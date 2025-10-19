október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
A másod- és harmadosztály hétvégi eredményei

2 órája

Megyei foci - Rengeteg néző előtt a DAC 1912 nyerte a hibátlanok csatáját

Címkék#megyei foci#amatőr labdarúgás#labdarúgás

Íme az alacsonyabb osztályú bajnokságok hétvégi fordulóinak eredményei és összes góllövője.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Pannonhalma-Horn–Győrszentiván 5–3 (2–1). Gsz.: Kállai (2), Kaptás (2), Bétéri, ill. Gombos, Böcz, Stefanits. 
Téti Sokoró–Robo-Tech-Börcs 4–1 (2–1). Gsz.: Molnár G. (3), Börzsei, ill. Kónya. 
Bőny–Győrasszonyfa 0–0.
Vámosszabadi–Felpéc 5–1 (2–0). Gsz.: Tóth M. (4), Tolnay, ill. Németh R.
Üstökös FC Bácsa II–Győrújfalu II 0–1 (0–0). Gsz.: Vingler. 
Kajárpéc-Herold Trans–Nyúl 0–0. 
Táp–DAC-UP 0–6 (0–3). Gsz.: Heizer (2), Bartalos, Buzás, Simon, Ortó (öngól). 

A bajnokság állása: 

1.Tét1190229 - 827
2.Győrasszonyfa1174016 - 525
3.Pannonhalma1172222 - 1023
4.Kajárpéc1155125 - 1020
5.Győrújfalu II1154226 - 1419
6.Bőny1053224 - 1818
7.Győrszentiván1144333 - 2516
8.Börcs*1044223 - 1212
9.Vámosszabadi*1133518 - 2511
10.Táp1131716 - 4010
11.DAC-UP1023518 - 269
12.Nyúl1022622 - 288
13.Felpéc11101012 - 363
14.Bácsa II1101107 - 341

   *A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

MITE–Lébény 2–2 (1–2). Gsz.: Szabados, Tiba, ill. Detrik, Hécz. 
Hincsics Color-Ásványráró–Kimle 0–2 (0–1). Gsz.: Gyergyói, Hafner. 
Kunsziget–Lipót Pékség 2–3 (2–2). Gsz.: Kukorelli, Folkmayer, ill. Csutora (2), Farkas. 
Duvnebeck-Hegyeshalom–Rajka 2–2 (2–0). Gsz.: Glaser (2), ill. Bonco, Bubenik. 
Dunakiliti–Foldana-Hédervár 3–0 (1–0). Gsz.: Svarda, Bedő, Wurm. 
Mosonszentmiklós–Elektromoson-Levél 3–1 (2–1). Gsz.: Vig, Rigler, Szabó A., ill. Dankó. 
Jánossomorja–Máriakálnok 0–5 (0–3). Gsz.: Szigeti, Borsodi, Benkovich, Orsós, Tamás.

A bajnokság állása:

1.Lébény1183042 - 927
2.Máriakálnok1081142 - 1525
3.Dunakiliti1073035 - 924
4.Jánossomorja1161417 - 1919
5.Hegyeshalom1053223 - 918
6.Hédervár1151529 - 1916
7.MITE1143417 - 1715
8.Lipót1041516 - 2013
9.M.-szentmiklós1131726 - 2010
10.Ásványráró1031614 - 3610
11.Kunsziget1022613 - 238
12.Rajka1022615 - 398
13.Levél1021717 - 347
14.Kimle1121812 - 497

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

SFAC 1900–SVSE-GYSEV 2–0 (1–0). Gsz.: Kovács D., Pócza. 
Lövő–MET-NA-Veszkény 3–0 (2–0). Gsz.: Kovács M. (3). 
Beled–Farád 4–2 (1–2). Gsz.: Kiss Á., Soldatenko, Bándoli, Molnár M., ill. Németh B. (2). 
Szany–Rábaszentandrás 3–2 (2–2). Gsz.: Stróber (2), Németh B., ill. Eőry, Mikóczi. 
Petőháza–Nagycenk 5–1 (2–1). Gsz.: Boross (3), Németh D., Begovits, ill. Varga B. 
Rábatamási–Répcementi 1–0 (1–0). Gsz.: Hanzel.

A bajnokság állása: 

1.Beled1163227 - 1721
2.Rábatamási1163221 - 1321
3.R.-szentandrás1162321 - 1520
4.Szany1161417 - 1619
5.Petőháza1145219 - 1417
6.Lövő1151526 - 2316
7.Répcementi1044224 - 1616
8.Veszkény1141619 - 2213
9.SFAC1141615 - 2113
10.Nagycenk1133524 - 3112
11.Farád1130817 - 259
12.SVSE101278 - 255

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Csikvánd–Veszprémvarsány 6–0 (3–0). Gsz.:  Schauer (2), Poós (2), Kovács E., Dóka.
Tényő–Töltéstava 13–1 (4–1). Gsz.: Varga R. (3), Győri (3), Kováts B. (3), Nagy S., Vörös Torma, Litomiczky, Horváth M., ill. Kalányos.
Bakonyszentlászló–Sokorópátka 2–0 (1–0). Gsz.: Horváth B., Puzsoma. 
Gyömöre–Pér 2–3 (1–2). Gsz.: Dömötör, Nagy O., ill. Boros (3). 

A bajnokság állása:

1.B.-szentlászló1091042 - 828
2.Sokorópátka1180332 - 1724
3.Csikvánd1163233 - 1521
4.Tényő1160543 - 3118
5.Pér1150637 - 3115
6.Töltéstava1131724 - 5110
7.V.-varsány1112823 - 655
8.Gyömöre101189 - 254

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Kóny–Győrújbarát II 1–1 (0–1). Gsz.: Rácz, ill. Farkas. 
Börcs II–Bajcs 0–4 (0–2). Gsz.: Király, Csongor, Figura, Vesztergom. 
Rábapatona–Abda II-Dom-King 3–1 (1–0). Gsz.: Varga M. (3), ill. Németh.
Pázmándfalu–Rábaszentmihály 0–7 (0–3). Gsz.: Bedő (7). 
DAC 1912–Bágyogszovát 3–2 (0–0). Gsz.: Markovics, Perfetto, Lengyel, ill. Szabó Zs. (2).

Nagyszentjános–Győr Sharks 1–4 (1–2). Gsz.: Ihász, ill. Váli (2), Mitring, Nagy Z. 
Enese–Győrság 1–0 (1–0). Gsz.: Nagy M.

A bajnokság állása: 

1.Enese10100041 - 430
2.DAC 19129900117 - 727
3.Bágyogszovát1090178 - 1227
4.Rábapatona1080244 - 1024
5.Kóny1061329 - 1519
6.Győrsövényház960345 - 2518
7.R.-szentmihály1151526 - 2616
8.Bajcs1140719 - 4112
9.Győrújbarát II932427 - 4711
10.Abda II*950432 - 257
11.Pázmándfalu102179 - 507
12.Győr Sharks1021712 - 707
13.Győrság101095 - 433
14.Börcs II101098 - 713
15.Nagyszentjános10001013 - 590

*Az Abda II-től 8 pont levonva.

Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Bezenye–MITE II 0–4 (0–1). Gsz.: Tasnádi, Szakáll, Rigó, Berta. 
Püski–Károlyháza 5–2 (2–1). Gsz.: Czafik (2), Ásványi (2), Szüts, ill. Orosz, Tamás. 
Mosonszentmiklós II–Dunaszentpál 0–5 (0–2). Gsz.: Gajdos (3), Jakatics, Bali. 
Győrzámoly–Dunasziget 5–1 (2–0). Gsz.: Rozsics, Szalai, Kovács L., Beraxa, Papp (öngól), ill. Papp.
Győrladamér–Lajtaszig-Darnózseli 1–2 (1–1). Gsz.: Farkas, ill. Gurbai, Szarka. 
Halászi–Solar CT-Mecsér 4–1 (1–0). Gsz.: Mohácsi (2), Galambos, Neuberger, ill. Forgács.
Dunaszeg–Hotel Lajta Park 5–3 (3–1). Gsz.: Koteczki, Kun, Schofhauser A., Fazakas, Hermán, ill. Horváth R., Kalinkó, Újvári.
Öttevény–Bódi Trans-Mosonszolnok 4–1 (3–0). Gsz.: Sallai, Bors, Hécz, Gecsei, ill. Varga Sz. . 

A bajnokság állása: 

1.Dunaszentpál1190241 - 1027
2.Dunaszeg1190247 - 2027
3.Mecsér1190237 - 1727
4.Dunasziget1181230 - 2125
5.Püski1180350 - 2224
6.Hotel Lajta P.1171351 - 2422
7.Halászi1161437 - 2619
8.Győrzámoly1161441 - 3219
9.Károlyháza933327 - 2512
10.M.-miklós II1132623 - 3511
11.M.-szolnok1130815 - 369
12.Darnó-Zseli1022619 - 238
13.Győrladamér1021716 - 407
14.Öttevény1121816 - 607
15.MITE II*1111915 - 443
16.Bezenye110299 - 392

  *A MITE II-től 1 pont levonva.

Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport

Vág–Fertőrákos 2–3 (0–2). Gsz.: Kovács D., Balázs, ill. Stefaniga, Vörös, Denucz. 
Jobaháza–Egyházasfalu 5–0 (2–0). Gsz.: Pásztor (2), Bognár, Kránicz, Vári. 
Mihályi–Csapod 3–3 (1–1). Gsz.: Misák, Batári, Ács, ill. Kocsis (2), Düh. 
Markotabödöge–Ágfalva 5–0 (2–0). Gsz.: Papp M. (2), Németh Á. (2), Csonka. 
Egyed–Kisfalud 3–1 (2–0). Gsz.: Zsirai (2), Ács, ill. Kálmán.  

A bajnokság állása:

1.Osli1090138 - 1527
2.Csapod1081132 - 1625
3.Vág1061335 - 1519
4.Jobaháza1061326 - 1019
5.Fertőrákos961227 - 1919
6.M.-bödöge960326 - 1418
7.Egyházasfalu1022623 - 378
8.Ágfalva921617 - 307
9.Egyed1021716 - 367
10.Mihályi912610 - 205
11.Kisfalud1000105 - 430

Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport

Himod–Fertőd 4–1 (2–1). Gsz.: Wellner (2), Pap, Zahorján, ill. Lancsár. 
FIT Fertőpart-Hegykő–Sopronhorpács 7–3 (2–1). Gsz.: Szalay (2), Koloszár (2), Füzi (2), Menyhárt, ill. Galavics, Horváth T., Kiss T.
Répcevis–Harka 7–3 (3–3). Gsz.: Lukács (5), Nemes, Erdélyi, ill. Rigó (2), Horváth D. 
Balf–Fertőszentmiklós II 4–1 (3–0). Gsz.: Nagy D. (2), Rachev, Bognár, ill. Malina. 
Újkér–Pusztacsalád 2–2 (2–2). Gsz.: Csuka (2), ill. Németh Sz., Gazdag Á.
Rábakecöl–Babót 2–2 (0–2). Gsz.: Nagy G., Kovács B., ill. Ács, Kocsmándi. 
Zsira–Nagylózs 1–1 (0–0). Gsz.: Marton Zs., ill. Németh P.

A bajnokság állása:

1.Hegykő990046 - 1427
2.Fertőendréd970236 - 2021
3.S.-horpács1061337 - 2519
4.Himod860234 - 1818
5.Balf860225 - 1418
6.Babót1052323 - 2517
7.Répcevis950430 - 2615
8.Nagylózs1141623 - 2213
9.F.-miklós II1040623 - 2912
10.Újkér832323 - 2811
11.Rábakecöl931518 - 1810
12.Pusztacsalád1021719 - 367
13.Fertőd820614 - 326
14.Zsira1012712 - 385
15.Harka910820 - 383

Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.

