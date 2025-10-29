Mezőörsi kis futballisták a Vasasnál

A Mezőörs ma 17.15 órától az NB II-es Vasas vendáge lesz a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában. Miután az MLSZ eltörölte azt a szabályt, hogy az alacsonyabb osztályú együttes a pályaválasztó, ezért a magasabban rangsorolt klubok igyekeznek emlékezetessé tenni a vendégcsapatok látogatását. Így határozott korábban az ETO FC, majd most a Vasas is.

Ma délután az Illovszky-stadionban stadiontúrával indul a program, amelyen a Mezőörs utánpótlásában futballozó játékosok az őket kísérő edzőkkel vesznek majd részt, az U10-es korosztályától egészen az U16-os csapatig. 14.30-tól a Fáy utcai Sportcentrumban a Mezőörs U10-13-as, valamint az U14-16-os vegyes csapata közös edzésen vesz részt a Vasas Kubala Akadémia korosztályos alakulataival. A gyakorlást követően közös vacsorát tartanak.

A kupamérkőzésen a két kezdőcsapatot a Mezőörs U10-13-as, valamint a Kubala Akadémia U11-es korosztálya kíséri majd be a pályára.

