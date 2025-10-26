Megyei foci - Karját törte egy szentiváni játékos

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Nyúl–Üstökös FC Bácsa II 2–3 (0–2). Gsz.: Sebestyén, Varga Zs., ill. Serfőző, Hápli, Tőke (öngól).

Győrasszonyfa–DAC UP 3–1 (1–0). Gsz.: Kiss P., Sáhó, Samu, ill. Balog.

Robo-Tech-Börcs–Pannonhalma-Horn 4–3 (2–1). Gsz.: Németh L. (2), Kugler, Dékány, ill. Gyurasits, Kállai, Tölgyesi-Gál.

Felpéc–Bőny 0–5 (0–2). Gsz.: Bognár B. (3), Szabó P., Forgó.

Győrújfalu II–Vámosszabadi 3–0 (1–0). Gsz.: Visi-Szalai, J. Nagy H., Papp D.

Téti Sokoró–Tápi Sasok 3–0 (játék nélkül) .

A Győrszentiván–Kajárpéc-Herold Trans mérkőzés súlyos sérülés miatt félbeszakadt. Az egyik hazai játékos karja tört el.

A bajnokság állása:



1. Tét 12 10 0 2 32 - 8 30 2. Győrasszonyfa 12 8 4 0 19 - 6 28 3. Pannonhalma 12 7 2 3 25 - 14 23 4. Győrújfalu II 12 6 4 2 29 - 14 22 5. Bőny 11 6 3 2 29 - 18 21 6. Kajárpéc 11 5 5 1 25 - 10 20 7. Győrszentiván 11 4 4 3 33 - 25 16 8. Börcs* 11 5 4 2 27 - 15 15 9. Vámosszabadi* 12 3 3 6 18 - 28 11 10. Táp 12 3 1 8 16 - 43 10 11. DAC-UP 11 2 3 6 19 - 29 9 12. Nyúl 11 2 2 7 24 - 31 8 13. Bácsa II 12 1 1 10 10 - 36 4 14. Felpéc 12 1 0 11 12 - 41 3

*A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Lipót Pékség–Hincsics Color-Ásványráró 5–1 (2–0). Gsz.: Csutora, Farkas, Nadj, Pethő, Tóth K., ill. Tatai.

Kimle–Mosonszentmiklós 0–6 (0–4). Gsz.: Szabó A. (3), Rómer (2), Lévai.

Elektromoson-Levél–MITE 0–3 (0–2). Gsz.: Makara, Kovács K., Kocsis.

Lébény–Dunakiliti 1–1 (1–0). Gsz.: Visy, ill. Bedő P.

Foldana-Hédervár–Duvenbeck-Hegyeshalom 3–0 (2–0). Gsz.: Dániel (2), Horváth Á.

Rajka–Máriakálnok 0–9 (0–5). Gsz.: Szigeti N. (4), Borsodi B. (3), Tamás A. (2).

Kunsziget–Jánossomorja 1–2 (1–0). Gsz.: Kümmel, ill. Gaál, Tóth K.

A bajnokság állása:

1. Máriakálnok 11 9 1 1 51 - 15 28 2. Lébény 12 8 4 0 43 - 10 28 3. Dunakiliti 11 7 4 0 36 - 10 25 4. Jánossomorja 12 7 1 4 19 - 20 22 5. Hédervár 12 6 1 5 32 - 19 19 6. Hegyeshalom 11 5 3 3 23 - 12 18 7. MITE 12 5 3 4 20 - 17 18 8. Lipót 11 5 1 5 21 - 21 16 9. M.-szentmiklós 12 4 1 7 32 - 20 13 10. Ásványráró 11 3 1 7 15 - 41 10 11. Kunsziget 11 2 2 7 14 - 25 8 12. Rajka 11 2 2 7 15 - 48 8 13. Levél 11 2 1 8 17 - 37 7 14. Kimle 12 2 1 9 12 - 55 7

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

Lövő–Rábaszentandrás 0–1 (0–0). Gsz.: Szép.

SFAC 1900–MET-NA-Veszkény 2–3 (1–2). Gsz.: Pócza, Lankovics, ill. Nyerges, Szarka, Sepely.

Répcementi–SVSE-GYSEV 6–0 (3–0). Gsz.: Szücs (3), Vass, Skultéty, Seregély.

Rábatamási–Beled 0–1 (0–0). Gsz.: Soldatenko.

Petőháza–Farád 2–2 (0–1). Gsz.: Horváth B., Bajnai, ill. Kovács I., Németh Á.

Szany–Nagycenk 2–2 (0–1). Gsz.: Nagy Sz., Stróber B., ill. Füzi S., Fényes G.

Ötgólos meccsen nyert Sopronban a Veszkény.

Fotó: Facebook/SFAC/Márkus Boróka

A bajnokság állása:

1. Beled 12 7 3 2 28 - 17 24 2. R.-szentandrás 12 7 2 3 22 - 15 23 3. Rábatamási 12 6 3 3 21 - 14 21 4. Szany 12 6 2 4 19 - 18 20 5. Répcementi 11 5 4 2 30 - 16 19 6. Petőháza 12 4 6 2 21 - 16 18 7. Lövő 12 5 1 6 26 - 24 16 8. Veszkény 12 5 1 6 22 - 24 16 9. SFAC 12 4 1 7 17 - 24 13 10. Nagycenk 12 3 4 5 26 - 33 13 11. Farád 12 3 1 8 19 - 27 10 12. SVSE 11 1 2 8 8 - 31 5

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Veszprémvarsány–Tényő 0–5 (0–2). Gsz.: Győri (2), Varga R., Horváth M., Vörös-Torma.

Sokorópátka–Gyömöre 0–1 (0–0). Gsz.: Sági.

Pér–Csikvánd 2–2 (1–0). Gsz.: Boros, Kajtár, ill. Poós, Schauer.

Töltéstava–Bakonyszentlászló 0–3 (játék nélkül)