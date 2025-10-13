október 13., hétfő

Megyei kézilabda

1 órája

Megyei kézilabda - Egy gól döntött Fertőszentmiklóson, magabiztos hegykői győzelem - eredmények, tabellák

A férfiaknál az Öttevény magabiztosan verte ellenfelét.

Megyei kézilabda - Egy gól döntött Fertőszentmiklóson, magabiztos hegykői győzelem - eredmények, tabellák

A megyei kézilabda bajnokság.

Fotó: Dziurek

Megyei kézilabda bajnokság - Nők, alapszakasz

2. forduló - eredmények
Répcelak-Kilián DSE 28-28 (15-15)
Fertőszentmiklós-Lébény 31-32 (16-19)
Öttevény-Táp 25-18 (11-9)

A bajnokság állása

A női bajnokság állása

Megyei kézilabda bajnokság - Férfiak, alapszakasz

3. forduló - eredmények
Hegykő-Georgikon DSE 39-27 (20-16)
Öttevény-Egerszegi KK 26-21 (16-10)

Szerdán játszották
Lipót-VKL SE Győr 31-33 (17-17)

A bajnokság állása

A férfi bajnokság állása

 

Megyei kézilabda

