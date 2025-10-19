20 perce
Megyei foci - Rengeteg néző előtt a DAC 1912 nyerte a hibátlanok csatáját
Íme az alacsonyabb osztályú bajnokságok hétvégi fordulóinak eredményei és összes góllövője.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport
Pannonhalma-Horn–Győrszentiván 5–3 (2–1). Gsz.: Kállai (2), Kaptás (2), Bétéri, ill. Gombos, Böcz, Stefanits.
Téti Sokoró–Robo-Tech-Börcs 4–1 (2–1). Gsz.: Molnár G. (3), Börzsei, ill. Kónya.
Bőny–Győrasszonyfa 0–0.
Vámosszabadi–Felpéc 5–1 (2–0). Gsz.: Tóth M. (4), Tolnay, ill. Németh R.
Üstökös FC Bácsa II–Győrújfalu II 0–1 (0–0). Gsz.: Vingler.
Kajárpéc-Herold Trans–Nyúl 0–0.
Táp–DAC-UP 0–6 (0–3). Gsz.: Heizer (2), Bartalos, Buzás, Simon, Ortó (öngól).
A bajnokság állása:
|1.
|Tét
|11
|9
|0
|2
|29 - 8
|27
|2.
|Győrasszonyfa
|11
|7
|4
|0
|16 - 5
|25
|3.
|Pannonhalma
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|4.
|Kajárpéc
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|5.
|Győrújfalu II
|11
|5
|4
|2
|26 - 14
|19
|6.
|Bőny
|10
|5
|3
|2
|24 - 18
|18
|7.
|Győrszentiván
|11
|4
|4
|3
|33 - 25
|16
|8.
|Börcs*
|10
|4
|4
|2
|23 - 12
|12
|9.
|Vámosszabadi*
|11
|3
|3
|5
|18 - 25
|11
|10.
|Táp
|11
|3
|1
|7
|16 - 40
|10
|11.
|DAC-UP
|10
|2
|3
|5
|18 - 26
|9
|12.
|Nyúl
|10
|2
|2
|6
|22 - 28
|8
|13.
|Felpéc
|11
|1
|0
|10
|12 - 36
|3
|14.
|Bácsa II
|11
|0
|1
|10
|7 - 34
|1
*A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.
Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
MITE–Lébény 2–2 (1–2). Gsz.: Szabados, Tiba, ill. Detrik, Hécz.
Hincsics Color-Ásványráró–Kimle 0–2 (0–1). Gsz.: Gyergyói, Hafner.
Kunsziget–Lipót Pékség 2–3 (2–2). Gsz.: Kukorelli, Folkmayer, ill. Csutora (2), Farkas.
Duvnebeck-Hegyeshalom–Rajka 2–2 (2–0). Gsz.: Glaser (2), ill. Bonco, Bubenik.
Dunakiliti–Foldana-Hédervár 3–0 (1–0). Gsz.: Svarda, Bedő, Wurm.
Mosonszentmiklós–Elektromoson-Levél 3–1 (2–1). Gsz.: Vig, Rigler, Szabó A., ill. Dankó.
Jánossomorja–Máriakálnok 0–5 (0–3). Gsz.: Szigeti, Borsodi, Benkovich, Orsós, Tamás.
A bajnokság állása:
|1.
|Lébény
|11
|8
|3
|0
|42 - 9
|27
|2.
|Máriakálnok
|10
|8
|1
|1
|42 - 15
|25
|3.
|Dunakiliti
|10
|7
|3
|0
|35 - 9
|24
|4.
|Jánossomorja
|11
|6
|1
|4
|17 - 19
|19
|5.
|Hegyeshalom
|10
|5
|3
|2
|23 - 9
|18
|6.
|Hédervár
|11
|5
|1
|5
|29 - 19
|16
|7.
|MITE
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|8.
|Lipót
|10
|4
|1
|5
|16 - 20
|13
|9.
|M.-szentmiklós
|11
|3
|1
|7
|26 - 20
|10
|10.
|Ásványráró
|10
|3
|1
|6
|14 - 36
|10
|11.
|Kunsziget
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|12.
|Rajka
|10
|2
|2
|6
|15 - 39
|8
|13.
|Levél
|10
|2
|1
|7
|17 - 34
|7
|14.
|Kimle
|11
|2
|1
|8
|12 - 49
|7
Vármegyei II. osztály, Soproni csoport
SFAC 1900–SVSE-GYSEV 2–0 (1–0). Gsz.: Kovács D., Pócza.
Lövő–MET-NA-Veszkény 3–0 (2–0). Gsz.: Kovács M. (3).
Beled–Farád 4–2 (1–2). Gsz.: Kiss Á., Soldatenko, Bándoli, Molnár M., ill. Németh B. (2).
Szany–Rábaszentandrás 3–2 (2–2). Gsz.: Stróber (2), Németh B., ill. Eőry, Mikóczi.
Petőháza–Nagycenk 5–1 (2–1). Gsz.: Boross (3), Németh D., Begovits, ill. Varga B.
Rábatamási–Répcementi 1–0 (1–0). Gsz.: Hanzel.
A bajnokság állása:
|1.
|Beled
|11
|6
|3
|2
|27 - 17
|21
|2.
|Rábatamási
|11
|6
|3
|2
|21 - 13
|21
|3.
|R.-szentandrás
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Szany
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|5.
|Petőháza
|11
|4
|5
|2
|19 - 14
|17
|6.
|Lövő
|11
|5
|1
|5
|26 - 23
|16
|7.
|Répcementi
|10
|4
|4
|2
|24 - 16
|16
|8.
|Veszkény
|11
|4
|1
|6
|19 - 22
|13
|9.
|SFAC
|11
|4
|1
|6
|15 - 21
|13
|10.
|Nagycenk
|11
|3
|3
|5
|24 - 31
|12
|11.
|Farád
|11
|3
|0
|8
|17 - 25
|9
|12.
|SVSE
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport
Csikvánd–Veszprémvarsány 6–0 (3–0). Gsz.: Schauer (2), Poós (2), Kovács E., Dóka.
Tényő–Töltéstava 13–1 (4–1). Gsz.: Varga R. (3), Győri (3), Kováts B. (3), Nagy S., Vörös Torma, Litomiczky, Horváth M., ill. Kalányos.
Bakonyszentlászló–Sokorópátka 2–0 (1–0). Gsz.: Horváth B., Puzsoma.
Gyömöre–Pér 2–3 (1–2). Gsz.: Dömötör, Nagy O., ill. Boros (3).
A bajnokság állása:
|1.
|B.-szentlászló
|10
|9
|1
|0
|42 - 8
|28
|2.
|Sokorópátka
|11
|8
|0
|3
|32 - 17
|24
|3.
|Csikvánd
|11
|6
|3
|2
|33 - 15
|21
|4.
|Tényő
|11
|6
|0
|5
|43 - 31
|18
|5.
|Pér
|11
|5
|0
|6
|37 - 31
|15
|6.
|Töltéstava
|11
|3
|1
|7
|24 - 51
|10
|7.
|V.-varsány
|11
|1
|2
|8
|23 - 65
|5
|8.
|Gyömöre
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport
Kóny–Győrújbarát II 1–1 (0–1). Gsz.: Rácz, ill. Farkas.
Börcs II–Bajcs 0–4 (0–2). Gsz.: Király, Csongor, Figura, Vesztergom.
Rábapatona–Abda II-Dom-King 3–1 (1–0). Gsz.: Varga M. (3), ill. Németh.
Pázmándfalu–Rábaszentmihály 0–7 (0–3). Gsz.: Bedő (7).
DAC 1912–Bágyogszovát 3–2 (0–0). Gsz.: Markovics, Perfetto, Lengyel, ill. Szabó Zs. (2).
Nem volt még ennyi drukker megye III-as meccsen - nézőcsúcs és hazai siker a hibátlanok rangadóján
Nagyszentjános–Győr Sharks 1–4 (1–2). Gsz.: Ihász, ill. Váli (2), Mitring, Nagy Z.
Enese–Győrság 1–0 (1–0). Gsz.: Nagy M.
A bajnokság állása:
|1.
|Enese
|10
|10
|0
|0
|41 - 4
|30
|2.
|DAC 1912
|9
|9
|0
|0
|117 - 7
|27
|3.
|Bágyogszovát
|10
|9
|0
|1
|78 - 12
|27
|4.
|Rábapatona
|10
|8
|0
|2
|44 - 10
|24
|5.
|Kóny
|10
|6
|1
|3
|29 - 15
|19
|6.
|Győrsövényház
|9
|6
|0
|3
|45 - 25
|18
|7.
|R.-szentmihály
|11
|5
|1
|5
|26 - 26
|16
|8.
|Bajcs
|11
|4
|0
|7
|19 - 41
|12
|9.
|Győrújbarát II
|9
|3
|2
|4
|27 - 47
|11
|10.
|Abda II*
|9
|5
|0
|4
|32 - 25
|7
|11.
|Pázmándfalu
|10
|2
|1
|7
|9 - 50
|7
|12.
|Győr Sharks
|10
|2
|1
|7
|12 - 70
|7
|13.
|Győrság
|10
|1
|0
|9
|5 - 43
|3
|14.
|Börcs II
|10
|1
|0
|9
|8 - 71
|3
|15.
|Nagyszentjános
|10
|0
|0
|10
|13 - 59
|0
*Az Abda II-től 8 pont levonva.
Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Bezenye–MITE II 0–4 (0–1). Gsz.: Tasnádi, Szakáll, Rigó, Berta.
Püski–Károlyháza 5–2 (2–1). Gsz.: Czafik (2), Ásványi (2), Szüts, ill. Orosz, Tamás.
Mosonszentmiklós II–Dunaszentpál 0–5 (0–2). Gsz.: Gajdos (3), Jakatics, Bali.
Győrzámoly–Dunasziget 5–1 (2–0). Gsz.: Rozsics, Szalai, Kovács L., Beraxa, Papp (öngól), ill. Papp.
Győrladamér–Lajtaszig-Darnózseli 1–2 (1–1). Gsz.: Farkas, ill. Gurbai, Szarka.
Halászi–Solar CT-Mecsér 4–1 (1–0). Gsz.: Mohácsi (2), Galambos, Neuberger, ill. Forgács.
Dunaszeg–Hotel Lajta Park 5–3 (3–1). Gsz.: Koteczki, Kun, Schofhauser A., Fazakas, Hermán, ill. Horváth R., Kalinkó, Újvári.
Öttevény–Bódi Trans-Mosonszolnok 4–1 (3–0). Gsz.: Sallai, Bors, Hécz, Gecsei, ill. Varga Sz. .
A bajnokság állása:
|1.
|Dunaszentpál
|11
|9
|0
|2
|41 - 10
|27
|2.
|Dunaszeg
|11
|9
|0
|2
|47 - 20
|27
|3.
|Mecsér
|11
|9
|0
|2
|37 - 17
|27
|4.
|Dunasziget
|11
|8
|1
|2
|30 - 21
|25
|5.
|Püski
|11
|8
|0
|3
|50 - 22
|24
|6.
|Hotel Lajta P.
|11
|7
|1
|3
|51 - 24
|22
|7.
|Halászi
|11
|6
|1
|4
|37 - 26
|19
|8.
|Győrzámoly
|11
|6
|1
|4
|41 - 32
|19
|9.
|Károlyháza
|9
|3
|3
|3
|27 - 25
|12
|10.
|M.-miklós II
|11
|3
|2
|6
|23 - 35
|11
|11.
|M.-szolnok
|11
|3
|0
|8
|15 - 36
|9
|12.
|Darnó-Zseli
|10
|2
|2
|6
|19 - 23
|8
|13.
|Győrladamér
|10
|2
|1
|7
|16 - 40
|7
|14.
|Öttevény
|11
|2
|1
|8
|16 - 60
|7
|15.
|MITE II*
|11
|1
|1
|9
|15 - 44
|3
|16.
|Bezenye
|11
|0
|2
|9
|9 - 39
|2
*A MITE II-től 1 pont levonva.
Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport
Vág–Fertőrákos 2–3 (0–2). Gsz.: Kovács D., Balázs, ill. Stefaniga, Vörös, Denucz.
Jobaháza–Egyházasfalu 5–0 (2–0). Gsz.: Pásztor (2), Bognár, Kránicz, Vári.
Mihályi–Csapod 3–3 (1–1). Gsz.: Misák, Batári, Ács, ill. Kocsis (2), Düh.
Markotabödöge–Ágfalva 5–0 (2–0). Gsz.: Papp M. (2), Németh Á. (2), Csonka.
Egyed–Kisfalud 3–1 (2–0). Gsz.: Zsirai (2), Ács, ill. Kálmán.
A bajnokság állása:
|1.
|Osli
|10
|9
|0
|1
|38 - 15
|27
|2.
|Csapod
|10
|8
|1
|1
|32 - 16
|25
|3.
|Vág
|10
|6
|1
|3
|35 - 15
|19
|4.
|Jobaháza
|10
|6
|1
|3
|26 - 10
|19
|5.
|Fertőrákos
|9
|6
|1
|2
|27 - 19
|19
|6.
|M.-bödöge
|9
|6
|0
|3
|26 - 14
|18
|7.
|Egyházasfalu
|10
|2
|2
|6
|23 - 37
|8
|8.
|Ágfalva
|9
|2
|1
|6
|17 - 30
|7
|9.
|Egyed
|10
|2
|1
|7
|16 - 36
|7
|10.
|Mihályi
|9
|1
|2
|6
|10 - 20
|5
|11.
|Kisfalud
|10
|0
|0
|10
|5 - 43
|0
Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport
Himod–Fertőd 4–1 (2–1). Gsz.: Wellner (2), Pap, Zahorján, ill. Lancsár.
FIT Fertőpart-Hegykő–Sopronhorpács 7–3 (2–1). Gsz.: Szalay (2), Koloszár (2), Füzi (2), Menyhárt, ill. Galavics, Horváth T., Kiss T.
Répcevis–Harka 7–3 (3–3). Gsz.: Lukács (5), Nemes, Erdélyi, ill. Rigó (2), Horváth D.
Balf–Fertőszentmiklós II 4–1 (3–0). Gsz.: Nagy D. (2), Rachev, Bognár, ill. Malina.
Újkér–Pusztacsalád 2–2 (2–2). Gsz.: Csuka (2), ill. Németh Sz., Gazdag Á.
Rábakecöl–Babót 2–2 (0–2). Gsz.: Nagy G., Kovács B., ill. Ács, Kocsmándi.
Zsira–Nagylózs 1–1 (0–0). Gsz.: Marton Zs., ill. Németh P.
A bajnokság állása:
|1.
|Hegykő
|9
|9
|0
|0
|46 - 14
|27
|2.
|Fertőendréd
|9
|7
|0
|2
|36 - 20
|21
|3.
|S.-horpács
|10
|6
|1
|3
|37 - 25
|19
|4.
|Himod
|8
|6
|0
|2
|34 - 18
|18
|5.
|Balf
|8
|6
|0
|2
|25 - 14
|18
|6.
|Babót
|10
|5
|2
|3
|23 - 25
|17
|7.
|Répcevis
|9
|5
|0
|4
|30 - 26
|15
|8.
|Nagylózs
|11
|4
|1
|6
|23 - 22
|13
|9.
|F.-miklós II
|10
|4
|0
|6
|23 - 29
|12
|10.
|Újkér
|8
|3
|2
|3
|23 - 28
|11
|11.
|Rábakecöl
|9
|3
|1
|5
|18 - 18
|10
|12.
|Pusztacsalád
|10
|2
|1
|7
|19 - 36
|7
|13.
|Fertőd
|8
|2
|0
|6
|14 - 32
|6
|14.
|Zsira
|10
|1
|2
|7
|12 - 38
|5
|15.
|Harka
|9
|1
|0
|8
|20 - 38
|3
Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.