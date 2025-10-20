A győri Mészáros Krisztofer világbajnoki döntős!

A győri Mészáros Krisztofer döntőbe jutott a Jakartában zajló torna-világbajnokságon. Az Eb-érmes olimpikon a férfi egyéni összetett fináléjában, valamint a talaj döntőjében is érdekelt lesz.

Mészáros a selejtezőben 77,699 ponttal a 15. helyen végzett, ezzel biztosította helyét az egyéni összetett döntőben. Ugyanitt Tomcsányi Benedek az első számú tartalék lett, miután 75,299 ponttal a 25. helyen zárt.

Mészáros talajon is döntőbe jutott, hiszen 13,966 pontja a hatodik legjobb eredményt jelentette a selejtezőben. Emellett korláton második számú tartalékként várja a folytatást.