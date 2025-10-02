október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei kézilabda

1 órája

Megyei kézilabda - Szerdai meccsel folytatódott a férfi bajnokság, 40 fölött talált be a Lipót

Címkék#Győr-Moson Sopron#kézilabda bajnokság#Lébény#eredmények#megyei kézilabda#Öttevény#alapszakasz

Szerdán a második fordulóval folytatódott a megyei férfi kézilabda bajnokság. A Lipót magabiztosan győzte le az UNI Győr csapatát.

Kisalföld.hu
Megyei kézilabda - Szerdai meccsel folytatódott a férfi bajnokság, 40 fölött talált be a Lipót

Hétközi meccsen nagy különbséggel győzött a Lipót

Megyei kézilabda bajnokság - Férfiak, alapszakasz

2. forduló - eredmény
Lipót-UNI Győr III. 46-28 (20-8)

A második forduló további mérkőzései
VKL SE Győr-Öttevény - október 5., 17 óra
Hegykő-EGERSZEGI KK - október 5., 18 óra

A női bajnokság második fordulóját október 10-11-12-én rendezik

A párosítás:
Répcelak-Kilián DSE
Lébény-Fertőszentmiklós
Öttevény-Táp

 

 

Megyei kézilabda

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu