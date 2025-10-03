Mindkét ETO és az Óvár is a képernyőn - íme a hétvége élő sportközvetítései

Október 3., péntek

M4 Sport

11.30: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, 1. szabadedzés

15.00: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, 2. szabadedzés

20.00: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-MTK Budapest

Sport 1

17.45: Kézilabda, női Európa-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés, Mosonmagyaróvári KC-OF Nea Ioniasz

Sport 2

14.30: Küzdősport, One Fight Night, Bangkok

19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Zürich Lions-Bern

Eurosport 1

14.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 4. szakasz

16.00: Országúti kerékpár, Münsterland Giro

22.00 és 22.50: Hegyikerékpár, világkupa, Lake Placid, nők, férfiak

Eurosport 2

22.00: Golf, PGA Tour, Mississippi Championship, 2. nap

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Getafe

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hoffenheim-1. FC Köln

Match 4

7.00, 8.00 és 9.00: Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, edzés

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Fulham

Október 4., szombat

M4 Sport

11.30: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, 3. szabadedzés

15.00: Forma-1, Szingapúri Nagydíj, időmérő edzés

17.00: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-Újpest

19.30: Labdarúgás, NB I, Debrecen-ETO FC

M4 Sport+

14.15: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Zalaegerszeg

16.30: Kézilabda, NB I, Balatonfüredi KSE-Mol Tatabánya

18.30: Kosárlabda, NB I, Egis Körmend-Soproni KC

Sport 1

2.00: Kosárlabda, WNBA, döntő, 1. mérkőzés

15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, DVSC Schaeffler-Esbjerg

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Győri Audi ETO-Gloria Bistrita

Sport 2

3.00: Küzdősport, One Fight Night, Bangkok

16.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Nacional-Moreirense

19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Besiktas

22.00: Baseball, MLB, főcsoport-elődöntő

Eurosport 1

8.00: Országúti kerékpár, Tour of Langkawi, 7. szakasz

13.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 5. szakasz

15.00: Országúti kerékpár, Drome-Ardeche, nők

18.45 és 20.00: Hegyikerékpár, világkupa, Lake Placid, nők, férfiak

Eurosport 2

18.30: Motorsport, salakmotor, Torun

22.00: Golf, PGA Tour, Mississippi Championship, 3. nap

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Tottenham

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Sunderland

18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Liverpool

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Oviedo-Levante

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Valencia

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Mallorca

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Villarreal

Arena 4

2.30, 3.15 és 4.00: Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, 2. szabadedzés

4.45, 6.45 és 7.45: Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2 időmérő edzés

8.30: Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Dortmund-Leipzig

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Bayern München

23.00: Autósport, NASCAR XFinity Series

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Hull City-Sheffield United

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-West Ham United

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Cremonese

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Como

Október 5., vasárnap

M4 Sport

14.00: Forma-1, Szingapúri Nagydíj

16.30: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Paks

19.00: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Diósgyőri VTK

M4 Sport+

15.00: Jégkorong, Erste Liga, UTE-Gyergyó

19.30: Futsal, Európa-bajnokság, U19, döntő

Sport 1

11.45: Kézilabda, női Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó, OF Nea Ioniasz-Mosonmagyaróvári KC

13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Krim Ljubljana - FTC-Rail Cargo Hungaria

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Odense-Brest

19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Samsunspor-Fenerbahce

21.00: Kosárlabda, WNBA, döntő, 2. mérkőzés

Sport 2

15.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Ambri Piotta-Davos

20.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Braga

22.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Porto-Benfica

Eurosport 1

9.15: Országúti kerékpár, Tour of Langkawi, 8. szakasz

13.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 6. szakasz

15.00: Országúti kerékpár, Drome-Ardeche, férfiak

19.15 és 21.15: Hegyikerékpár, világkupa, Lake Placid, nők, férfiak

Eurosport 2

14.00: Triatlon, Supertri, Toulouse

21.30: Golf, PGA Tour, Mississippi Championship, 4. nap

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Burnley

17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Manchester City

19.35: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Crystal Palace

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Elche

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Barcelona

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Real Betis

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Atlético Madrid

Arena 4

5.00: Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, MotoGP, Rider Fan Parade

5.45, 7.00 és 8.15: Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, MotoGP, Moto3, Moto2

15.30: Amerikaifutball, NFL, Cleveland Browns-Minnesota Vikings

19.00: Amerikaifutball, NFL, Philadelphia Eagles-Denver Broncos

22.15: Amerikaifutball, NFL, Los Angeles Chargers-Washington Commanders

Match 4

1.30: Amerikaifutball, NCAA

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Cagliari

15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle-Nottingham

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Genoa

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Milan