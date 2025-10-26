2 órája
Megyei foci - Karját törte egy szentiváni játékos
Íme az alacsonyabb osztályú bajnokságok hétvégi fordulóinak eredményei és összes góllövője. A „nagyokat” előzve menetel az Enese, hibátlanul robog a Hegykő is.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport
Nyúl–Üstökös FC Bácsa II 2–3 (0–2). Gsz.: Sebestyén, Varga Zs., ill. Serfőző, Hápli, Tőke (öngól).
Győrasszonyfa–DAC UP 3–1 (1–0). Gsz.: Kiss P., Sáhó, Samu, ill. Balog.
Robo-Tech-Börcs–Pannonhalma-Horn 4–3 (2–1). Gsz.: Németh L. (2), Kugler, Dékány, ill. Gyurasits, Kállai, Tölgyesi-Gál.
Felpéc–Bőny 0–5 (0–2). Gsz.: Bognár B. (3), Szabó P., Forgó.
Győrújfalu II–Vámosszabadi 3–0 (1–0). Gsz.: Visi-Szalai, J. Nagy H., Papp D.
Téti Sokoró–Tápi Sasok 3–0 (játék nélkül) .
A Győrszentiván–Kajárpéc-Herold Trans mérkőzés súlyos sérülés miatt félbeszakadt. Az egyik hazai játékos karja tört el.
A bajnokság állása:
|1.
|Tét
|12
|10
|0
|2
|32 - 8
|30
|2.
|Győrasszonyfa
|12
|8
|4
|0
|19 - 6
|28
|3.
|Pannonhalma
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Győrújfalu II
|12
|6
|4
|2
|29 - 14
|22
|5.
|Bőny
|11
|6
|3
|2
|29 - 18
|21
|6.
|Kajárpéc
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|7.
|Győrszentiván
|11
|4
|4
|3
|33 - 25
|16
|8.
|Börcs*
|11
|5
|4
|2
|27 - 15
|15
|9.
|Vámosszabadi*
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|11
|10.
|Táp
|12
|3
|1
|8
|16 - 43
|10
|11.
|DAC-UP
|11
|2
|3
|6
|19 - 29
|9
|12.
|Nyúl
|11
|2
|2
|7
|24 - 31
|8
|13.
|Bácsa II
|12
|1
|1
|10
|10 - 36
|4
|14.
|Felpéc
|12
|1
|0
|11
|12 - 41
|3
*A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.
Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Lipót Pékség–Hincsics Color-Ásványráró 5–1 (2–0). Gsz.: Csutora, Farkas, Nadj, Pethő, Tóth K., ill. Tatai.
Kimle–Mosonszentmiklós 0–6 (0–4). Gsz.: Szabó A. (3), Rómer (2), Lévai.
Elektromoson-Levél–MITE 0–3 (0–2). Gsz.: Makara, Kovács K., Kocsis.
Lébény–Dunakiliti 1–1 (1–0). Gsz.: Visy, ill. Bedő P.
Foldana-Hédervár–Duvenbeck-Hegyeshalom 3–0 (2–0). Gsz.: Dániel (2), Horváth Á.
Rajka–Máriakálnok 0–9 (0–5). Gsz.: Szigeti N. (4), Borsodi B. (3), Tamás A. (2).
Kunsziget–Jánossomorja 1–2 (1–0). Gsz.: Kümmel, ill. Gaál, Tóth K.
A bajnokság állása:
|1.
|Máriakálnok
|11
|9
|1
|1
|51 - 15
|28
|2.
|Lébény
|12
|8
|4
|0
|43 - 10
|28
|3.
|Dunakiliti
|11
|7
|4
|0
|36 - 10
|25
|4.
|Jánossomorja
|12
|7
|1
|4
|19 - 20
|22
|5.
|Hédervár
|12
|6
|1
|5
|32 - 19
|19
|6.
|Hegyeshalom
|11
|5
|3
|3
|23 - 12
|18
|7.
|MITE
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|8.
|Lipót
|11
|5
|1
|5
|21 - 21
|16
|9.
|M.-szentmiklós
|12
|4
|1
|7
|32 - 20
|13
|10.
|Ásványráró
|11
|3
|1
|7
|15 - 41
|10
|11.
|Kunsziget
|11
|2
|2
|7
|14 - 25
|8
|12.
|Rajka
|11
|2
|2
|7
|15 - 48
|8
|13.
|Levél
|11
|2
|1
|8
|17 - 37
|7
|14.
|Kimle
|12
|2
|1
|9
|12 - 55
|7
Vármegyei II. osztály, Soproni csoport
Lövő–Rábaszentandrás 0–1 (0–0). Gsz.: Szép.
SFAC 1900–MET-NA-Veszkény 2–3 (1–2). Gsz.: Pócza, Lankovics, ill. Nyerges, Szarka, Sepely.
Répcementi–SVSE-GYSEV 6–0 (3–0). Gsz.: Szücs (3), Vass, Skultéty, Seregély.
Rábatamási–Beled 0–1 (0–0). Gsz.: Soldatenko.
Petőháza–Farád 2–2 (0–1). Gsz.: Horváth B., Bajnai, ill. Kovács I., Németh Á.
Szany–Nagycenk 2–2 (0–1). Gsz.: Nagy Sz., Stróber B., ill. Füzi S., Fényes G.
A bajnokság állása:
|1.
|Beled
|12
|7
|3
|2
|28 - 17
|24
|2.
|R.-szentandrás
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Rábatamási
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|4.
|Szany
|12
|6
|2
|4
|19 - 18
|20
|5.
|Répcementi
|11
|5
|4
|2
|30 - 16
|19
|6.
|Petőháza
|12
|4
|6
|2
|21 - 16
|18
|7.
|Lövő
|12
|5
|1
|6
|26 - 24
|16
|8.
|Veszkény
|12
|5
|1
|6
|22 - 24
|16
|9.
|SFAC
|12
|4
|1
|7
|17 - 24
|13
|10.
|Nagycenk
|12
|3
|4
|5
|26 - 33
|13
|11.
|Farád
|12
|3
|1
|8
|19 - 27
|10
|12.
|SVSE
|11
|1
|2
|8
|8 - 31
|5
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport
Veszprémvarsány–Tényő 0–5 (0–2). Gsz.: Győri (2), Varga R., Horváth M., Vörös-Torma.
Sokorópátka–Gyömöre 0–1 (0–0). Gsz.: Sági.
Pér–Csikvánd 2–2 (1–0). Gsz.: Boros, Kajtár, ill. Poós, Schauer.
Töltéstava–Bakonyszentlászló 0–3 (játék nélkül)
A bajnokság állása:
|1.
|B.-szentlászló
|11
|10
|1
|0
|45 - 8
|31
|2.
|Sokorópátka
|12
|8
|0
|4
|32 - 18
|24
|3.
|Csikvánd
|12
|6
|4
|2
|35 - 17
|22
|4.
|Tényő
|12
|7
|0
|5
|48 - 31
|21
|5.
|Pér
|12
|5
|1
|6
|39 - 33
|16
|6.
|Töltéstava
|12
|3
|1
|8
|24 - 54
|10
|7.
|Gyömöre
|11
|2
|1
|8
|10 - 25
|7
|8.
|V.-varsány
|12
|1
|2
|9
|23 - 70
|5
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport
Rábaszentmihály–Nagyszentjános 6–1 (3–0). Gsz.: Bedő R. (2), Bedő M. (2), Kovács L. (2).
Bágyogszovát–Rábapatona 6–1 (3–1). Gsz.: Szabó Zs. (3), Terdik, Bieder, Vincze O., ill. Nagy K.
Győrsövényház–DAC 1912 1–10 (1–6). Gsz.: Domoszlai, ill. Kovács Zs. (3), Bessenyei (3), Markovics (2), Lengyel, Perfetto.
Abda II-Dom-King–Kóny 3–2 (1–1). Gsz.: Herczeg (3), ill. Varga Z., Bári.
Győrújbarát II–Enese 1–3 (0–2). Gsz.: Csenkei, ill. Varga A. (2), Tejfel.
Győrság–Pázmándfalu 2–4 (1–4). Gsz.: Kósa, Bejczi, ill. Nép (3), Baranyai.
Győr Sharks–Börcs II 5–0 (1–0). Gsz.: Ziegler (3), Mitring, Váli.
A bajnokság állása:
|1.
|Enese
|11
|11
|0
|0
|44 - 5
|33
|2.
|DAC 1912
|10
|10
|0
|0
|127 - 8
|30
|3.
|Bágyogszovát
|11
|10
|0
|1
|84 - 13
|30
|4.
|Rábapatona
|11
|8
|0
|3
|45 - 16
|24
|5.
|Kóny
|11
|6
|1
|4
|31 - 18
|19
|6.
|R.-szentmihály
|12
|6
|1
|5
|32 - 27
|19
|7.
|Győrsövényház
|10
|6
|0
|4
|46 - 35
|18
|8.
|Bajcs
|11
|4
|0
|7
|19 - 41
|12
|9.
|Győrújbarát II
|10
|3
|2
|5
|28 - 50
|11
|10.
|Abda II*
|10
|6
|0
|4
|35 - 27
|10
|11.
|Pázmándfalu
|11
|3
|1
|7
|13 - 52
|10
|12.
|Győr Sharks
|11
|3
|1
|7
|17 - 70
|10
|13.
|Győrság
|11
|1
|0
|10
|7 - 47
|3
|14.
|Börcs II
|11
|1
|0
|10
|8 - 76
|3
|15.
|Nagyszentjános
|11
|0
|0
|11
|14 - 65
|0
*Az Abda II-től 8 pont levonva.
Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Öttevény–Dunaszeg 0–5 (0–2). Gsz.: Koteczki, Hermán, Herenkovics, Fazakas, Schofhauser A.
MITE II–Halászi 2–6 (1–2). Gsz.: Rigó, Kovács D., ill. Gyürü (2), Mohácsi (2), Dávid, Bali.
Solar CT-Mecsér–Győrladamér 6–0 (3–0). Gsz.: Forgács (3), Tamás, Obsitos, Hartai.
Lajtaszig-Darnózseli–Győrzámoly 2–4 (1–2). Gsz.: Gurbai, Szarka, ill. Beraxa (2), Rozsics, Kovács L.
Dunasziget–Mosonszentmiklós II 2–1 (0–0). Gsz.: Besszer, Csáki, ill. Szalai.
Károlyháza–Hotel Lajta Park 3–1 (2–1). Gsz.: Orosz (3), ill. Simon L.
Dunaszentpál–Püski 3–0 (2–0). Gsz.: Gajdos, Jakatics, Szigethy.
Bódi Trans-Mosonszolnok–Bezenye 3–0 (játék nélkül).
A bajnokság állása:
|1.
|Dunaszentpál
|12
|10
|0
|2
|44 - 10
|30
|2.
|Dunaszeg
|12
|10
|0
|2
|52 - 20
|30
|3.
|Dunasziget
|12
|9
|1
|2
|32 - 22
|28
|4.
|Mecsér*
|12
|10
|0
|2
|43 - 17
|26
|5.
|Püski
|12
|8
|0
|4
|50 - 25
|24
|6.
|Hotel Lajta P.
|12
|7
|1
|4
|52 - 27
|22
|7.
|Halászi
|12
|7
|1
|4
|43 - 28
|22
|8.
|Győrzámoly
|12
|7
|1
|4
|45 - 34
|22
|9.
|Károlyháza
|10
|4
|3
|3
|30 - 26
|15
|10.
|M.-szolnok
|12
|4
|0
|8
|18 - 36
|12
|11.
|M.-miklós II
|12
|3
|2
|7
|24 - 37
|11
|12.
|Darnó-Zseli
|11
|2
|2
|7
|21 - 27
|8
|13.
|Győrladamér
|11
|2
|1
|8
|16 - 46
|7
|14.
|Öttevény
|12
|2
|1
|9
|16 - 65
|7
|15.
|MITE II*
|12
|1
|1
|10
|17 - 50
|3
|16.
|Bezenye
|12
|0
|2
|10
|9 - 42
|2
*A Mecsértől 4, a MITE II-től 1 pont levonva.
Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport
Egyed–Fertőrákos 4–2 (1–2). Gsz.: Zsirai (2), Horváth B., Ács, ill. Hoksza, Vörös.
Markotabödöge–Kisfalud 2–1 (1–0). Gsz.: Papp M., Pölöskei, ill. Kálmán.
Mihályi–Ágfalva 6–1 (2–0). Gsz.: Ács (3), Kovács D., Márkus, Srágli, ill. Nyéki.
Jobaháza–Csapod 1–1 (0–0). Gsz.: Gálik, ill. Benczur.
Osli–Egyházasfalu 3–1 (1–0). Gsz.: Szarka, Mészáros, Udvardi (öngól), ill. Gallai.
A bajnokság állása:
|1.
|Osli
|11
|10
|0
|1
|41 - 16
|30
|2.
|Csapod
|11
|8
|2
|1
|33 - 17
|26
|3.
|M.-bödöge
|10
|7
|0
|3
|28 - 15
|21
|4.
|Jobaháza
|11
|6
|2
|3
|27 - 11
|20
|5.
|Vág
|10
|6
|1
|3
|35 - 15
|19
|6.
|Fertőrákos
|10
|6
|1
|3
|29 - 23
|19
|7.
|Egyed
|11
|3
|1
|7
|20 - 38
|10
|8.
|Mihályi
|10
|2
|2
|6
|16 - 21
|8
|9.
|Egyházasfalu
|11
|2
|2
|7
|24 - 40
|8
|10.
|Ágfalva
|10
|2
|1
|7
|18 - 36
|7
|11.
|Kisfalud
|11
|0
|0
|11
|6 - 45
|0
Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport
Pusztacsalád–FIT Fertőpart-Hegykő 0–8 (0–6). Gsz.: Bendes (3), Hipságh (2), Zsirai (2), Menyhárt.
Babót–Balf 1–3 (0–2). Gsz.: Völcsei, ill. Nagy D. (2), Grubits.
Fertőd–Újkér 2–3 (1–2). Gsz.: Fejes, Dvornyik, ill. Csuka (2), Rákóczi.
Sopronhorpács–Rábakecöl 1–3 (0–1). Gsz.: Kiss T., ill. Major B. (3).
Fertőszentmiklós II–Répcevis 2–2 (1–1). Gsz.: Horváth G. (2), ill. Lukács M., Erdélyi.
Harka–Tercia-Fertőendréd 1–6 (0–3). Gsz.: Stöckert, ill. Dunajski (3), Fejes, Eöri, Soós.
Himod–Zsira 3–0 (játék nélkül).
A bajnokság állása:
|1.
|Hegykő
|10
|10
|0
|0
|54 - 14
|30
|2.
|Fertőendréd
|10
|8
|0
|2
|42 - 21
|24
|3.
|Himod
|9
|7
|0
|2
|37 - 18
|21
|4.
|Balf
|9
|7
|0
|2
|28 - 15
|21
|5.
|S.-horpács
|11
|6
|1
|4
|38 - 28
|19
|6.
|Babót
|11
|5
|2
|4
|24 - 28
|17
|7.
|Répcevis
|10
|5
|1
|4
|32 - 28
|16
|8.
|Újkér
|9
|4
|2
|3
|26 - 30
|14
|9.
|Rábakecöl
|10
|4
|1
|5
|21 - 19
|13
|10.
|Nagylózs
|11
|4
|1
|6
|23 - 22
|13
|11.
|F.-miklós II
|11
|4
|1
|6
|25 - 31
|13
|12.
|Pusztacsalád
|11
|2
|1
|8
|19 - 44
|7
|13.
|Fertőd
|9
|2
|0
|7
|16 - 35
|6
|14.
|Zsira
|11
|1
|2
|8
|12 - 41
|5
|15.
|Harka
|10
|1
|0
|9
|21 - 44
|3
Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.