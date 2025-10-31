Megyei foci: Hamis engedéllyel játszott, egyéves eltiltást kapott

Nemrég a megyei III. osztályban szereplő Mecsértől vont le 4 pontot a vármegyei igazgatóság versenybizottsága. Az ok, ami már egyébként Vámosszabadin is előfordult, hogy nem volt rendben az egyik játékos sportorvosi igazolása. Pontosabban a sportorvosi engedélyével kapcsolatosan az érvénytelenség gyanúja merült fel.

Az engedélyen olyan orvos aláírása szerepelt, aki már nem is praktizál.

Fotó: Illusztráció

Mint utólag kiderült a Mecsér egyik labdarúgójának, nem volt rögzített engedélye a sportorvosi rendszerben és megállapították, hogy a labdarúgó sportorvosi engedélyén egy olyan orvos aláírása szerepelt, aki 2022 óta nem is praktizál.

A bizottság szerint a futballista a teljes 2024/2025-ös idényben hamis sportorvosi engedéllyel, jogosulatlanul lépett pályára!

A futballista játékojogát a fegyelmi bizottság felfüggesztette és erről tájékoztata a klubját, ám ennek ellénre, a döntést követően két, egy felnőtt és egy utánpótlásmérkőzésen is pályára lépett. Emiatt a felnőtt- és az utánpótlásegyüttestől, a mérkőzéseken megszerzett 3-3 pontot levonták, illetve 1-1 büntetőpontot is kapott a két csapat.

Érdekesség, hogy a jogosulatlanul pályára lépő labdarúgó klubjának elnöke, arra hivatkozva hogy hozzájuk késve jutott el a felfüggesztésről szóló határozat, amiben egyébként rossz csapatnév (Mecsér helyett Vámosszabadi) szerepelt, megfontolják a fellebbezés lehetőségét.

Az érintett futballistát az igazgatóság fegyelmi határozata szerint minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől jövő év október 6-ig tiltották el.