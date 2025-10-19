Megyei foci - Rengeteg néző előtt a DAC 1912 nyerte a hibátlanok csatáját

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Pannonhalma-Horn–Győrszentiván 5–3 (2–1). Gsz.: Kállai (2), Kaptás (2), Bétéri, ill. Gombos, Böcz, Stefanits.

Téti Sokoró–Robo-Tech-Börcs 4–1 (2–1). Gsz.: Molnár G. (3), Börzsei, ill. Kónya.

Bőny–Győrasszonyfa 0–0.

Vámosszabadi–Felpéc 5–1 (2–0). Gsz.: Tóth M. (4), Tolnay, ill. Németh R.

Üstökös FC Bácsa II–Győrújfalu II 0–1 (0–0). Gsz.: Vingler.

Kajárpéc-Herold Trans–Nyúl 0–0.

Táp–DAC-UP 0–6 (0–3). Gsz.: Heizer (2), Bartalos, Buzás, Simon, Ortó (öngól).

A bajnokság állása:

1. Tét 11 9 0 2 29 - 8 27 2. Győrasszonyfa 11 7 4 0 16 - 5 25 3. Pannonhalma 11 7 2 2 22 - 10 23 4. Kajárpéc 11 5 5 1 25 - 10 20 5. Győrújfalu II 11 5 4 2 26 - 14 19 6. Bőny 10 5 3 2 24 - 18 18 7. Győrszentiván 11 4 4 3 33 - 25 16 8. Börcs* 10 4 4 2 23 - 12 12 9. Vámosszabadi* 11 3 3 5 18 - 25 11 10. Táp 11 3 1 7 16 - 40 10 11. DAC-UP 10 2 3 5 18 - 26 9 12. Nyúl 10 2 2 6 22 - 28 8 13. Felpéc 11 1 0 10 12 - 36 3 14. Bácsa II 11 0 1 10 7 - 34 1

*A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

MITE–Lébény 2–2 (1–2). Gsz.: Szabados, Tiba, ill. Detrik, Hécz.

Hincsics Color-Ásványráró–Kimle 0–2 (0–1). Gsz.: Gyergyói, Hafner.

Kunsziget–Lipót Pékség 2–3 (2–2). Gsz.: Kukorelli, Folkmayer, ill. Csutora (2), Farkas.

Duvnebeck-Hegyeshalom–Rajka 2–2 (2–0). Gsz.: Glaser (2), ill. Bonco, Bubenik.

Dunakiliti–Foldana-Hédervár 3–0 (1–0). Gsz.: Svarda, Bedő, Wurm.

Mosonszentmiklós–Elektromoson-Levél 3–1 (2–1). Gsz.: Vig, Rigler, Szabó A., ill. Dankó.

Jánossomorja–Máriakálnok 0–5 (0–3). Gsz.: Szigeti, Borsodi, Benkovich, Orsós, Tamás.

A bajnokság állása:

1. Lébény 11 8 3 0 42 - 9 27 2. Máriakálnok 10 8 1 1 42 - 15 25 3. Dunakiliti 10 7 3 0 35 - 9 24 4. Jánossomorja 11 6 1 4 17 - 19 19 5. Hegyeshalom 10 5 3 2 23 - 9 18 6. Hédervár 11 5 1 5 29 - 19 16 7. MITE 11 4 3 4 17 - 17 15 8. Lipót 10 4 1 5 16 - 20 13 9. M.-szentmiklós 11 3 1 7 26 - 20 10 10. Ásványráró 10 3 1 6 14 - 36 10 11. Kunsziget 10 2 2 6 13 - 23 8 12. Rajka 10 2 2 6 15 - 39 8 13. Levél 10 2 1 7 17 - 34 7 14. Kimle 11 2 1 8 12 - 49 7

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

SFAC 1900–SVSE-GYSEV 2–0 (1–0). Gsz.: Kovács D., Pócza.

Lövő–MET-NA-Veszkény 3–0 (2–0). Gsz.: Kovács M. (3).

Beled–Farád 4–2 (1–2). Gsz.: Kiss Á., Soldatenko, Bándoli, Molnár M., ill. Németh B. (2).

Szany–Rábaszentandrás 3–2 (2–2). Gsz.: Stróber (2), Németh B., ill. Eőry, Mikóczi.

Petőháza–Nagycenk 5–1 (2–1). Gsz.: Boross (3), Németh D., Begovits, ill. Varga B.

Rábatamási–Répcementi 1–0 (1–0). Gsz.: Hanzel.

A bajnokság állása:

1. Beled 11 6 3 2 27 - 17 21 2. Rábatamási 11 6 3 2 21 - 13 21 3. R.-szentandrás 11 6 2 3 21 - 15 20 4. Szany 11 6 1 4 17 - 16 19 5. Petőháza 11 4 5 2 19 - 14 17 6. Lövő 11 5 1 5 26 - 23 16 7. Répcementi 10 4 4 2 24 - 16 16 8. Veszkény 11 4 1 6 19 - 22 13 9. SFAC 11 4 1 6 15 - 21 13 10. Nagycenk 11 3 3 5 24 - 31 12 11. Farád 11 3 0 8 17 - 25 9 12. SVSE 10 1 2 7 8 - 25 5

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Csikvánd–Veszprémvarsány 6–0 (3–0). Gsz.: Schauer (2), Poós (2), Kovács E., Dóka.

Tényő–Töltéstava 13–1 (4–1). Gsz.: Varga R. (3), Győri (3), Kováts B. (3), Nagy S., Vörös Torma, Litomiczky, Horváth M., ill. Kalányos.

Bakonyszentlászló–Sokorópátka 2–0 (1–0). Gsz.: Horváth B., Puzsoma.

Gyömöre–Pér 2–3 (1–2). Gsz.: Dömötör, Nagy O., ill. Boros (3).