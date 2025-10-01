Nem sokon múlt a mosonmagyaróvári pontszerzés - galériával!

Az MKC 4-0-ás sorozattal kezdte a találkozót. A váciak tíz perc alatt mindössze két gólig jutottak, Pavlovic pedig hétméterest is hibázott, így a vendéglátók hamar magabiztos fölényre tettek szert (8-2). Tatar kiállításával kissé megtört a Lajta-partiak játéka, Pavlovic ezúttal már nem hibázott, majd Szabó-Májer és Takó is betalált Arenhart hálójába. A vendégek összeszedettebb játékkal kétgólosra szűkítették a hátrányukat (10-8), majd el is tüntették azt. A félidő utolsó perceiben Adzic tanítványai visszavették a vezetést, a vendégek pedig Pavlovic és Laciz kiállítása miatt a második félidőre átnyúló kiállítása miatt megfogyatkoztak. A szünetben 13-12-őt mutatott az eredményjelző.

A szünet után jóval meggyőzőbb játékot mutatott az óvári együttes, Tóth Eszter és Tóth Gabriella sorozatával újra elléptek ellenfelüktől (17-13). A fehérváriak ezután kétszer annyi sikeres támadást hajtottak végre, amivel rohamléptekben zárkóztak, majd egyenlítettek. Az utolsó percekben még kétszer rezzent az óváriak hálója, Takó és Sulyok találata zárta a mérkőzést, amelyet az Alba Fehérvár nyert 25-27-re.