Megyei kézilabda
1 órája
Megyei kézilabda - Szerdai meccsel folytatódott a férfi bajnokság, 40 fölött talált be a Lipót
Szerdán a második fordulóval folytatódott a megyei férfi kézilabda bajnokság. A Lipót magabiztosan győzte le az UNI Győr csapatát.
Hétközi meccsen nagy különbséggel győzött a Lipót
Megyei kézilabda bajnokság - Férfiak, alapszakasz
2. forduló - eredmény
Lipót-UNI Győr III. 46-28 (20-8)
A második forduló további mérkőzései
VKL SE Győr-Öttevény - október 5., 17 óra
Hegykő-EGERSZEGI KK - október 5., 18 óra
A női bajnokság második fordulóját október 10-11-12-én rendezik
A párosítás:
Répcelak-Kilián DSE
Lébény-Fertőszentmiklós
Öttevény-Táp
2025.09.28. 16:02
