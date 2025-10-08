Mezey Györgyre emlékeznek az ETO játékosai - nagy tudású edző volt

A szerda hajnalban elhunyt Mezey György szövetségi kapitányságának idején jutott ki az 1986-os mexikói világbajnokságra a magyar válogatott, amely azóta sem szerepelt a világeseményen.

A magyar válogatott, kék felsőben Mezey György.

A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek közepén a nemzeti együttes három vb-n is részt vett, 1978-ban Argentínában Baróti Lajos, négy évvel később Spanyolországban Mészöly Kálmán, míg újabb négy év múlva Mexikóban Mezey György volt a szövetségi kapitány. Utóbbi szakember 1983-ban vette át a válogatott irányítását, miután eldőlt, hogy a csapat nem jut ki az 1984-es Európa-bajnokságra.

A három még lejátszandó Eb-selejtező közül Mezey irányításával az együttes az Anglia elleni 3-0-s vereség mellett Dániát 1-0-ra legyőzte, majd Görögországgal 2-2-es döntetlent játszott, ezután következett a felkészülés a mexikói vb selejtezőjére. A sorrendben 13. tornán - a spanyolországihoz hasonlóan - már 24 válogatott vett részt, ebből 14 európai.

Rotterdamban legyőzték Hollandiát

Bécsben legyőzték Ausztriát

A selejtezőben Mezey György együttese Ausztriával, Ciprussal és Hollandiával négycsapatos csoportba került, s csak a csoportgyőzelem jelentett automatikus vb-részvételt, egy esetleges második helyezéssel pótselejtezőt kellett volna vívni. A magyar válogatott azonban az Ausztria elleni hazai (3-1) győzelemmel kezdte a sorozatot 1984 őszén, majd Hollandiában és Cipruson is egyaránt 2-1-re nyert, így kedvező helyzetben várhatta a folytatást. A holland válogatott legyőzése kimagasló teljesítménynek számított akkoriban is, elvégre a németalföldi csapat 1974-ben és 1978-ban világbajnoki ezüstérmes volt, a rotterdami mérkőzésen pedig mások mellett Marco van Basten, Ruud Gullit, Erwin Koeman és Frank Rijkaard is pályára lépett. Nem mellékesen az a holland válogatott a mexikói világbajnokság után két évvel Európa-bajnokságot nyert. A vb-selejtezők tehát 1985 tavaszán folytatódtak, a Mezey-csapat pedig Ciprustól (2-0) a Népstadionban, míg Ausztriától (3-0) Bécsben sem kapott gólt, és az utolsó forduló eredményétől függetlenül kiharcolta a vb-részvételt. Az utolsó fordulóban a holland válogatott a Népstadionban 1-0-ra nyert, és pótselejtezőt játszott, amelyen aztán alulmaradt a belgákkal szemben.