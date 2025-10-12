október 12., vasárnap

Miksa névnap

12°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

44 perce

Mezey György Sopronban is készült a magyar válogatottal

Címkék#Hajszán Gyula#Linz#Sopronban#Mezey György

Kisalföld.hu
Mezey György Sopronban is készült a magyar válogatottal

A szerda hajnalban 84 éves korában elhunyt Mezey György a szövetségi kapitány gazdag pályafutása alatt volt alkalom, hogy a magyar válogatott csapattal Sopronban készült a soron következő mérkőzésre.

Mezey
Mezey György döntetlennel kezdte második ciklusát Linzben. 

A második ciklusára kinevezett Mezey György szövetségi kapitány új válogatott kerete első alkalommal találkozott és Sopronban készült fel az 1988. augusztus 31-én, Linzben játszott Ausztria-Magyarország mérkőzésre. A legjobbak csütörtöktől keddig tartózkodtak a városban, de ezúttal nem helyi csapattal játszottak edzőmeccset.

Magyar válogatott-Haladás VSE 1-0 (0-0)

1988. augusztus 27., Sopron, Bécsi út, 3500 néző. V.: Oláh.

Magyar válogatott: Disztl P. (Bp. Honvéd) - Kozma (Ú. Dózsa), Mészöly (Vasas), Szalma (Tatabánya) - Sallai (Bp. Honvéd), Herédi (Ú. Dózsa), Kovács E. (Ú. Dózsa), Sass (Bp. Honvéd) - Kiprich (Tatabánya), Dajka (Las Palmas), Vincze (Tatabánya).

Cserék: Szalma h. Keller (Ferencváros), Sass h. Fodor (Bp. Honvéd), Kiprich h. Jován (Videoton), Dajka h. Hajszán (Rába ETO). Szövetségi kapitány: Mezey György.

Haladás: Hegedűs (Kutasi) — Hegyi, Mikos, Iszak. Görög — Nagy, Szalay (Schaffer), Bognár (Tóth), Marton (Deéry) — Simon (Domján), Elekes. Vezetőedző: Novák Dezső.

Gólszerző: Jován (84.).

A kezdés előtt hömpölygött a tömeg az SSE otthona felé, szép számú közönség gyűlt össze a magyar válogatott vendégjátékára. Meglehetősen szürke, eseménytelen játékot hozott az első játékrész. A második félidőben aztán Hajszán beállításával felgyorsult a játék, s ekkor már gólhelyzeteket alakított ki a válogatott a Haladás kapuja előtt. Ezek egyikéből Jován szemfüles találattal meg is szerezte a vezetést, majd nem sokkal utána csaknem belőtte a másodikat is de Kutasi akkor nagy bravúrral hárított.

A 129. osztrák-magyar előtt a Lövér szállóban tartottak sajtótájékoztatót a válogatott vezetői és a játékosok.

Mezey György itt a Kisalföldnek nyilatkozott.

Mezey György a soproni születésű Hajszán Gyuláról azt mondta: hozzá hasonló tehetséges, ballábas játékost nem lehet látni magyar pályákon. Az adottságait és a teljesítményét azonban nem tudja összeegyeztetni, játékában még megvannak azok a problémák, amelyek négy-öt évvel ezelőtt. Tartós, jó játékra, nemcsak felvillanásokra van szükség a válogatottban. A szintén volt soproni, de akkor már győri színekben játszó Bordás Csabát is különös figyelemmel kísérte, ő akkor azért nem volt a keretben, mert az utánpótlás-válogatottban volt rá nagyobb szükség.

Az első sorban Hajszán Gyula, Kiprich József és Disztl Péter a Mezey-csapat soproni sajtótájékoztatóján.

A színházi babona, mely szerint rossz főpróba után jó lesz az előadás, ezúttal csak részben igazolódott, mert Linzben 0-0-ra végződött a mérkőzés, ami a

második Mezey-korszak 

első felvonása volt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu