október 20., hétfő

Vendel névnap

13°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei kézilabda

1 órája

Megyei kézilabda - A Hegykő legyőzte az UNI Győrt - eredmények, tabella

Címkék#kézilabda bajnokság#Agrofeed UNI Győr III-Hegykő#Lébény#eredmények#megyei kézilabda#tabella#Öttevény

A megyei kézilabda bajnokságban teljes fordulót játszottak a csapatok.

Kisalföld.hu
Megyei kézilabda - A Hegykő legyőzte az UNI Győrt - eredmények, tabella

Fotó: Dan POTOR

Megyei kézilabda bajnokság - Nők, alapszakasz

3. forduló - eredmények
Lébény-Kilián DSE 39-18 (17-10)
Répcelak-Győrszemere 32-35 (13-16)
Öttevény-Fertőszentmiklós 24-20 (14-10)

A bajnokság állása

megyei kézilabda női tablalla
Megyei kézilabda - Így áll a női bajnokság

Megyei kézilabda bajnokság - Férfiak, alapszakasz

4. forduló - eredmények
Egerszegi KK-Lipót Pékség 37-45 (16-25)
Agrofeed UNI Győr III-Hegykő 20-33 (12-20)
Georgikon DSE-Öttevény 17-24 (11-13)

A bajnokság állása

Megyei kézilabda - Így áll a férfi bajnokság

 

 

Megyei kézilabda

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu