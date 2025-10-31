október 31., péntek

Farkas névnap

13°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A csapatát is megbüntették

2 órája

Megyei foci: Hamis engedéllyel játszott, egyéves eltiltást kapott

Címkék#megyei foci#sportorvosi#hamisított#labdarúgás

Egyéves eltiltást kapott az mecséri futballista aki a vármegyei igazgatóság szerint hamisított sportorvosi igazolással lépett pályára. A testület a klubot is megbüntette, 4 pontot vont le a felnőtt- és az utánpótláscsapattól.

Egyre több a pontlevonás az alacsonyabb osztályú bajnokságokban, legtöbbször azért kaptak eddig figyelmeztetést, vagy büntetést a klubok, mert a felnőtt- vagy az utánpótláscsapatuk létszámhiányosan állt ki egy-egy bajnokira, de volt rá példa, hogy verekedés, vagy jogosulatlan szereplés miatt kapott büntetést az adott egyesület.

Nemrég a megyei III. osztályban szereplő Mecsértől vont le 4 pontot a vármegyei igazgatóság versenybizottsága. Az ok, ami már egyébként Vámosszabadin is előfordult, hogy nem volt rendben az egyik játékos sportorvosi igazolása. Pontosabban a sportorvosi engedélyével kapcsolatosan az érvénytelenség gyanúja merült fel.  

Az engedélyen olyan orvos aláírása szerepelt, aki már nem is praktizál.
Fotó: Illusztráció

Mint utólag kiderült a Mecsér egyik labdarúgójának, nem volt rögzített engedélye a sportorvosi rendszerben és megállapították, hogy a labdarúgó sportorvosi engedélyén egy olyan orvos aláírása szerepelt, aki 2022 óta nem is  praktizál. 

A bizottság szerint a futballista a teljes 2024/2025-ös idényben hamis sportorvosi engedéllyel, jogosulatlanul lépett pályára! 

A futballista játékojogát a fegyelmi bizottság felfüggesztette és erről tájékoztata a klubját, ám ennek ellénre, a döntést követően két, egy felnőtt és egy utánpótlásmérkőzésen is pályára lépett. Emiatt a felnőtt- és az utánpótlásegyüttestől, a mérkőzéseken megszerzett 3-3 pontot levonták, illetve 1-1 büntetőpontot is kapott a két csapat.
Érdekesség, hogy a jogosulatlanul pályára lépő labdarúgó klubjának elnöke, arra hivatkozva hogy hozzájuk késve jutott el a felfüggesztésről szóló határozat, amiben egyébként rossz csapatnév (Mecsér helyett Vámosszabadi) szerepelt, megfontolják a fellebbezés lehetőségét.
Az érintett futballistát az igazgatóság fegyelmi határozata szerint minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől jövő év október 6-ig tiltották el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu