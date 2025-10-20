Megyei kézilabda
Megyei kézilabda - A Hegykő legyőzte az UNI Győrt - eredmények, tabella
A megyei kézilabda bajnokságban teljes fordulót játszottak a csapatok.
Megyei kézilabda bajnokság - Nők, alapszakasz
3. forduló - eredmények
Lébény-Kilián DSE 39-18 (17-10)
Répcelak-Győrszemere 32-35 (13-16)
Öttevény-Fertőszentmiklós 24-20 (14-10)
A bajnokság állása
Megyei kézilabda bajnokság - Férfiak, alapszakasz
4. forduló - eredmények
Egerszegi KK-Lipót Pékség 37-45 (16-25)
Agrofeed UNI Győr III-Hegykő 20-33 (12-20)
Georgikon DSE-Öttevény 17-24 (11-13)
A bajnokság állása
