Megyei kézilabda - Egy gól döntött Fertőszentmiklóson, magabiztos hegykői győzelem - eredmények, tabellák
A férfiaknál az Öttevény magabiztosan verte ellenfelét.
A megyei kézilabda bajnokság.
Fotó: Dziurek
Megyei kézilabda bajnokság - Nők, alapszakasz
2. forduló - eredmények
Répcelak-Kilián DSE 28-28 (15-15)
Fertőszentmiklós-Lébény 31-32 (16-19)
Öttevény-Táp 25-18 (11-9)
A bajnokság állása
Megyei kézilabda bajnokság - Férfiak, alapszakasz
3. forduló - eredmények
Hegykő-Georgikon DSE 39-27 (20-16)
Öttevény-Egerszegi KK 26-21 (16-10)
Szerdán játszották
Lipót-VKL SE Győr 31-33 (17-17)
A bajnokság állása
