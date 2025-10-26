A győri Mészáros Krisztofer a világ élvonalába tartozik

A jakartai világbajnokságon a férfiaknál Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs és Závory Szilárd képviselte a magyar színeket. A válogatott teljesítményét Kovács István, a férfi tornászválogatott szövetségi kapitánya értékelte.

Kovács István dicsérte Mészáros Kristófot.

Mészáros (Győri AC) nyolcadik helye

– Hogyan értékeli a csapat szereplését a világbajnokságon?

– A selejtezőben a megszokottnál több rontás és pontatlanság csúszott be. Ennek ellenére összességében elégedett vagyok mindenkivel. Mészáros Krisztofer nyolcadik helye az egyéni összetett döntőben nagyszerű eredmény, és bebizonyította, hogy a világ élvonalába tartozik, mint hat szeren versenyző tornász. Talajon elért hetedik helyezése szintén erős teljesítmény. Figyelembe véve, hogy sérüléssel készült, ha egészséges, még előrébb is végezhetett volna.

– Milyen feladatok várnak a csapatra a folytatásban?

– Most már minden figyelmünket a jövő évre kell összpontosítani, hiszen az Európa-bajnokság és a világbajnokság is olimpiai kvalifikációs verseny lesz. Erősítenünk kell a gyakorlatok nehézségi értékén és a kivitel pontosságán, mert ebben van még tartalék. Úgy látom, hogy mind csapatban, mind egyéniben képesek vagyunk további előrelépésre.

– A csapat szempontjából az Eb összefügg a vb-vel is az olimpia szempontjából?

– Az Európa-bajnokság Zágrábban, a világbajnokság pedig Rotterdamban lesz. Az Eb-n a legjobb 13 csapat közé kell kerülni, hogy kvalifikálhassunk a vb-re, ahol aztán a 24 közé jutás lesz a cél. Az az út vezet az olimpiára.