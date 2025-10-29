október 29., szerda

Nárcisz névnap

18°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

45 perce

Mezőörsi kis futballisták a Vasasnál

Címkék#Vasas Kubala Akadémia#Mezőörs#csapat

Kisalföld.hu
Mezőörsi kis futballisták a Vasasnál

Fotó: facebook

A Mezőörs ma 17.15 órától az NB II-es Vasas  vendáge lesz a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában. Miután az MLSZ eltörölte azt a szabályt, hogy az alacsonyabb osztályú együttes a pályaválasztó, ezért a magasabban rangsorolt klubok igyekeznek emlékezetessé tenni a vendégcsapatok látogatását. Így határozott korábban az ETO FC, majd most a Vasas is.

Ma délután az Illovszky-stadionban stadiontúrával indul a program, amelyen a Mezőörs utánpótlásában futballozó játékosok az őket kísérő edzőkkel vesznek majd részt, az U10-es korosztályától egészen az U16-os csapatig. 14.30-tól a Fáy utcai Sportcentrumban a Mezőörs U10-13-as, valamint az U14-16-os vegyes csapata közös edzésen vesz részt a Vasas Kubala Akadémia korosztályos alakulataival. A gyakorlást követően közös vacsorát tartanak. 

A kupamérkőzésen a két kezdőcsapatot a Mezőörs U10-13-as, valamint a Kubala Akadémia U11-es korosztálya kíséri majd be a pályára.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu