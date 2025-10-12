Mezey György Sopronban is készült a magyar válogatottal

A szerda hajnalban 84 éves korában elhunyt Mezey György a szövetségi kapitány gazdag pályafutása alatt volt alkalom, hogy a magyar válogatott csapattal Sopronban készült a soron következő mérkőzésre.

Mezey György döntetlennel kezdte második ciklusát Linzben.

A második ciklusára kinevezett Mezey György szövetségi kapitány új válogatott kerete első alkalommal találkozott és Sopronban készült fel az 1988. augusztus 31-én, Linzben játszott Ausztria-Magyarország mérkőzésre. A legjobbak csütörtöktől keddig tartózkodtak a városban, de ezúttal nem helyi csapattal játszottak edzőmeccset.

Magyar válogatott-Haladás VSE 1-0 (0-0) 1988. augusztus 27., Sopron, Bécsi út, 3500 néző. V.: Oláh. Magyar válogatott: Disztl P. (Bp. Honvéd) - Kozma (Ú. Dózsa), Mészöly (Vasas), Szalma (Tatabánya) - Sallai (Bp. Honvéd), Herédi (Ú. Dózsa), Kovács E. (Ú. Dózsa), Sass (Bp. Honvéd) - Kiprich (Tatabánya), Dajka (Las Palmas), Vincze (Tatabánya). Cserék: Szalma h. Keller (Ferencváros), Sass h. Fodor (Bp. Honvéd), Kiprich h. Jován (Videoton), Dajka h. Hajszán (Rába ETO). Szövetségi kapitány: Mezey György. Haladás: Hegedűs (Kutasi) — Hegyi, Mikos, Iszak. Görög — Nagy, Szalay (Schaffer), Bognár (Tóth), Marton (Deéry) — Simon (Domján), Elekes. Vezetőedző: Novák Dezső. Gólszerző: Jován (84.).

A kezdés előtt hömpölygött a tömeg az SSE otthona felé, szép számú közönség gyűlt össze a magyar válogatott vendégjátékára. Meglehetősen szürke, eseménytelen játékot hozott az első játékrész. A második félidőben aztán Hajszán beállításával felgyorsult a játék, s ekkor már gólhelyzeteket alakított ki a válogatott a Haladás kapuja előtt. Ezek egyikéből Jován szemfüles találattal meg is szerezte a vezetést, majd nem sokkal utána csaknem belőtte a másodikat is de Kutasi akkor nagy bravúrral hárított.

A 129. osztrák-magyar előtt a Lövér szállóban tartottak sajtótájékoztatót a válogatott vezetői és a játékosok.

Mezey György itt a Kisalföldnek nyilatkozott.

Mezey György a soproni születésű Hajszán Gyuláról azt mondta: hozzá hasonló tehetséges, ballábas játékost nem lehet látni magyar pályákon. Az adottságait és a teljesítményét azonban nem tudja összeegyeztetni, játékában még megvannak azok a problémák, amelyek négy-öt évvel ezelőtt. Tartós, jó játékra, nemcsak felvillanásokra van szükség a válogatottban. A szintén volt soproni, de akkor már győri színekben játszó Bordás Csabát is különös figyelemmel kísérte, ő akkor azért nem volt a keretben, mert az utánpótlás-válogatottban volt rá nagyobb szükség.