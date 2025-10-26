október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+17
+5
A másod- és harmadosztály hétvégi eredményei

2 órája

Megyei foci - Karját törte egy szentiváni játékos

Címkék#megyei foci#amatőr labdarúgás#labdarúgás

Íme az alacsonyabb osztályú bajnokságok hétvégi fordulóinak eredményei és összes góllövője. A „nagyokat” előzve menetel az Enese, hibátlanul robog a Hegykő is.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Nyúl–Üstökös FC Bácsa II 2–3 (0–2). Gsz.: Sebestyén, Varga Zs., ill. Serfőző, Hápli, Tőke (öngól). 
Győrasszonyfa–DAC UP 3–1 (1–0). Gsz.: Kiss P., Sáhó, Samu, ill. Balog. 
Robo-Tech-Börcs–Pannonhalma-Horn 4–3 (2–1). Gsz.: Németh L. (2), Kugler, Dékány, ill. Gyurasits, Kállai, Tölgyesi-Gál. 
Felpéc–Bőny 0–5 (0–2). Gsz.: Bognár B. (3), Szabó P., Forgó. 
Győrújfalu II–Vámosszabadi 3–0 (1–0). Gsz.: Visi-Szalai, J. Nagy H., Papp D. 
Téti Sokoró–Tápi Sasok 3–0 (játék nélkül) .
A Győrszentiván–Kajárpéc-Herold Trans mérkőzés súlyos sérülés miatt félbeszakadt. Az egyik hazai játékos karja tört el.

A bajnokság állása: 
 

1.Tét12100232 - 830
2.Győrasszonyfa1284019 - 628
3.Pannonhalma1272325 - 1423
4.Győrújfalu II1264229 - 1422
5.Bőny1163229 - 1821
6.Kajárpéc1155125 - 1020
7.Győrszentiván1144333 - 2516
8.Börcs*1154227 - 1515
9.Vámosszabadi*1233618 - 2811
10.Táp1231816 - 4310
11.DAC-UP1123619 - 299
12.Nyúl1122724 - 318
13.Bácsa II12111010 - 364
14.Felpéc12101112 - 413

   *A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Lipót Pékség–Hincsics Color-Ásványráró 5–1 (2–0). Gsz.: Csutora, Farkas, Nadj, Pethő, Tóth K., ill. Tatai. 
Kimle–Mosonszentmiklós 0–6 (0–4). Gsz.: Szabó A. (3), Rómer (2), Lévai. 
Elektromoson-Levél–MITE 0–3 (0–2). Gsz.: Makara, Kovács K., Kocsis. 
Lébény–Dunakiliti 1–1 (1–0). Gsz.: Visy, ill. Bedő P.
Foldana-Hédervár–Duvenbeck-Hegyeshalom 3–0 (2–0). Gsz.: Dániel (2), Horváth Á. 
Rajka–Máriakálnok 0–9 (0–5). Gsz.:  Szigeti N. (4), Borsodi B. (3), Tamás A. (2).
Kunsziget–Jánossomorja 1–2 (1–0). Gsz.: Kümmel, ill. Gaál, Tóth K.

A bajnokság állása:

1.Máriakálnok1191151 - 1528
2.Lébény1284043 - 1028
3.Dunakiliti1174036 - 1025
4.Jánossomorja1271419 - 2022
5.Hédervár1261532 - 1919
6.Hegyeshalom1153323 - 1218
7.MITE1253420 - 1718
8.Lipót1151521 - 2116
9.M.-szentmiklós1241732 - 2013
10.Ásványráró1131715 - 4110
11.Kunsziget1122714 - 258
12.Rajka1122715 - 488
13.Levél1121817 - 377
14.Kimle1221912 - 557

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

Lövő–Rábaszentandrás 0–1 (0–0). Gsz.: Szép. 
SFAC 1900–MET-NA-Veszkény 2–3 (1–2). Gsz.: Pócza, Lankovics, ill. Nyerges, Szarka, Sepely. 
Répcementi–SVSE-GYSEV 6–0 (3–0). Gsz.: Szücs (3), Vass, Skultéty, Seregély. 
Rábatamási–Beled 0–1 (0–0). Gsz.: Soldatenko. 
Petőháza–Farád 2–2 (0–1). Gsz.: Horváth B., Bajnai, ill. Kovács I., Németh Á. 
Szany–Nagycenk 2–2 (0–1). Gsz.: Nagy Sz., Stróber B., ill. Füzi S., Fényes G.

Ötgólos meccsen nyert Sopronban a Veszkény.
Fotó: Facebook/SFAC/Márkus Boróka

A bajnokság állása: 

1.Beled1273228 - 1724
2.R.-szentandrás1272322 - 1523
3.Rábatamási1263321 - 1421
4.Szany1262419 - 1820
5.Répcementi1154230 - 1619
6.Petőháza1246221 - 1618
7.Lövő1251626 - 2416
8.Veszkény1251622 - 2416
9.SFAC1241717 - 2413
10.Nagycenk1234526 - 3313
11.Farád1231819 - 2710
12.SVSE111288 - 315

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Veszprémvarsány–Tényő 0–5 (0–2). Gsz.: Győri (2), Varga R., Horváth M., Vörös-Torma.
Sokorópátka–Gyömöre 0–1 (0–0). Gsz.: Sági.
Pér–Csikvánd 2–2 (1–0). Gsz.: Boros, Kajtár, ill. Poós, Schauer.
Töltéstava–Bakonyszentlászló 0–3  (játék nélkül)

A bajnokság állása:

1.B.-szentlászló11101045 - 831
2.Sokorópátka1280432 - 1824
3.Csikvánd1264235 - 1722
4.Tényő1270548 - 3121
5.Pér1251639 - 3316
6.Töltéstava1231824 - 5410
7.Gyömöre1121810 - 257
8.V.-varsány1212923 - 705

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Rábaszentmihály–Nagyszentjános 6–1 (3–0). Gsz.: Bedő R. (2), Bedő M. (2), Kovács L. (2). 
Bágyogszovát–Rábapatona 6–1 (3–1). Gsz.: Szabó Zs. (3), Terdik, Bieder, Vincze O., ill. Nagy K. 
Győrsövényház–DAC 1912 1–10 (1–6). Gsz.: Domoszlai, ill. Kovács Zs. (3), Bessenyei (3), Markovics (2), Lengyel, Perfetto.
Abda II-Dom-King–Kóny 3–2 (1–1). Gsz.: Herczeg (3), ill. Varga Z., Bári. 
Győrújbarát II–Enese 1–3 (0–2). Gsz.: Csenkei, ill. Varga A. (2), Tejfel. 
Győrság–Pázmándfalu 2–4 (1–4). Gsz.: Kósa, Bejczi, ill. Nép (3), Baranyai. 
Győr Sharks–Börcs II 5–0 (1–0). Gsz.: Ziegler (3), Mitring, Váli.

A bajnokság állása:  

1.Enese11110044 - 533
2.DAC 1912101000127 - 830
3.Bágyogszovát11100184 - 1330
4.Rábapatona1180345 - 1624
5.Kóny1161431 - 1819
6.R.-szentmihály1261532 - 2719
7.Győrsövényház1060446 - 3518
8.Bajcs1140719 - 4112
9.Győrújbarát II1032528 - 5011
10.Abda II*1060435 - 2710
11.Pázmándfalu1131713 - 5210
12.Győr Sharks1131717 - 7010
13.Győrság1110107 - 473
14.Börcs II1110108 - 763
15.Nagyszentjános11001114 - 650

*Az Abda II-től 8 pont levonva.

Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Öttevény–Dunaszeg 0–5 (0–2). Gsz.: Koteczki, Hermán, Herenkovics, Fazakas, Schofhauser A. 
MITE II–Halászi 2–6 (1–2). Gsz.: Rigó, Kovács D., ill. Gyürü (2), Mohácsi (2), Dávid, Bali. 
Solar CT-Mecsér–Győrladamér 6–0 (3–0). Gsz.: Forgács (3), Tamás, Obsitos, Hartai. 
Lajtaszig-Darnózseli–Győrzámoly 2–4 (1–2). Gsz.: Gurbai, Szarka, ill. Beraxa (2), Rozsics, Kovács L. 
Dunasziget–Mosonszentmiklós II 2–1 (0–0). Gsz.: Besszer, Csáki, ill. Szalai. 
Károlyháza–Hotel Lajta Park 3–1 (2–1). Gsz.: Orosz (3), ill. Simon L. 
Dunaszentpál–Püski 3–0 (2–0). Gsz.: Gajdos, Jakatics, Szigethy.
Bódi Trans-Mosonszolnok–Bezenye 3–0 (játék nélkül). 

A bajnokság állása: 

1.Dunaszentpál12100244 - 1030
2.Dunaszeg12100252 - 2030
3.Dunasziget1291232 - 2228
4.Mecsér*12100243 - 1726
5.Püski1280450 - 2524
6.Hotel Lajta P.1271452 - 2722
7.Halászi1271443 - 2822
8.Győrzámoly1271445 - 3422
9.Károlyháza1043330 - 2615
10.M.-szolnok1240818 - 3612
11.M.-miklós II1232724 - 3711
12.Darnó-Zseli1122721 - 278
13.Győrladamér1121816 - 467
14.Öttevény1221916 - 657
15.MITE II*12111017 - 503
16.Bezenye1202109 - 422

  *A Mecsértől 4, a MITE II-től 1 pont levonva.

Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport

Egyed–Fertőrákos 4–2 (1–2). Gsz.: Zsirai (2), Horváth B., Ács, ill. Hoksza, Vörös. 
Markotabödöge–Kisfalud 2–1 (1–0). Gsz.: Papp M., Pölöskei, ill. Kálmán. 
Mihályi–Ágfalva 6–1 (2–0). Gsz.: Ács (3), Kovács D., Márkus, Srágli, ill. Nyéki. 
Jobaháza–Csapod 1–1 (0–0). Gsz.: Gálik, ill. Benczur. 
Osli–Egyházasfalu 3–1 (1–0). Gsz.: Szarka, Mészáros, Udvardi (öngól), ill. Gallai.  

A bajnokság állása:

1.Osli11100141 - 1630
2.Csapod1182133 - 1726
3.M.-bödöge1070328 - 1521
4.Jobaháza1162327 - 1120
5.Vág1061335 - 1519
6.Fertőrákos1061329 - 2319
7.Egyed1131720 - 3810
8.Mihályi1022616 - 218
9.Egyházasfalu1122724 - 408
10.Ágfalva1021718 - 367
11.Kisfalud1100116 - 450

Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport

Pusztacsalád–FIT Fertőpart-Hegykő 0–8 (0–6). Gsz.: Bendes (3), Hipságh (2), Zsirai (2), Menyhárt. 
Babót–Balf 1–3 (0–2). Gsz.: Völcsei, ill. Nagy D. (2), Grubits. 
Fertőd–Újkér 2–3 (1–2). Gsz.: Fejes, Dvornyik, ill. Csuka (2), Rákóczi. 
Sopronhorpács–Rábakecöl 1–3 (0–1). Gsz.: Kiss T., ill. Major B. (3). 
Fertőszentmiklós II–Répcevis 2–2 (1–1). Gsz.: Horváth G. (2), ill. Lukács M., Erdélyi. 
Harka–Tercia-Fertőendréd 1–6 (0–3). Gsz.: Stöckert, ill. Dunajski (3), Fejes, Eöri, Soós.
Himod–Zsira 3–0 (játék nélkül). 

A bajnokság állása:

1.Hegykő10100054 - 1430
2.Fertőendréd1080242 - 2124
3.Himod970237 - 1821
4.Balf970228 - 1521
5.S.-horpács1161438 - 2819
6.Babót1152424 - 2817
7.Répcevis1051432 - 2816
8.Újkér942326 - 3014
9.Rábakecöl1041521 - 1913
10.Nagylózs1141623 - 2213
11.F.-miklós II1141625 - 3113
12.Pusztacsalád1121819 - 447
13.Fertőd920716 - 356
14.Zsira1112812 - 415
15.Harka1010921 - 443

Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.

 

