana Lazovic.

Hétméteresek: 1/1, ill 6/4 Kiállítások: 6, ill. 12 perc.

Nézze meg képgalériánkat: 

Az MKC első hazai győzelméért játszott az Alba Fehérvár ellen

Fotók: Kerekes István

Az MKC 4-0-ás sorozattal kezdte a találkozót. A váciak tíz perc alatt mindössze két gólig jutottak, Pavlovic pedig hétméterest is hibázott, így a vendéglátók hamar magabiztos fölényre tettek szert (8-2). Tatar kiállításával kissé megtört a Lajta-partiak játéka, Pavlovic ezúttal már nem hibázott, majd Szabó-Májer és Takó is betalált Arenhart hálójába. A vendégek összeszedettebb játékkal kétgólosra szűkítették a hátrányukat (10-8), majd el is tüntették azt. A félidő utolsó perceiben Adzic tanítványai visszavették a vezetést, a vendégek pedig Pavlovic és Laciz kiállítása miatt a második félidőre átnyúló kiállítása miatt megfogyatkoztak. A szünetben 13-12-őt mutatott az eredményjelző.

A szünet után jóval meggyőzőbb játékot mutatott az óvári együttes, Tóth Eszter és Tóth Gabriella sorozatával újra elléptek ellenfelüktől (17-13). A fehérváriak ezután kétszer annyi sikeres támadást hajtottak végre, amivel rohamléptekben zárkóztak, majd egyenlítettek. Az utolsó percekben még kétszer rezzent az óváriak hálója, Takó és Sulyok találata zárta a mérkőzést, amelyet az Alba Fehérvár nyert 25-27-re.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu