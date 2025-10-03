október 3., péntek

Távirányítóval a kézben

1 órája

Mindkét ETO és az Óvár is a képernyőn - íme a hétvége élő sportközvetítései

Címkék#tv#Élő sportközvetítések#Győri Audi ETO KC#ETO FC

Mindkét ETO, a futball- és a kézilabdacsapat is a képernyőn, de pénteken majd vasárnap az MKC-t is láthatjuk a tévében, szombaton pedig a soproni kosarasok meccse is élőben lesz látható. Lesz még Forma-1, gyorsaságimotoros-vb és rengeteg focimeccs, köztük Szoboszlaiék újabb rangadója, de nem maradnak izgalmas találkozók nélkül az amerikaifoci szerelmesei sem. Íme a pénteki, szombati és vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban.

Mindkét ETO és az Óvár is a képernyőn - íme a hétvége élő sportközvetítései

Háfráék kétszer is a képernyőre kerülnek.

Fotó: Kerekes István

Október 3., péntek

M4 Sport
11.30: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, 1. szabadedzés
15.00: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, 2. szabadedzés
20.00: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-MTK Budapest
Sport 1
17.45: Kézilabda, női Európa-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés, Mosonmagyaróvári KC-OF Nea Ioniasz
Sport 2
14.30: Küzdősport, One Fight Night, Bangkok
19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Zürich Lions-Bern
Eurosport 1
14.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 4. szakasz
16.00: Országúti kerékpár, Münsterland Giro
22.00 és 22.50: Hegyikerékpár, világkupa, Lake Placid, nők, férfiak
Eurosport 2
22.00: Golf, PGA Tour, Mississippi Championship, 2. nap
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Getafe
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hoffenheim-1. FC Köln
Match 4
7.00, 8.00 és 9.00: Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, edzés
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Fulham

Október 4., szombat

M4 Sport
11.30: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, 3. szabadedzés
15.00: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, időmérő edzés
17.00: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-Újpest
19.30: Labdarúgás, NB I, Debrecen-ETO FC
M4 Sport+
14.15: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Zalaegerszeg
16.30: Kézilabda, NB I, Balatonfüredi KSE-Mol Tatabánya
18.30: Kosárlabda, NB I, Egis Körmend-Soproni KC
Sport 1
2.00: Kosárlabda, WNBA, döntő, 1. mérkőzés
15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, DVSC Schaeffler-Esbjerg
17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Győri Audi ETO-Gloria Bistrita
Sport 2
3.00: Küzdősport, One Fight Night, Bangkok
16.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Nacional-Moreirense
19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Besiktas
22.00: Baseball, MLB, főcsoport-elődöntő
Eurosport 1
8.00: Országúti kerékpár, Tour of Langkawi, 7. szakasz
13.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 5. szakasz
15.00: Országúti kerékpár, Drome-Ardeche, nők
18.45 és 20.00: Hegyikerékpár, világkupa, Lake Placid, nők, férfiak
Eurosport 2
18.30: Motorsport, salakmotor, Torun
22.00: Golf, PGA Tour, Mississippi Championship, 3. nap
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Tottenham
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Sunderland
18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Liverpool
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Oviedo-Levante
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Valencia
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Mallorca
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Villarreal
Arena 4
2.30, 3.15 és 4.00: Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, 2. szabadedzés
4.45, 6.45 és 7.45: Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2 időmérő edzés
8.30: Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, MotoGP, sprintfutam
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Dortmund-Leipzig
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Bayern München
23.00: Autósport, NASCAR XFinity Series
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Hull City-Sheffield United
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-West Ham United
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Cremonese
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Como

Október 5., vasárnap

M4 Sport
14.00: Forma-1, Szingapúri Nagydíj
16.30: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Paks
19.00: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Diósgyőri VTK
M4 Sport+
15.00: Jégkorong, Erste Liga, UTE-Gyergyó
19.30: Futsal, Európa-bajnokság, U19, döntő
Sport 1
11.45: Kézilabda, női Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó, OF Nea Ioniasz-Mosonmagyaróvári KC
13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Krim Ljubljana - FTC-Rail Cargo Hungaria
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Odense-Brest
19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Samsunspor-Fenerbahce
21.00: Kosárlabda, WNBA, döntő, 2. mérkőzés
Sport 2
15.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Ambri Piotta-Davos
20.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Braga
22.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Porto-Benfica
Eurosport 1
9.15: Országúti kerékpár, Tour of Langkawi, 8. szakasz
13.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 6. szakasz
15.00: Országúti kerékpár, Drome-Ardeche, férfiak
19.15 és 21.15: Hegyikerékpár, világkupa, Lake Placid, nők, férfiak
Eurosport 2
14.00: Triatlon, Supertri, Toulouse
21.30: Golf, PGA Tour, Mississippi Championship, 4. nap
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Burnley
17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Manchester City
19.35: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Crystal Palace
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Elche
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Barcelona
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Real Betis
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Atlético Madrid
Arena 4
5.00: Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, MotoGP, Rider Fan Parade
5.45, 7.00 és 8.15: Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, MotoGP, Moto3, Moto2
15.30: Amerikaifutball, NFL, Cleveland Browns-Minnesota Vikings
19.00: Amerikaifutball, NFL, Philadelphia Eagles-Denver Broncos
22.15: Amerikaifutball, NFL, Los Angeles Chargers-Washington Commanders
Match 4
1.30: Amerikaifutball, NCAA
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Cagliari
15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle-Nottingham
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Genoa
20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Milan

 

