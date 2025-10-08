október 8., szerda

1 órája

Mezey Györgyre emlékeznek az ETO játékosai - nagy tudású edző volt

A Rába ETO-ból Hannich Péter és Hajszán Gyula emlékezik. A nyolcvanas években Verebes József és Mezey György volt a két hazai szakmai zseni.

Mezey György. Fotó: mandiner.hu

A szerda hajnalban elhunyt Mezey György szövetségi kapitányságának idején jutott ki az 1986-os mexikói világbajnokságra a magyar válogatott, amely azóta sem szerepelt a világeseményen.

Mezey
A magyar válogatott, kék felsőben Mezey György.

A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek közepén a nemzeti együttes három vb-n is részt vett, 1978-ban Argentínában Baróti Lajos, négy évvel később Spanyolországban Mészöly Kálmán, míg újabb négy év múlva Mexikóban Mezey György volt a szövetségi kapitány. Utóbbi szakember 1983-ban vette át a válogatott irányítását, miután eldőlt, hogy a csapat nem jut ki az 1984-es Európa-bajnokságra. 

A három még lejátszandó Eb-selejtező közül Mezey irányításával az együttes az Anglia elleni 3-0-s vereség mellett Dániát 1-0-ra legyőzte, majd Görögországgal 2-2-es döntetlent játszott, ezután következett a felkészülés a mexikói vb selejtezőjére. A sorrendben 13. tornán - a spanyolországihoz hasonlóan - már 24 válogatott vett részt, ebből 14 európai. 

  • Rotterdamban legyőzték Hollandiát
  • Bécsben legyőzték Ausztriát

A selejtezőben Mezey György együttese Ausztriával, Ciprussal és Hollandiával négycsapatos csoportba került, s csak a csoportgyőzelem jelentett automatikus vb-részvételt, egy esetleges második helyezéssel pótselejtezőt kellett volna vívni. A magyar válogatott azonban az Ausztria elleni hazai (3-1) győzelemmel kezdte a sorozatot 1984 őszén, majd Hollandiában és Cipruson is egyaránt 2-1-re nyert, így kedvező helyzetben várhatta a folytatást. A holland válogatott legyőzése kimagasló teljesítménynek számított akkoriban is, elvégre a németalföldi csapat 1974-ben és 1978-ban világbajnoki ezüstérmes volt, a rotterdami mérkőzésen pedig mások mellett Marco van Basten, Ruud Gullit, Erwin Koeman és Frank Rijkaard is pályára lépett. Nem mellékesen az a holland válogatott a mexikói világbajnokság után két évvel Európa-bajnokságot nyert. A vb-selejtezők tehát 1985 tavaszán folytatódtak, a Mezey-csapat pedig Ciprustól (2-0) a Népstadionban, míg Ausztriától (3-0) Bécsben sem kapott gólt, és az utolsó forduló eredményétől függetlenül kiharcolta a vb-részvételt. Az utolsó fordulóban a holland válogatott a Népstadionban 1-0-ra nyert, és pótselejtezőt játszott, amelyen aztán alulmaradt a belgákkal szemben.

 

Mezey György irányításával 

tehát a magyar válogatott készülhetett a kilencedik, s mindeddig utolsó világbajnoki szereplésére, amely azonban a mai napig érthetetlen kudarccal végződött. A torna C csoportjában a Szovjetunió elleni 6-0-s vereséggel kezdte szereplését a nemzeti együttes 1986 júniusában, s bár négy nappal később ugyancsak Irapuatóban 2-0-ra legyőzte Kanadát, a későbbi bronzérmes Franciaország ellen sem volt esélye (0-3) a leóni összecsapáson, így a huszonnégyes mezőny tizennyolcadik helyén végzett.

Az óriási csalódást jelentő vb-szereplés után az 1985-ben még az év szövetségi kapitányának választott Mezey György távozott a válogatottól, amelynek irányítását 1988 őszén öt mérkőzésre még elvállalta.

Kapitánysága idején a Rába ETO-ból elég kevés játékos kapott lehetőséget a válogatottban, az évek során leginkább ketten, Hannich Péter és Hajszán Gyula szerepelhettek sorozatban a legjobbak között.

A guggoló sorban jobbról az első Hannich Péter, balról az ötödik Hajszán Gyula.

Hannich Péter: - Mezey György nagy formátumú edző volt, Verebes Józseffel együtt a nyolcvanas évek egyik szakmai ikonja itthon. Mészöly Kálmán segítőjeként részt vett az 1982-es világbajnokságon is, az 1986-os vb-e pedig már ő vezette ki a válogatottunkat. Felkészült, keménykezű szakembernek ismertem meg, aki kiállt a játékosaiért. Később a hazai edzőképzés atyjaként dolgozott. Bízom benne, hogy az évtizedek alatt felhalmozott tudást átadta az évek során, mert a kilenc éve elhunyt Verebes József sajnos megával vitte a sírba. Ha ki kellene emelnem egy-két momentumot a kapitányi pályafutásából, akkor a brazilok legyőzését, illetve a vb-re kijutást tenném, még akkor is, ha a mexikói szereplés félrecsúszott.

Hajszán Gyula: - Elsőként én is azt mondanám, hogy nagy tudású edzőként és jó emberként gondolok rá. Verebes József mellett a korszak másik szakmai zsenije. A nyolcvanas-kilencvenes évkben sok edzővel dolgoztam itthon, néhánnyal külföldön. Ő és Verebes voltak azok, akiktől a legtöbbet lehetett tanulni. Makacs egyéniség volt, aki az elképzeléseihez mindig ragaszkodott és azokat véghez is vitte. A nyolcvanas években erős politikai nyomásnak volt kitéve a felettesei részéről, ám jól lavírozott a szakma és a politikusok akarata között. Mivel remek eredményei voltak, nem merték kikezdeni.

 

